Минюст США и SEC начали расследование в отношении Freedom Holding — CNBC Статьи редакции
Регуляторы изучают внутренние системы контроля компании, офшорные операции и возможное нарушение санкций.
- Freedom Holding Тимура Турлова находится под следствием Министерства юстиций США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Акции казахстанской компании торгуются на Nasdaq. Вопросы регуляторов касаются соблюдения законов фондового рынка, инсайдерской торговли, а также работы с аффилированной офшорной структурой, которая связана с подсанкционными лицами, сообщило CNBC со ссылкой на близкие к расследованию источники.
- По данным издания, SEC ведёт расследование несколько месяцев. А участие Минюста обычно начинается, когда найдены доказательства возможных преступлений.
- Ведомства изучают систему внутреннего контроля и офшорные операции компании, а также заявления Турлова о том, что Freedom может предоставить доступ своим клиентам (преимущественно из России, — прим. CNBC) к «перспективным IPO в США».
- Такие расследования могут «занять годы и не привести к уголовным или другим обвинениям», считает издание. Freedom Holding, SEC и американский Минюст отказались от комментариев.
- В августе 2023 года инвестиционно-исследовательская Hindenburg Research опубликовала расследование о Freedom Holdings, в котором обвинила компанию в «наглом уклонении от санкций», фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком.
- По версии Hindenburg, после начала «военной операции» в Украине Freedom продала российский бизнес топ-менеджеру за $140 млн, «чтобы не попасть под санкции», но контроль в компании по-прежнему принадлежит Турлову. В расследовании утверждается, что Freedom продолжает вести бизнес в России и «открыто пренебрегает санкциями». Freedom Holdings назвала расследование «спекуляцией и набором ничем не подтверждённых фактов».
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Правильно будет на Украине,а не В Украине. Пишите правильно по русски.
по-русски)
Скачал комент, чисто из-за того, что тот кто учит писать по-русски правильно, сам делает это с ошибкой.
обычный рюский чел, учит всех как жить правильно, сам не зная, но поддерживая линию партии?
Подставляйте панамку, Виталий. Сейчас напихают.
Подставляйте панамку, Виталий. Сейчас напихают.
SEC сегодня не унять, как у нас ГД порой. То Илон наш, теперь Freedom Holding...
Пока демократы у руля, так и будет. Как дружно проголосуем в 2024 за Трампа на Госуслугах, так все прекратится.
И то верно 😁
План надо выполнять
Квартал только начался, но заранее, видимо, набивают (-:
Чтобы пораньше уйти на рождество гирлянду развесить и индейку запечь
Его наш ФАС укусил
Что могу сказать после прочтения
Пацан шел к успеху, не повезло, не фартануло
Глупцы американские, не читают комментарии в VC, тут пару часов только назад понятно объяснили что это казахская блять компания, и не брат ты (он) мне (нам)
Финансовых ниточек, связывающих РФ с "недружественными странами" все меньше.
А проблем все больше. У кого, догадайтесь сами )
Пусть просто пошлют SEC нахуй. Маск же смог, и эти пусть попробуют. Хехе.
Сек, да за что вы баните казахские компании?
казахский бизнесмен и израильскими корнями уже и так все осудил!