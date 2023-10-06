Деньги
Маша Цепелева

Минюст США и SEC начали расследование в отношении Freedom Holding — CNBC Статьи редакции

Регуляторы изучают внутренние системы контроля компании, офшорные операции и возможное нарушение санкций.

  • Freedom Holding Тимура Турлова находится под следствием Министерства юстиций США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Акции казахстанской компании торгуются на Nasdaq. Вопросы регуляторов касаются соблюдения законов фондового рынка, инсайдерской торговли, а также работы с аффилированной офшорной структурой, которая связана с подсанкционными лицами, сообщило CNBC со ссылкой на близкие к расследованию источники.
  • По данным издания, SEC ведёт расследование несколько месяцев. А участие Минюста обычно начинается, когда найдены доказательства возможных преступлений.
  • Ведомства изучают систему внутреннего контроля и офшорные операции компании, а также заявления Турлова о том, что Freedom может предоставить доступ своим клиентам (преимущественно из России, — прим. CNBC) к «перспективным IPO в США».
  • Такие расследования могут «занять годы и не привести к уголовным или другим обвинениям», считает издание. Freedom Holding, SEC и американский Минюст отказались от комментариев.
  • В августе 2023 года инвестиционно-исследовательская Hindenburg Research опубликовала расследование о Freedom Holdings, в котором обвинила компанию в «наглом уклонении от санкций», фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком.
  • По версии Hindenburg, после начала «военной операции» в Украине Freedom продала российский бизнес топ-менеджеру за $140 млн, «чтобы не попасть под санкции», но контроль в компании по-прежнему принадлежит Турлову. В расследовании утверждается, что Freedom продолжает вести бизнес в России и «открыто пренебрегает санкциями». Freedom Holdings назвала расследование «спекуляцией и набором ничем не подтверждённых фактов».

#новость #фридомфинанс

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19 комментариев
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 Виталий Козлов

Правильно будет на Украине,а не В Украине. Пишите правильно по русски.

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Бублик static void
по русски

по-русски)

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Мурад Муртазалиев

Скачал комент, чисто из-за того, что тот кто учит писать по-русски правильно, сам делает это с ошибкой.

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تقي

обычный рюский чел, учит всех как жить правильно, сам не зная, но поддерживая линию партии?

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Ватник Наизнанку

Подставляйте панамку, Виталий. Сейчас напихают.

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Ватник Наизнанку

Подставляйте панамку, Виталий. Сейчас напихают.

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Вадим Д.

SEC сегодня не унять, как у нас ГД порой. То Илон наш, теперь Freedom Holding...

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Бублик static void

Пока демократы у руля, так и будет. Как дружно проголосуем в 2024 за Трампа на Госуслугах, так все прекратится.

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Вадим Д.

И то верно 😁

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Нина К.

План надо выполнять

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Вадим Д.

Квартал только начался, но заранее, видимо, набивают (-:

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Нина К.

Чтобы пораньше уйти на рождество гирлянду развесить и индейку запечь

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Мурад Муртазалиев

Его наш ФАС укусил

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Владимир Владимирович

Что могу сказать после прочтения

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Невкусно и грустно

Пацан шел к успеху, не повезло, не фартануло

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Сергей Завалинич

Глупцы американские, не читают комментарии в VC, тут пару часов только назад понятно объяснили что это казахская блять компания, и не брат ты (он) мне (нам)

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Вадимов Вадим

Финансовых ниточек, связывающих РФ с "недружественными странами" все меньше.
А проблем все больше. У кого, догадайтесь сами )

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Слегка Придурковатый

Пусть просто пошлют SEC нахуй. Маск же смог, и эти пусть попробуют. Хехе.

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Future Prophecies

Сек, да за что вы баните казахские компании?
казахский бизнесмен и израильскими корнями уже и так все осудил!

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16 комментариев
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