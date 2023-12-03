Ричард Брэнсон заявил, что не будет вкладывать дополнительные деньги в космическо-туристическую компанию Virgin Galactic Статьи редакции
По его мнению, ей должно хватит уже имеющихся средств.
- «После пандемии Covid-19 наши ресурсы подсократились. У Virgin Galactic есть примерно $1 млрд. Надеюсь, ей хватит собственных денег, чтобы справиться самостоятельно», — пояснил предприниматель газете FT и добавил, что по-прежнему любит проект. Тот, по его словам, хорошо себя показал.
- Ричард Брэнсон основал Virgin Galactic в 2004 году, чтобы организовывать туристические полёты в космос, а также запускать небольшие спутники. Один из крупнейших её акционеров — конгломерат предпринимателя под названием Virgin Group. Последнему — после продажи акций на сумму свыше $1 млрд в 2020-2021 годах — принадлежит 7,7%.
- В июне 2023-го Virgin Galactic успешно завершила первый коммерческий суборбитальный полёт с пассажирами на борту. Второй состоялся чуть больше чем через месяц, а в ноябре она выполнила уже шестой вояж за полгода.
- Тогда же в ноябре компания заявила, что сократит штат и начиная с 2024-го на полтора года отложит коммерческие полёты, чтобы перенаправить высвобожденные деньги на разработки более крупного летательного аппарата. Тот должен быть готов к коммерческому использованию к 2026 году.
- По словам Virgin Group, имеющихся денег как раз должно хватит до выше указанного года. Аналитики, опрошенные FT, в свою очередь, допускают, что компания начнёт искать инвестиции уже в 2025 году. Полёты пока не приносят прибыль, но Virgin Galactic ждёт, что после перехода на новые корабли всё изменится.
- Финансовый аналитик Грег Конрад полагает, что Брэнсон вынес уроки из провала другого своего стартапа Virgin Orbit. Тот в апреле 2023 года подал заявление о банкротстве в США — после неудачного запуска и увольнения 85% штата. В мае стартап распродал активы на аукционе.
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"Там у русских айпио ломбарда, туда вложусь. А космос - бесперспективняк" - добавил Брэнсон.
Выяснили ведь, что ломбард это обычная, уважаемая финструктура, на равне с банками.
кому и кобыла невеста
Ну да, когда надо перехватить до зарплаты, это уважаемая структура.
А я со своих ебеней ни куда не езжу. Люди вон по галактике летают(
"Если долго сидеть на берегу реки, то однажды ты увидишь как в реку приземлился Ричард Брэнсон"
Ох сколько российских инвесторов полегло в этой бумаге)
И теперь ненавидят Брэнсона и видят в нем личного врага)
пусть в хворост инвестируют
Хомяки встревожились
Дед накуканил всех, помню тоже игрался с акциями вг, слил где-то по 60-65$ но люди сидят там со средними 50-60$ и ждут чуда, теперь увы усё
Ракета!!🚀
Выгорел!