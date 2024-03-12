Wildberries и «Сколково» запустят акселератор для технологических компаний

Лидеры отбора смогут запустить пилот в одном из крупнейших маркетплейсов России.

Материал подготовлен при поддержке Акселератора Wildberries

Опросив лидеров основных бизнес-направлений, Wildberries собрал список идей технологических решений, которые могут сделать площадку эффективнее. Среди них, например:

Антифейк-система, которая поможет сотрудникам ПВЗ определять, тот ли товар собирается вернуть покупатель.

Алгоритм загрузки и разгрузки машин, который ускорит работу распределительных центров.

Автоматизация склада на 100% (или почти).

Всего таких фич получилось 49.

Чтобы ускорить разработку, Wildberries совместно со «Сколково» организовал акселератор. Компании с лучшими решениями смогут запустить оплачиваемые пилоты на маркетплейсе.

Найти нишу для теста на Wildberries не сложно — у площадки 30 млн пользователей ежедневно, 36 тысяч ПВЗ, 2 млн кв. м складов и 350 млн товаров.

Трое победителей смогут претендовать на гранты от «Сколково» — до 7 млн рублей на доращивание проекта. Помимо строчки в портфолио и денег участники акселератора могут получить предложение на постоянное сотрудничество с Wildberries.

Маркетплейс заинтересован в решениях с доказанной эффективностью (не MVP). Поэтому будет отбирать участников среди зрелых компаний: которые уже продавали свои продукты и решения другим бизнесам, оформлены как юрлицо и насчитывают от трёх постоянных сотрудников.

Успеть в акселератор ещё можно — заявки принимают до 18 марта.

Реклама, НКО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»), 18+. Правила и сроки проведения акселератора: https://go.vc.ru/JqED

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