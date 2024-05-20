Ведёте бизнес с физлицами? Вот 5 причин, почему стоит подписывать с ними документы по СМС

Нет, вам не послышалось — по СМС.

Материал подготовлен при поддержке Sign.Me

Если вы за годы работы успели хорошенько натренировать свою «взрослую» подпись, просьба в очередной раз её поставить наверняка наводит на вас тоску. Но если ведёте бизнес, другого выхода нет. Придётся раз за разом встречаться лично, чтобы подписать документы, или тратить деньги на курьеров, чтобы доставлять бумаги туда-обратно. А ещё этим бумагам нужны архивы.

Избавить предпринимателей от этой волокиты попробовал разработчик сервисов для обмена документами и их электронного подписания Sign.Me, придумав продукт «Сайн.Клик». Он подходит для любого обмена документами с физлицами — клиентами или сотрудниками. Вы за две минуты регистрируетесь и оплачиваете тариф с расчётного счёта — и сразу можно отправлять документы на подпись. А физлицо, с которым работаете, просто переходит по ссылке и жмёт на кнопку «Подписать».

Для наглядности разбираем несколько примеров, в которых «Сайн.Клик» сэкономил бы и время, и нервы.

Рекламное агентство — мирится с текучкой кадров

Какие вводные. Ваше диджитал-бюро несколько лет справлялось силами штата, но текучка кадров начала съедать ощутимую часть выручки. В общем, решаете делегировать большую часть задач фрилансерам. Правда, с ними всё равно нужно подписывать акты о выполненных работах. Можно обойтись сканами документов, но такие бумаги не имеют юридической силы. Вы могли бы отправлять им документы за подписанием курьерами, но и это лишние траты.

Как поможет «Сайн.Клик». Если подписывать документы через «Сайн.Клик», можно сэкономить себе деньги на курьерах, а внештатникам — нервы. Исполнителям потребуется только перейти по ссылке и нажать на кнопку. Так же вы сможете подписывать документы со штатными сотрудниками — те, что не нужно хранить в бумаге (например, заявления на отпуск).

В чём преимущество. Каждое соглашение и заявление будет храниться в облаке — в личном кабинете вашей компании. Если привыкли переносить всё на собственные хранилища — просто выгрузите их и положите в отдельную папку.

Риелтор — работает с «физиками» в одиночку

Какие вводные. Вы риелтор со статусом ИП. К вам обращаются совладельцы двушки в Москве. Чтобы начать работу, стоит подписать с ними договор на оказание услуг и указать сумму причитающейся вам комиссии.

Но есть нюанс: один из владельцев живёт в Новосибирске и не сможет приехать на подписание.

Как поможет «Сайн.Клик». Вы регистрируетесь в сервисе, вносите оплату с расчётного счёта, загружаете нужный документ и указываете ФИО совладельцев жилья и их номера телефонов.

Оба клиента получают СМС со ссылкой на договор, изучают и в случае согласия нажимают кнопку: подписи проставлены. Даже не нужно скачивать никаких приложений.

За один клик клиенты подписали документ усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП), которую невозможно взломать.

Точно так же вы сможете подписать авансовый договор, договор на юридическое сопровождение сделки и акты приёма-передачи недвижимости в аренду, если новый покупатель попросит помощи со сдачей объекта.

В чём преимущество. Клиенты не переживают, что вы без их ведома начислите себе побольше комиссии задним числом (документ защищён от односторонних правок). А вы — что одна из его страниц затеряется или помнётся, пока разъезжаете по встречам с продавцами и покупателями.

Логистическая компания — сталкивается с порчей документов

Какие вводные. В вашей логистической фирме большой документооборот. Тут и договоры ГПХ с десятками водителей и курьеров, и товарно-транспортные накладные, и договоры разовых поставок, и акты о приёмке отправлений. Время водителей расписано по минутам, а непредсказуемостей — вагон и маленькая тележка. Речь не только о пробках. Подписывать акты у получателей тоже та ещё морока: не потерять ручку, найти, к чему приложить бумагу, чтобы проставить подписи.

И вот однажды ваш водитель решил выпить кофе в дороге и случайно пролил его на документы. Десять доставок, выполненные к тому моменту, можно считать недействительными: подписи получателей на размокшей бумаге не разобрать.

Как поможет «Сайн.Клик». Всё просто — он поможет никогда не оказаться в такой ситуации. Если подстраховать себя и заранее перейти на электронное подписание, то сколько ни лей кофе — документы (цифровые) всегда будут целы. А курьерам ничто не помешает работать точно по расписанию.

В чём преимущество. Водителю не придётся ехать в офис за новым актом, заново связываться со всеми получателями и повторно заезжать за подписями. Он успеет выполнить оставшиеся заказы в срок и избавит компанию от репутационного ущерба.

В будущем компания также сможет добавить опцию «Оставить посылку у дверей» — удобно, когда получателя нет дома. Подтвердить, что посылка у него, сможет позже — по ссылке из СМС.

Турфирма — заключает договоры очно

Какие вводные. У вас туристическое агентство. Ассортимент хороший — и внутренние направления, и зарубежные. Есть скидки за раннее бронирование и бонусы для новых клиентов и именинников.

Клиент может подобрать путёвку в чате. Но подписать документы с вами — только очно в питерском или самарском офисе. Из-за этого вы теряете клиентов из других регионов и даже тех, кому просто лень ехать к вам на другой конец города.

Как поможет «Сайн.Клик». После двухминутной регистрации и оплаты сможете заключать все нужные соглашения дистанционно. И неважно какие: договор об оказании услуг, согласие на обработку персональных данных, лист бронирования с условиями тура, ваучер на проживание в отеле или страховку.

В чём преимущество. Серьёзно сэкономите на курьерах и — что важнее — сможете расширить географию присутствия, не открывая офисов.

Банк — использует простую электронную подпись

Какие вводные. Ваше банковское ООО подтверждает операции с физлицами с помощью простой электронной подписи (ПЭП) — это когда клиент вводит код подтверждения из СМС. Банк России эту практику не одобряет, потому что подпись не усилена ни криптографией, ни имитозащитой.

Как поможет «Сайн.Клик». Чтобы заранее обезопасить себя от возможных претензий регулятора, можно встроить сервис под капот в своё мобильное приложение — чтобы ваш клиент получал то же самое СМС, просто вместо кода для ПЭП там будет ссылка на подписание документа, а усиленная ЭП создастся мгновенно в момент подписания. Так весь процесс подписания документов будет проходить во внутренней ИТ-системе банка.

В чём преимущество. Таким же образом сможете запрашивать подтверждение для других операций, заключать с клиентами кредитные договоры, поддерживать кадровый документооборот и заверять административные документы, например служебные записки.

Эти пять кейсов — лишь часть сценариев, в которых «Сайн.Клик» может упростить вам работу. В компании считают, что сервис подойдёт всем, кто постоянно взаимодействует с частными лицами, — от малого бизнеса до крупных корпораций.

Действий — минимум. При этом подписывать можно любые документы, они будут иметь юридическую силу, их примут даже в суде. Работа сервиса полностью соответствует требованиям Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи», а документы в нём подписываются усиленной электронной подписью с криптографической защитой (УНЭП).

Подписант ничего не платит, компания же оплачивает только необходимое количество документов.

Реклама, ООО «СМ», 14+

!function(e){let t=()=>{let e="",t=document.querySelector('[air-module="module.entry"]');return t?t.getAttribute("data-content-id"):parseInt(location.href.split("/").reverse().join(""))},a=(e,t)=>{let a=`Readability — ${e} — ${t}`;void 0!==window.dataLayer?window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:a}):console.log(`Analytics: ${a}`)},r=e||"data-readability",i=[...document.querySelectorAll(`div[${r}]`)],o=0,l=(e,l)=>{e.forEach(e=>{if(e.isIntersecting){l.unobserve(e.target),o+=1;let n=e.target.getAttribute(r),d=t()||"Fail id";a(d,n),o===i.length&&l.disconnect()}})},n=new IntersectionObserver(l,{root:null,rootMargin:"0px",threshold:1});i.forEach(e=>{n.observe(e)}),(e=>{if("object"==typeof window.Air){let t=window.Air.import("module.ajaxify");t.one("Before page changed",()=>{e&&e()})}else{let a=document.getElementById("app");if(a){let r=a.__vue_app__.config.globalProperties.$router;if(r){let i=r.beforeResolve(()=>{e&&e(),i()})}}}})(()=>{i.forEach(e=>{n.unobserve(e)}),n.disconnect()})}("data-readability");