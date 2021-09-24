Коротко: карта для путешественников

Доступ в бизнес-залы аэропортов, страховка в путешествиях и 17 валют на одном счету.
Материал подготовлен при поддержке АО КБ «Ситибанк»
Для кого
Для тех, кто часто ездит в командировки или отпуск
Чем интересна программа Citi Priority
Во-первых, она позволяет путешествовать с комфортом:
- Владелец карты может 4 раза в месяц посещать бизнес-залы Lounge Key в 1000 аэропортах по всему миру.
А ещё — забыть о головной боли с обменниками: карта поддерживает 17 валют, открыть счёт можно в приложении за минуту.
- Владельцам карты предоставляется бесплатная страховка в путешествиях — до $200 тысяч.
Во-вторых, возвращает деньги за постоянные траты и первые покупки:
- 2% кешбэком можно получить за любые покупки, без лимитов. До 1% вернётся за обмен валюты. И 50% в месяц можно вернуть за такси (до 3000 рублей в месяц).
- Банк предоставляет приветственный бонус до 20 тысяч рублей за размещение средств на счёте: 3 тысячи — за первую покупку от тысячи рублей и 17 тысяч — за размещение 1,5 млн на счёте.
Что ещё нужно знать
Обслуживание карты стоит 300 рублей в месяц, но бесплатно снимать деньги в любых банкоматах и пользоваться привилегиями можно при выполнении одного из условий:
Среднемесячный баланс от 1,5 млн рублей.
Траты от 75 тысяч рублей в месяц.
- Начисление зарплаты на карту от 250 тысяч рублей.
Более подробно о продуктах и условиях обслуживания — на сайте Citibank.ru.
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