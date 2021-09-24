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Коротко: карта для путешественников

Доступ в бизнес-залы аэропортов, страховка в путешествиях и 17 валют на одном счету.

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Материал подготовлен при поддержке АО КБ «Ситибанк»

Для кого

Для тех, кто часто ездит в командировки или отпуск

Чем интересна программа Citi Priority

Во-первых, она позволяет путешествовать с комфортом:

  • Владелец карты может 4 раза в месяц посещать бизнес-залы Lounge Key в 1000 аэропортах по всему миру.

  • А ещё — забыть о головной боли с обменниками: карта поддерживает 17 валют, открыть счёт можно в приложении за минуту.

  • Владельцам карты предоставляется бесплатная страховка в путешествиях — до $200 тысяч.

Во-вторых, возвращает деньги за постоянные траты и первые покупки:

  • 2% кешбэком можно получить за любые покупки, без лимитов. До 1% вернётся за обмен валюты. И 50% в месяц можно вернуть за такси (до 3000 рублей в месяц).
  • Банк предоставляет приветственный бонус до 20 тысяч рублей за размещение средств на счёте: 3 тысячи — за первую покупку от тысячи рублей и 17 тысяч — за размещение 1,5 млн на счёте.

Что ещё нужно знать

Обслуживание карты стоит 300 рублей в месяц, но бесплатно снимать деньги в любых банкоматах и пользоваться привилегиями можно при выполнении одного из условий:

  • Среднемесячный баланс от 1,5 млн рублей.

  • Траты от 75 тысяч рублей в месяц.

  • Начисление зарплаты на карту от 250 тысяч рублей.

Более подробно о продуктах и условиях обслуживания — на сайте Citibank.ru.

Подробности

АО КБ «Ситибанк», генеральная лицензия ЦБ РФ №2557 от 25 июля 2015 года.

Citi Priority — самая выгодная премиальная дебетовая карта с бонусной программой по версии Frank RG за 2019 год.

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3
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Юрий

С Альфой у меня была такая история с аналогичной картой: Гарантировали посещение бизнес-зала в аэропорту. В аэропорту Пулково же пожали плечами и сказали до свидания, не знаем такого -))) 

РАССИЯ!

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