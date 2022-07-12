Эти инвестиции настолько пассивные, что текст мы писали из кровати

В некоторых случаях, чтобы начать, достаточно обыскать кладовку.

{"id":443960,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":443960,"gtm":null} 404 просмотров

Материал подготовлен при поддержке БЦ «Станция»

Последние пару месяцев для инвесторов выдались, мягко говоря, очень нервными. Рынок акций теперь представляет призрачные перспективы. На фоне общего информационного перенасыщения следить за котировками и индексами — значит истощать себя ещё больше. Для тех, кто устал, мы вместе с командой бизнес-центра «Станция» собрали самые пассивные способы инвестировать деньги.

«Ленность» каждого способа измерили в подушках, на которых можно разлечься (и передохнуть) в ожидании прибыли.

Наклеить на машину рекламный баннер

Варианты брендирования авто в сервисе StickerRide

Не все брендированные автомобили принадлежат компаниям, логотипы которых красуются на наклейках. Часть из них — собственность «ленивых инвесторов»: они продают рекламные места на своих авто и получают деньги за каждый километр пути.

Размер оплаты, как правило, зависит от нескольких факторов:

Величины наклейки: чем заметнее реклама — тем больше за неё заплатят.

Места оклейки: крылья, стекло, багажник или вся машина.

Класса и года выпуска машины: за баннеры на новых моделях сервисы готовы платить больше, а некоторые не берутся оклеивать авто старше 2011 года.

Количества километров, которые проедет машина.

Территории, по которой ездит авто. Например, в центре города ставка за «выездную рекламу» выше, чем на окраине.

По подсчётам пользователей, благодаря большим наклейкам можно сэкономить до 40% стоимости потраченного на поездку бензина.

Рисунок на стикере не станет сюрпризом для водителя: большинство сервисов позволяет выбрать макет в каталоге. Потом его адаптируют под авто. Для фиксации километров нужно скачать приложение и активировать его перед поездкой.

Пассивность инвестиции: пять подушек из пяти. На переклейку (кстати, бесплатную) придётся ездить только раз в несколько месяцев.

Выложить фото, видео или трек на стоки

Звук детского плача на аудиостоке продают за $3

Оказывается, на фотографиях завтрака и рабочего места можно заработать, а записанный на коленке трек может стать семплом для бита начинающего рэп-артиста.

За одно изображение на зарубежных фотостоках платят до $5 — в зависимости от размера, качества и уникальности. Большинство сервисов позволяет выводить деньги через PayPal, который приостановил работу в России. Вы всё ещё можете выводить средства на свою российскую карту, но пользоваться сервисом в полном объёме получится только при наличии иностранного счёта. На многих сайтах доступна также система Skrill, аналогичная PayPal. Переводы с зарубежных счетов на российские в этом сервисе возможны.

Среди популярных и доступных для россиян площадок: Getty Images, Adobe Stock, Dreamstime. Есть и российские стоки с аналогичным ценником. Например, «Фотодженика» предлагает до 300 рублей за фото, автору достаётся 40% от продажи. Проблем с выводом денег на российские карты нет.

Кроме фотографий на фотостоки можно выкладывать иллюстрации и картинки. Такие, которые используют в СМИ, презентациях или при монтаже видео. То есть иконки, 3D-картинки, векторную графику на абстрактные изображения.

Зарабатывают фотографы по-разному. В профессиональных блогах пишут, что на таких стоках можно получать до $230 в месяц — но и это не предел.

На фотостоки можно загружать видео. Но существуют и специализированные сервисы, куда приходят только за футажами (короткими роликами для монтажа) или визуальными эффектами. Среди популярных — Videvo, Life Of Vids, Footage Crate. Большинство стоков — зарубежные, в России это направление только развивается. Для того чтобы получать гонорары, чаще всего нужен PayPal или Payoneer.

На аудиостоках могут выстрелить начинающие композиторы: там можно продавать как биты, так и цельные композиции с вокалом и живыми инструментами. Если говорить о более пассивных вариантах — покупают и звуки природы. Но здесь та же ситуация, что и с видеостоками. Для регистрации на популярных сайтах — AudioJungle, SoundClick и Audiosparx — нужны либо валютный счёт, либо работающий аккаунт в PayPal.

Отдельный пункт — сервисы вроде Patreon, где можно было делиться своим творчеством за донейшен. Сейчас площадка недоступна для российских пользователей. Но есть российские аналоги, например Boosty или Sponsr. Там, кстати, можно выкладывать музыку или видео — если доступа к стокам нет.

Пассивность инвестиции: четыре подушки из пяти (при условии, что всё уже готово и давно ждёт своего часа, придётся немного потрудиться: разобраться со счетами и выводом денег).

Сдать в прокат редкие предметы

Немецкая прицеп-дача на троих за 1,8 млн рублей

Загляните на дальние полки шкафа и переберите балкон. Может, там найдётся платье или сумка от бренда, который официально ушёл из России?

Если «ненужных» вещей у вас нет, то смените вектор и подумайте: а что может быть нужно другим? Вот пара идей, во что можно инвестировать, чтобы потом сдавать в аренду и зарабатывать.

Кофейный автомат. Стоит профессиональный кофейный автомат в среднем 150 тысяч рублей. Он сам принимает оплату, делает кофе — нужно только вовремя добавлять кофе, воду и стаканчики. Как быстро окупится вложение, зависит от проходимости места и его специфики. Например, в бизнес-центре кофе пьют всегда, а в парке — только когда не слишком жарко. Некоторые инвесторы оценивают месячный доход от автомата в 7–8 тысяч рублей.

Трейлер. Около половины россиян планируют летом 2022 года отдохнуть в пределах страны, а возможностей летать стало меньше. Можно предложить соотечественникам романтичное путешествие в доме на колёсах.

Новый автодом стоит в среднем 7 млн рублей. Прицеп-дача, который сцепляется с машиной, — от 400 тысяч рублей. Прокат такого прицепа может стоить около 2 тысяч рублей в сутки, а полноценного автодома — от 13 тысяч рублей. За две недели можно заработать от 30 до 180 тысяч рублей.

Связаться с сервисами по прокату трейлеров можно по прямым контактам на сайте: тарифы для арендодателей рассчитывают индивидуально.

Ретроавтомобиль. Летом свадьбы проводят чаще, и некоторые пары хотят прокатиться на машинах с историей. Ещё такие авто берут напрокат для клипов или фотосессий.

Цены на ретроавтомобили различаются — в зависимости от модели, года производства и состояния. Для примера: Cadillac Eldorado 1972 года предлагают купить за 7 млн рублей, а «Москвич» 1963 года — за 425 тысяч рублей. Но, возможно, здесь придётся дополнительно вложиться в ремонт и реставрацию.

Cadillac разных моделей сдают напрокат от 5 до 15 тысяч рублей за час, а отечественные авто — от 2 тысяч рублей за час.

Сдать сервисам ретроавтомобиль можно так же, как и дом на колёсах: по контактам на сайтах прокатных компаний.

Пассивность инвестиции: три подушки из пяти (особенно если дефицитная вещь у вас уже есть). Прокат выгодно отличается от аренды: с клиентами за вас договорятся другие. Но чтобы найти хороший сервис, придётся обзвонить парочку.

Найти и сохранить коллекционные предметы

Barbie Скарлетт О’Хара из «Унесённых ветром». В июне 2022 года её продают за 45 тысяч рублей

Здесь снова можно устроить ревизию — но на даче у бабушки. У неё могут найтись советские монеты или фарфоровый сервиз, за который сейчас готовы биться коллекционеры. Например, на «Авито» такие наборы продают за 2–3 млн рублей.

Если старые связи инвестору не помогли, можно самому оставить наследство внукам. Например, купить коллекционную шахматную доску, которая со временем будет только дорожать. Или редкую мини-фигурку Lego.

Вот несколько идей для вдохновения. Что может вырасти в цене.

Старая кукла Barbie или современная коллекционная. Винтажных кукол покупают и коллекционеры, и родители, которые хотят показать своим детям, как выглядят «настоящие» игрушки. Например, рождественский игровой набор 1998 года сейчас стоит 7 тысяч рублей.

Если некоторые игрушки деформировались со временем, продавать можно обувь или одежду отдельно. Кроссовки куклы Бритни Спирс 1999 года можно купить за тысячу рублей.

Если в кладовке не нашлось старых кукол — не страшно. Можно покупать новые коллекционные игрушки. Скорее всего, они тоже подорожают. Девушка-коллекционер из Череповца купила Barbie ограниченного тиража «Леди Белого Леса» за 100 долларов в 2014 году (он тогда был по 30 рублей). А сейчас такую же игрушку продают за 43 тысячи рублей.

Брендовая одежда и аксессуары. После ухода из России зарубежных брендов middle-up-сегмента набирают популярность магазины по их перепродаже из рук в руки. Принимают не только платья и сумки, но и очки, шарфы, платки, ремни — без явных визуальных дефектов.

Например, сумку Chanel Timeless Classic продают за 450 тысяч рублей, а Hermes Birkin на том же сайте — за 850 тысяч. Ремни от Versace или Louis Vuitton за 30–40 тысяч рублей тоже вряд ли подешевеют в России в ближайшее время.

Некоторые не выкупают брендовые вещи, а берут в аренду по программе trade-in. В таком случае вы можете сдавать вещь в аренду, а сервис будет за ней ухаживать и сам передавать покупателю.

А ещё можно вложиться в старую фототехнику, виниловые проигрыватели, антикварную мебель, сервизы, журналы — и всё кажется достаточно хорошей инвестицией в будущем.

Только коллекционный (да и вообще любой) алкоголь в России физические лица продавать не могут по закону. Так что в коллекционные вина или коньяк есть смысл вкладываться, если у вас есть ИП или ООО с соответствующими лицензиями или вы планируете их открыть — а это уже не очень пассивно.

Пассивность инвестиции: четыре подушки из пяти (придётся разобраться, что вырастет в цене, а что нет смысла покупать). Но зато после приобретения можно ничего не делать.

Вложиться в искусство начинающих художников

Миша Никатин. Question 2. 2022 г. Стоимость: 40 тысяч рублей.

Вместо криптоарта попробуйте вложиться в обычный: картины начинающих художников со временем могут сильно вырасти в цене. Но этот способ инвестировать — для ценителей прекрасного.

Чтобы понять, к кому присмотреться, можно:

Читать медиа и телеграм-каналы о современном искусстве.

Следить за онлайн-галереями. Например, за проектами «Объединение», Sample Art, Oily Oil и другими. Стоимость картин на подобных площадках — от 7–10 до 60–70 тысяч рублей.

Подписаться на блоги понравившихся художников: там порой проходят импровизированные аукционы.

Например, графическую работу художника Миши Никатина в 2019 году на Sample Art можно было купить за 23 тысячи рублей. Сейчас мини-работы на сайте «Объединения» можно купить за 30–40 тысяч рублей, а стоимость полноформатных картин доходит до 200 тысяч.

Рисующий любимую еду Антон Тотибадзе продал свою первую работу за $300 в начале 2010-х годов. К сегодняшнему дню художника уже выставляли в Русском музее, а стоимость его работ на OilyOil — около 100–200 тысяч рублей.

В худшем случае инвестиции не принесут дохода и их можно будет продать за те же деньги. Или повесить на стену. Или положить на балкон — для будущих поколений.

Пассивность инвестиции: четыре подушки из пяти (на погружение в мир искусства придётся потратить время, но оно того стоит само по себе).

Более масштабное, но такое же «ленивое» вложение своих денег — покупка офисных помещений у бизнес-центра. «Станция» продаёт такие площади в своём БЦ частным инвесторам и сдаёт их в аренду компании РЖД.

Помещение в «Станции» можно купить за 8 млн рублей. После покупки помещение передают в собственность покупателю, а всеми вопросами занимается управляющая компания. Такой арендатор, как РЖД, точно не покинет Россию, а на этих площадях компания размещается уже 12 лет.