«МСП Банк» начал принимать вклады на одну ночь

Для ситуаций, когда большая сумма от клиента приходит сегодня, а платить поставщику — только завтра.

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Материал подготовлен при поддержке «МСП Банка»

Депозитный продукт «Овернайт» позволяет предпринимателям размещать деньги в банке под проценты на ночь. Это даёт возможность не терять доход от средств даже на короткое время.

Можно разместить сумму от 50 млн рублей. Ставка устанавливается ежедневно на основе рыночных значений. Уточнить её можно в контакт-центре «МСП Банка» или в онлайн-системе «Мой МСП».

Продукт подходит для ситуаций, когда средства от клиента поступили сегодня, а платить поставщикам надо завтра: можно положить деньги в банк на ночь и заработать на процентах. Даже на выходных.

Заявку на открытие депозита надо подать до 17:00 даты размещения. Средства в банк должны поступить до 18:00. Деньги с процентом вернутся на карту не позднее 11:00 следующего дня.

Положить деньги на депозит можно без открытия расчётного счёта в банке.

«Под конец рабочего дня нельзя проводить банковские операции и оплачивать счета, но это не значит, что нельзя получить прибыль. Деньги должны работать всегда. Поэтому мы начали принимать заявки на размещение так называемых „коротких денег“», — рассказывает о новой услуге председатель правления «МСП Банка» Пётр Засельский.