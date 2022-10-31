«МСП Банк» начал принимать вклады на одну ночь

Для ситуаций, когда большая сумма от клиента приходит сегодня, а платить поставщику — только завтра.
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Материал подготовлен при поддержке «МСП Банка»
Депозитный продукт «Овернайт» позволяет предпринимателям размещать деньги в банке под проценты на ночь. Это даёт возможность не терять доход от средств даже на короткое время.
- Можно разместить сумму от 50 млн рублей. Ставка устанавливается ежедневно на основе рыночных значений. Уточнить её можно в контакт-центре «МСП Банка» или в онлайн-системе «Мой МСП».
- Продукт подходит для ситуаций, когда средства от клиента поступили сегодня, а платить поставщикам надо завтра: можно положить деньги в банк на ночь и заработать на процентах. Даже на выходных.
- Заявку на открытие депозита надо подать до 17:00 даты размещения. Средства в банк должны поступить до 18:00. Деньги с процентом вернутся на карту не позднее 11:00 следующего дня.
- Положить деньги на депозит можно без открытия расчётного счёта в банке.
«Под конец рабочего дня нельзя проводить банковские операции и оплачивать счета, но это не значит, что нельзя получить прибыль. Деньги должны работать всегда. Поэтому мы начали принимать заявки на размещение так называемых „коротких денег“», — рассказывает о новой услуге председатель правления «МСП Банка» Пётр Засельский.
А потом блок по 115 и привет.
и сколько с 50 лямов выйдет?
Примерно 10 тысяч)
На сколько я понял, речь идет о продукте для юридических лиц, на это указывает фраза: "...средства от клиента поступили сегодня, а платить поставщикам надо завтра". Тогда причем тут деньги с процентом, которые "вернутся на карту"?. Деньги должны вернуться обратно на расчетный счет, а не на карту, иначе какая-то нестыковка выходит, тем более, что речь о сумме "от 50 млн рублей". Какая тут карта?
Скорее всего речь о бизнес карте
ну дай 50 лямов подержать, мне только подержать, ааа?
Ждём посты дурачков в приёмной, а-ля "Положил на ночь 50 лямов, надеялся заработать 300 рублей, а мне заблокировали счёт, спаситипамагити"
Вроде у Тинька подобное есть уже как пару лет, более того, можно даже настроить, чтобы это автоматом работало без отдельных заявок и т.п.
В Тинькофф Инвестициях такая тема есть, включается в настройках