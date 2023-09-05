Такса редактора vc.ru тестирует умный телевизор Sber

А зоопсихолог рассказывает, что собака видит и слышит.

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Материал подготовлен при поддержке SberDevices.

Кажется, больше человека телевизор любят смотреть только собаки. Они гавкают на видео с другими животными, отличают реальных собак на экране от мультяшных, не стесняются подпевать оперным исполнителям и даже «плачут» на той самой сцене из «Короля льва». Но действительно ли собаки видят на экране то же, что и люди?

Чтобы найти ответы, мы организовали эксперимент: Шива, карликовая такса нашего редактора, уселась перед домашним телевизором, а мы запустили на нём фильмы, музыку и приложения. Затем реакции маленького ассистента прокомментировал зоопсихолог.

Для эксперимента мы искали простой универсальный телевизор, соответствующий трём базовым параметрам: • выход в интернет; • поддержка от 60 Гц — собаке сложно воспринимать изображение с меньшей частотностью кадров; • не очень большой экран — чтобы сохранить подобие объектов привычного для собаки размера. Мы намеренно не рассматривали дорогие устройства, которые в России сложно достать. Свою помощь в проекте предложили SberDevices, прислав на тест базовую модель своего умного QLED-телевизора Sber. Его в итоге и тестировала такса Шива.



Как вообще видит собака

Спойлер: специалистам пока доподлинно не известно. Но их «картинка» совершенно точно отличается от той, к которой привык человек.

Во-первых, собаки различают не все цвета. Они не воспринимают средне-длинноволновую часть цветового спектра, поэтому вместо красного цвета видят коричневый, вместо голубого — серый, вместо зелёного — грязно-жёлтый. Они не совсем дальтоники, просто большинство цветов воспринимают в приглушённой, пастельной гамме. Предметы интенсивных цветов — салатового, фуксии, ярко-белого — для собаки как бы имеют свечение и нередко раздражают глаза. Поэтому кабинеты продвинутых ветеринарных клиник обычно оформлены в тёплых оттенках, а не стерильно-белых, как в больницах для людей. Собачьи игрушки и головоломки при этом, наоборот, обычно яркие — чтобы дополнительно стимулировать животное и не теряться в сумерках: в отличие от кошек, собаки не очень хорошо видят в темноте.

Во-вторых, собачьему глазу, по некоторым исследованиям, нужна более высокая частотность картинки — 60 кадров в секунду вместо привычных человеку 24. Специалисты считают, что наши движения собаке могут казаться замедленными, но однозначного подтверждения этому пока нет. Бабушкин ламповый телевизор ниже 60 Гц собака смотреть не станет: картинка перед её глазами будет мерцать. А вот изображение современных телевизоров (от 60 до 100 Гц) кажется ей более плавным.

В-третьих, собачий глаз способен воспринимать изображение на 240° (человеческий — только на 180°). Учитывая это и то, что Шиве, возможно, немного мешает её длинный нос, «Сберу» можно задуматься о телевизорах с более изогнутыми экранами.

Как собака смотрит телевизор

Карликовая такса Шива не очень опытный телезритель: единственный телевизор в её семье висит над обеденным столом — для собаки ростом 21 см в холке это высоковато. Поэтому телевизор Sber для эксперимента поставили в гостиной на комфортной для неё высоте (чуть выше дивана) и в небольшом отдалении. Ведь все собаки несколько близоруки: предметы на расстоянии менее 35–50 см кажутся им немного расплывчатыми.

Как и человеку, собаке движение интереснее, чем статика. Даже если речь о мерцающем пятне на контрастном фоне. На главном экране телевизора Sber несколько интерактивных блоков (новости, погода, интересные факты), картинка на которых сменяется сама собой. Но эти экраны слишком маленькие, чтобы привлечь внимание собаки, поэтому мы решаем включить ей несколько видео о дикой природе.

На умном телевизоре Sber предустановлены все популярные онлайн-кинотеатры — Wink, «Кинопоиск HD», Start. Мы выбрали первый из списка — Okko — и включили раздел с видео о природе.

И киты, и белки для четвероногой жительницы мегаполиса — одинаковая экзотика. Зато к птицам она неравнодушна. Первое время, пока на экране собиралась стая пёстрых новозеландских уток, Шива не обращала на него никакого внимания. Но когда оператор взял птиц крупным планом — собака дрогнула, соскочила с дивана и начала обнюхивать телевизор. Спустя несколько минут, так и не поняв, почему нечто перед ней выглядит как птица, крякает, как птица, но при этом пахнет безрадостным пластиком, собака разочарованно зашагала обратно к дивану.

Результат повторился, когда на «Кинопоиск HD» мы включили ей документалку «Щенячья школа». Шива крутила головой каждый раз, когда на экране появлялись щенки золотистого ретривера (учёные уверены, что собаки умеют отличать других собак по породам). И немного нервничала, когда детёныши издавали какие-нибудь звуки.

А что, если животные будут нарисованными? В интернете немало видео, на которых собаки смотрят мультики. На Wink мы нашли «Остров собак», но к шедевру Уэса Андерсона Шива осталась равнодушна.

Почему? И собаки, и кошки не столько смотрят телевизор, сколько слушают его, уверен зоопсихолог Мирослав Волков. Многие из них обращают внимание на экран, лишь когда звуки из телевизора совпадают со знакомыми им частотами из живой природы. Выражаясь собачьими понятиями, цифровая гиена посреди гостиной — ещё не причина для лая, а вот её раздражающий писк из колонок — уже повод закатить скандал.

Что собака может услышать

Собакам нравятся средние и — особенно — низкие частоты, которые действуют на них более умиротворяюще. А вот высокие частоты, по словам зоопсихолога, их могут раздражать. Поэтому вместо классического рока и хеви-метала в приложении «Звук» мы поставили регги.

По словам Мирослава Волкова, собаки вполне восприимчивы к человеческой музыке, чувствуют её ритмику. Можно даже говорить о музыкальных собаках: они подпевают хозяевам, электронным игрушкам и, кончено, телевизору. Шива, однако, петь не стала: ни под «Who Let the Dogs Out», ни под Снуп Дога, ни под рэпера Хаски (композиции группы «Порез на собаке» на всякий случай мы решили ей не включать).

Для собак и кошек создают специальную музыку. В США существует сразу несколько платных каналов, которые транслируют контент исключительно для четвероногих. Создатели утверждают, что низкочастотные звуки в сочетании с умиротворяющими кадрами природы способны повышать тонус животных или, наоборот, умиротворять их. Удобно, когда хозяева дорожат обоями и обувью.

Для терапии кошек с поведенческими отклонениями специальную музыку используют уже довольно давно, говорит зоолог, но вот доказательная эффективность видео для собак всё ещё под вопросом. Учитывая, что под окнами квартиры, где живёт Шива, находится детская площадка, а в подъезде идёт капремонт, антитревожное ТВ этим летом ей было бы очень актуально.

Можно ли подружить собаку с телевизором

Намеренно дразнить или пугать четвероногого неприятными звуками — как хозяин этого несчастного корги — не стоит, предупреждает зоолог. Испугавшись одного конкретного видео, собака может начать бояться вообще всех звуков из телевизора. А у собак страх проявляется не только в избегании, но и в агрессии.

Если хотите добиться от собаки определённых реакций на телевизор — лучше использовать позитивное подкрепление. По мнению зоолога, забавное собачье поведение из ютуб-роликов — как раз результат научения. Спаниель нарезает круги перед экраном всякий раз, когда любимая футбольная команда хозяина забивает гол, — но вовсе не потому, что ей действительно нравится стратегия атакующих. Просто собака знает: за довольным криком «гол!» непременно следуют похвала, поглаживания или даже вкусняшка.

К слову о вкусняшках: интерфейс приложения «Самокат» на экране ТВ выглядит иначе, чем на смартфоне. Если у человека от котлет по-киевски на полный экран захватывает дух и сводит голодный желудок, то в глазах собаки выглядят уже не так аппетитно.

Венгерский гуляш Creative Kitchen глазами человека и глазами собачки

Вок Creative Kitchen с курицей и овощами глазами человека и глазами собачки

Сырой гуляш глазами человека и глазами собачки

Ничем не пахнущая, пусть даже и огромная, котлета предсказуемо не вызвала у Шивы никакого интереса. Чтобы таксе не было обидно, мы заказываем двухкилограммовую пачку корма. Шива ест довольно специфический корм для карликовых стерилизованных собак, продаётся он в основном в ветеринарных клиниках. В «Самокате» его, конечно, нет. Зато мы нашли его в приложении «Шопинг»: там довольно большой раздел с товарами для животных (ассортимент интегрирован с «Мегамаркетом»).

В телевизоре Sber есть виртуальный ассистент «Салют», говорит он сразу тремя голосами: два женских — Афина и Джой, один мужской — Сбер (он предустановлен по умолчанию). «Салют» переключает каналы, ищет видеоролики и товары в онлайн-магазине, отвечает на разные вопросы, знает пару анекдотов, запускает приложения. Вот, например, Шива готовится к тренировке под названием «энимал-флоу» на FitStars.

Не совсем точное повторение, но Шива не самая усидчивая в мире собака.

Оказалось, «Салют» умеет гавкать, причём разновидностей лая у него два: гулкий, как у грозного взрослого пса, и повторяющийся звонкий — так обычно лают молодые собаки. Но Шива сразу поняла, что «Салют» не тот, за кого себя выдаёт.

Сперва мы подумали, что дело в качестве звука, но, по словам Мирослава Волкова, на восприимчивость собаки, скорее всего, повлиял контекст ситуации. Шива видела, что в комнате нет собак, зато её отвлекали другие раздражители (в лице нескольких взвинченных взрослых, которые всё время её о чём-то просили). На них она и фокусировалась, игнорируя лай.

В конце мы попросили встроенную в телевизор нейросеть Kandinsky нарисовать таксу: такой, какой она её себе представляет. Портретного сходства не вышло, хотя микроскопическая Шива действительно может гавкнуть как — гораздо более крупный — спаниель. Но степень милоты Kandinsky передала достаточно точно.

Эксперимент в целом удался. А за усилия и самоотдачу Шива получила гору вкусняшек и возможность гонять голубей во дворе на час дольше.

Даже если у вас нет ни питомца, ни исследовательского интереса, присмотреться к безрамочному 50-дюймовому QLED-телевизору Sber всё равно есть смысл.

Внутри — больше 100 бесплатных каналов и десятки предустановленных приложений: онлайн-кинотеатры, видео- и музыкальные сервисы, соцсети, доставка продуктов и онлайн-магазины. Если нужного приложения нет в каталоге (что странно, ведь там есть даже «Кости» и руководство по смешиванию коктейлей), его можно установить самостоятельно — в формате совместимого с умными телевизорами APK-файла.

Экран можно зафиксировать на стене с помощью крепления VESA 200, а для стола у него — тонкие устойчивые ножки. Сам телевизор управляется голосом: хотите — гавкайте, хотите — мяучьте, — «Салют», скорее всего, поймёт.

На телевизоре Sber можно запускать игры через облачный гейминг и подключать к нему консоль, а ещё — ноутбук и ПК. У модели три HDMI-порта и два USB-разъёма (через один из них мы перенесли на флешку скриншоты для этого материала). Ещё на телевизоре есть sleep-таймер и детский режим.