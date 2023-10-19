Через QR-код придёт кэшбек? А узнать данные моей карты по нему можно?

И ещё пять сомнений в самом хайповом способе оплаты прямо сейчас.

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Материал подготовлен при поддержке SberPay

За первую половину прошлого года россияне стали платить по QR-кодам в пять раз чаще. Сегодня коды принимают уже на 1,6 млн терминалов «Сбера» по всей стране.

Из-за того, что технология распространилась быстро и фактически стала необходимостью после ухода Apple Pay и Google Pay, к методам её использования остаются вопросы. На примере оплат по SberPay отвечаем на самые распространённые.

На оплату по QR-коду уходит много времени

Нет, это не так. Для оплаты на кассе нужно сделать всего четыре шага:

Открыть камеру на телефоне.

Навести её на QR-код.

Перейти по ссылке.

Нажать «Оплатить».

После оплаты вы получаете бумажный или электронный чек — всё работает как и с пластиковой картой.

QR-коды принимают не везде

Сейчас у «Сбера» 1,6 млн терминалов по всей России — в магазинах, кафе и ресторанах, салонах красоты и даже продуктовых палатках. Их количество растёт — скоро оплачивать по QR-коду можно будет во всех терминалах «Сбера».

Чтобы пользоваться QR-кодами, нужно устанавливать отдельное приложение

Нет, всё можно делать в интерфейсе вашего банка. Для оплаты по QR-коду достаточно уже установленного приложения «Сбера» или любого из восьми банков-партнёров системы SberPay. После наведения камеры на QR-код произойдёт переадресация на оплату. Оплачивают покупку с помощью QR-кодов уже более 9 млн пользователей ежемесячно.

Покупку по QR-коду нельзя отменить

Возврат при оплате по QR-коду происходит по тем же правилам, что и при оплате картой. Сканировать код снова не придётся.

За оплату по QR-коду не начисляют кэшбек

Начисляют. Например, после любой покупки через SberPay пользователь получает бонусы «СберСпасибо», а если оплата совершается в приложении партнёра, то кэшбек этого банка. Кэшбек не начисляется, если оплачивать покупку по QR-коду через Систему быстрых платежей.

По QR-коду нельзя платить с кредитки

Можно. При сканировании QR-кода выберите, откуда списывать деньги — с обычной карты или с кредитки. Если оплачивать покупку по QR-коду через Систему быстрых платежей, то сделать это с кредитной карты не выйдет.

Оплата по QR менее безопасна, чем по карте

В прошлом году количество махинаций с использованием банкоматов или терминалов выросло почти на 50 тысяч. Мошенники узнают данные карт через терминалы на кассе. При оплате по QR-коду вы сканируете его сами, а значит, никто не видит вашу карту и данные на ней.

Номер банковской карты и счёта при оплате по QR-коду от «Сбера» остаются внутри вашего банка — конфиденциальные данные не передаются третьим лицам. Перед отправкой трансфера вы увидите, кто получит деньги. Чек об оплате будет доступен в банковском приложении в истории платежей.