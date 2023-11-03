Коротко: научить ИИ ставить диагнозы больному винограду — и выиграть 200 000 рублей

Всё это можно сделать на агрохакатоне — участвуют команды от трëх до пяти человек.

{"id":901291,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":901291,"gtm":null} 716 показов 20 открытий

Материал подготовлен при поддержке «Россельхозбанка»

Для кого

Для айтишников любого толка: фронтенд- и бэкенд-разработчиков, а также специалистов по машинному обучению, компьютерному зрению и data science.

В чём суть

С 17 по 19 ноября пройдёт AgroCode Hack — ежегодный онлайн-хакатон. В нём 36 команд по 3–5 человек решают сельскохозяйственную задачу на выбор. Призовой фонд — 600 000 рублей: по 200 000 рублей победителям. Мероприятие проводит сообщество AgroCode Hub «Россельхозбанка».

Что предлагают сделать участникам в этом году

Система, которая предсказывает заболеваемость винограда. Здесь задача такая: сделать систему, которая будет анализировать температуру и влажность и прогнозировать, заболеет ли в таких условиях виноград. Решение участников хакатона будут использовать на плантациях в Краснодарском крае и Республике Адыгея, а есть полученный с его помощью сочный виноград — по всей стране. Программа для сортировки схожих профессий. Нужно придумать алгоритм, который будет сравнивать разные названия одних и тех же должностей и объединять их в общую ячейку. Например, «руководитель отдела закупок» и «начальник отдела снабжения» — по сути одна и та же должность. Программа тоже должна это понимать и более точно сортировать отклики.

Мобильное приложение для механизаторов. Командам предстоит создать рабочие модели приложения для механизаторов — людей, которые проверяют состояние всей сельхозтехники и следят, чтобы её вовремя ремонтировали. Нужна программа, в которой сотрудники смогут добавлять задачи по обслуживанию, сообщать о проблемах, отмечать выполненные дела и проверять информацию о зарплате.



Заявки принимаются до 9 ноября, а список участников объявят 13 ноября. Если подать индивидуальную заявку, организаторы сами найдут команду, которой пригодятся ваши умения.

Что ещё нужно знать

Для тех, кто пока не готов участвовать в хакатоне в силу возраста или неопытности, есть другое соревнование — AgroCode DataScience Cup. Это ежегодный чемпионат для студентов и школьников с одной задачей и тремя призовыми местами. За первое место — 200 000 рублей, за второе — 150 000 рублей, а за третье — 100 000 рублей.