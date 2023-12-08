«Я жила во времена талонов и никогда не думала, что у меня будет „столько деняк“» — накопить 6,4 млн, сменив профессию

У тестировщицы нет ни семьи, ни квартиры, и это не мешает ей жить полной не по канону жизнью — ходить на сквош и 3D-фитнес, путешествовать с друзьями. А скопленные миллионы она хранит на случай бессрочного отпуска. Но в комментариях девушке советуют скорее остепениться и вложиться в жильё. Поделитесь, на чьей стороне вы, когда прочтёте её дневник.