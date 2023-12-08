Промо

«Я жила во времена талонов и никогда не думала, что у меня будет „столько деняк“» — накопить 6,4 млн, сменив профессию

У тестировщицы нет ни семьи, ни квартиры, и это не мешает ей жить полной не по канону жизнью — ходить на сквош и 3D-фитнес, путешествовать с друзьями. А скопленные миллионы она хранит на случай бессрочного отпуска. Но в комментариях девушке советуют скорее остепениться и вложиться в жильё. Поделитесь, на чьей стороне вы, когда прочтёте её дневник.

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3 комментария
Grisha

реклама тинька. ясно, не читаем

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fibereb229

а зря! в днявке мега-огненное чтиво, "дамы 40+" "с крайнего севера" с веганством, волонтёрством и настолками!!

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Yan Keller

Без семьи и квартиры, вы создали собственное правило счастья — свобода выбора и полноценная жизнь.

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