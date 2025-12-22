Сервис доставки продуктов Instacart отказался от тестов ценообразования с помощью ИИ — после жалоб пользователей и начала проверки властей США

Согласно данным исследователей, сервис показывал разные цены на одни и те же продукты в одном и том же магазине и в одно и то же время.Источник: Instacart Компания сообщила, что отказалась от всех тестов с ценами на товары в сервисе, а партнёры-ритейлеры больше не смогут использовать технологию Eversight на основе ИИ для проведения таких тестов. Instacart купила платформу Eversight, которая позволяет ритейлерам и производителям тестировать цены и рекламные акции, в 2022 году.«Если две семьи покупают одинаковые товары, в одно и то же время и из одного и того же магазина на Instacart, они видят одинаковые цены», — отметил теперь сервис. Однако ритейлеры смогут устанавливать разные цены на товары в зависимости от магазина — так же, как в розничных торговых точках.The Verge отмечает, что компания внесла изменения после отчёта Groundwork Collaborative, Consumer Reports и More Perfect Union. Исследователи провели контрольные закупки с участием 437 покупателей в четырёх городах США и выяснили: сервис предлагал до пяти разных цен на один и тот же продукт, в одном и том же магазине и в одно и то же время. Средняя разница между самой низкой и самой высокой ценой составила 13%.После этого, по словам источников Reuters, Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Instacart. Тогда на фоне этой новости акции компании падали на 7%.В Instacart же после выхода отчёта объясняли: это краткосрочное A/B-тестирование, а не динамическое ценообразование. При этом сервис не использует личную информацию пользователей или данные об их поведении для установления цен — и не разрешает это делать партнёрам.#новости #instacart