Евгения Евсеева
Ритейл

Wildberries дал продавцам возможность вводить скидку для покупателей за выкуп товаров на определённую сумму

Размер выкупа и скидки устанавливает сам продавец.

  • Инструмент называется «Скидка лояльности» — он позволяет продавцам поощрять постоянных покупателей. Пока его только тестируют, на какой группе — не уточняется.
  • С помощью него можно установить скидку для покупателей, которые за последний год выкупили товары на определённую сумму.
  • Он работает на уровне отдельного магазина, а не всей площадки. Скидка применяется автоматически и действует на все товары продавца.
  • Магазин может сам задать сумму выкупа — от 1000 до 100 тысяч рублей и скидку — от 3% до 50% на все свои товары.

#новости #wildberries

