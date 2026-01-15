Wildberries дал продавцам возможность вводить скидку для покупателей за выкуп товаров на определённую сумму

Размер выкупа и скидки устанавливает сам продавец. Инструмент называется «Скидка лояльности» — он позволяет продавцам поощрять постоянных покупателей. Пока его только тестируют, на какой группе — не уточняется.С помощью него можно установить скидку для покупателей, которые за последний год выкупили товары на определённую сумму.Он работает на уровне отдельного магазина, а не всей площадки. Скидка применяется автоматически и действует на все товары продавца.Магазин может сам задать сумму выкупа — от 1000 до 100 тысяч рублей и скидку — от 3% до 50% на все свои товары.#новости #wildberries