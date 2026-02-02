Популярное
Евгения Евсеева
Ритейл

Суд признал банкротом основателя сети зоомагазинов «Ле'Муррр»

Какая судьба будет у сети — пока неизвестно.

Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • Арбитражный суд Санкт-Петербурга ввёл в отношении Алексея Иващенкова процедуру реализации имущества, сообщает «Деловой Петербург».
  • Инициатором банкротства стал «Альфа-Банк», который в 2020 году открыл кредитную линию связанному с предпринимателем ООО «Иванко» с лимитом 150 млн рублей.
  • «Иванко» перестала обслуживать долг в конце 2024 года. Тогда банк подал иски о банкротстве как к заёмщику, так и к поручителям, включая самого Иващенкова, требуя досрочного погашения около 100 млн рублей.
  • На момент заключения договора «Альфа-Банк» требовал поручительства от ООО «Фогрупп» (учредитель — Алексей Иващенков). Единственным активом общества признали помещение на Богатырском проспекте площадью 61 м², оценённое конкурсным управляющим в 28 млн рублей.
  • На сайте «Ле’Муррр» указано, что операционные юрлица сети — ООО «Гемма» и ООО «Электра-СПб». В Санкт-Петербурге у неё 14 магазинов, по всей России — около 200 точек. Как отметили опрошенные «Деловым Петербургом» эксперты, доли в юрлицах могут выставить на торги.

#новости #лемуррр

4
2
18 комментариев