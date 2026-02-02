Суд признал банкротом основателя сети зоомагазинов «Ле'Муррр»

Какая судьба будет у сети — пока неизвестно.Источник: «Яндекс Карты»Арбитражный суд Санкт-Петербурга ввёл в отношении Алексея Иващенкова процедуру реализации имущества, сообщает «Деловой Петербург».Инициатором банкротства стал «Альфа-Банк», который в 2020 году открыл кредитную линию связанному с предпринимателем ООО «Иванко» с лимитом 150 млн рублей. «Иванко» перестала обслуживать долг в конце 2024 года. Тогда банк подал иски о банкротстве как к заёмщику, так и к поручителям, включая самого Иващенкова, требуя досрочного погашения около 100 млн рублей. На момент заключения договора «Альфа-Банк» требовал поручительства от ООО «Фогрупп» (учредитель — Алексей Иващенков). Единственным активом общества признали помещение на Богатырском проспекте площадью 61 м², оценённое конкурсным управляющим в 28 млн рублей. На сайте «Ле’Муррр» указано, что операционные юрлица сети — ООО «Гемма» и ООО «Электра-СПб». В Санкт-Петербурге у неё 14 магазинов, по всей России — около 200 точек. Как отметили опрошенные «Деловым Петербургом» эксперты, доли в юрлицах могут выставить на торги. #новости #лемуррр