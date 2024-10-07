Блогер Wylsacom показал распаковку якобы MacBook Pro с процессором М4 — официально ноутбук ещё не представили

От кого он получил устройство — неизвестно. По словам Wylsacom (Валентин Петухов), представить новые ноутбуки, в том числе MacBook Pro, Apple должна во второй половине октября 2024 года, а в продажу они поступят 1 ноября.Показанный блогером 14-дюймовый ноутбук выполнен в чёрном цвете. Он полагает, что это базовая или средняя версия. Объём оперативной памяти — 16 ГБ против 8 ГБ в базовой версии на чипе М3. Объединённая память — 512 ГБ.Устройство оснащено 10-ядерным центральным процессором и 10-ядерным графическим (CPU и GPU). У 14-дюймовых моделей Pro на М3 процессоры 8- и 10-ядерные соответственно. Улучшения указывают на то, что новый MacBook Pro заточен под ИИ-функции системы Apple Intelligence, считает Петухов.Есть три порта Thunderbolt 4 — столько же у предшественников на чипах M3 Pro и M3 Max. В комплект с ноутбуком положили чёрный зарядный кабель и белый адаптер питания. C результатами тестов на производительность можно ознакомиться на сайте Geekbench Browser.Источник скриншотов: Wylsacom — здесь и далееСравнение производительности показанного в видео MacBook Pro (его результаты сверху) с показателями 16-дюймового MacBook Pro на M3 Max Инсайдер Apple и обозреватель Bloomberg Марк Гурман отметил: подтверждений, что это настоящий MacBook Pro, нет, но выглядит «правдоподобно». Пользователи обратили его внимание на то, что видео подтверждает его же данные об увеличенной оперативной памяти и начале поставок с ноября.Macrumours напомнило, что в сентябре 2024 года пользователь под ником ShrimpApplePro опубликовал фото похожей коробки, полагая, что MacBook Pro на М4 продают в приватной группе в Facebook (признана в России экстремистской и запрещена).#новости #apple #macbook
Надо удивлять, а то Вилсу всё меньше и меньше народу смотрит
Смотреть нечего уже давно. Все видосы заказные и без креатива. Достал, покрутил, сказал мнение бородатого, убрал 🤷♂️ лет 5 не смотрю его вообще
Онлифанс в помощь 😊💖👍
ПХАХ)) ниче может он то же немного похудеет, как и само устройство, ему будет полезно)
Потому что люди начали отличать рекламные вылизывания от реальных обзоров
А он всё больше и больше.