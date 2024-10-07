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Полина Лааксо
Apple

Блогер Wylsacom показал распаковку якобы MacBook Pro с процессором М4 — официально ноутбук ещё не представили

От кого он получил устройство — неизвестно.

  • По словам Wylsacom (Валентин Петухов), представить новые ноутбуки, в том числе MacBook Pro, Apple должна во второй половине октября 2024 года, а в продажу они поступят 1 ноября.
  • Показанный блогером 14-дюймовый ноутбук выполнен в чёрном цвете. Он полагает, что это базовая или средняя версия. Объём оперативной памяти — 16 ГБ против 8 ГБ в базовой версии на чипе М3. Объединённая память — 512 ГБ.
  • Устройство оснащено 10-ядерным центральным процессором и 10-ядерным графическим (CPU и GPU). У 14-дюймовых моделей Pro на М3 процессоры 8- и 10-ядерные соответственно. Улучшения указывают на то, что новый MacBook Pro заточен под ИИ-функции системы Apple Intelligence, считает Петухов.
  • Есть три порта Thunderbolt 4 — столько же у предшественников на чипах M3 Pro и M3 Max. В комплект с ноутбуком положили чёрный зарядный кабель и белый адаптер питания. C результатами тестов на производительность можно ознакомиться на сайте Geekbench Browser.
Источник скриншотов: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=V4E8716KFgw" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Wylsacom</a> — здесь и далее
Источник скриншотов: Wylsacom — здесь и далее
Блогер Wylsacom показал распаковку якобы MacBook Pro с процессором М4 — официально ноутбук ещё не представили
Блогер Wylsacom показал распаковку якобы MacBook Pro с процессором М4 — официально ноутбук ещё не представили
Блогер Wylsacom показал распаковку якобы MacBook Pro с процессором М4 — официально ноутбук ещё не представили
Сравнение производительности показанного в видео MacBook Pro (его результаты сверху) с показателями 16-дюймового MacBook Pro на M3 Max
Сравнение производительности показанного в видео MacBook Pro (его результаты сверху) с показателями 16-дюймового MacBook Pro на M3 Max
  • Инсайдер Apple и обозреватель Bloomberg Марк Гурман отметил: подтверждений, что это настоящий MacBook Pro, нет, но выглядит «правдоподобно». Пользователи обратили его внимание на то, что видео подтверждает его же данные об увеличенной оперативной памяти и начале поставок с ноября.
  • Macrumours напомнило, что в сентябре 2024 года пользователь под ником ShrimpApplePro опубликовал фото похожей коробки, полагая, что MacBook Pro на М4 продают в приватной группе в Facebook (признана в России экстремистской и запрещена).

#новости #apple #macbook

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40 комментариев
Айдар Габдрахманов

Надо удивлять, а то Вилсу всё меньше и меньше народу смотрит

8
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Комментарий удалён модератором
Сергей Сергей

Смотреть нечего уже давно. Все видосы заказные и без креатива. Достал, покрутил, сказал мнение бородатого, убрал 🤷‍♂️ лет 5 не смотрю его вообще

9
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Запопу Кусь

Онлифанс в помощь 😊💖👍

1
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Timur Agaev

ПХАХ)) ниче может он то же немного похудеет, как и само устройство, ему будет полезно)

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Rafa Ramazanoff

Потому что люди начали отличать рекламные вылизывания от реальных обзоров

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Краб Системы

А он всё больше и больше.

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