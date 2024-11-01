Отчёт Apple за год: выручка выросла на 2%, до $391 млрд, чистая прибыль — $93,73 млрд

Компания получила меньше прибыли, чем в 2023 году, так как Apple пришлось заплатить $10,2 млрд для урегулирования спора о налогах в Ирландии.Источник: ReutersКомпания отчиталась за четвёртый квартал и весь финансовый 2024 года, закончившийся 28 сентября. Выручка за квартал выросла на 6% и составила $94,9 млрд, за год — $391 млрд (+2%). Чистая прибыль — $14,7 млрд за квартал и $93,73 млрд за год.Прибыль меньше, чем в 2023 году — тогда она составила $22,95 млрд за квартал и $96,99 млрд за год — так как Apple пришлось заплатить $10,2 млрд, чтобы урегулировать спор из-за неуплаты налогов.Выручка от продажи iPhone за квартал составила $46,22 млрд против $43,8 млрд в четвёртом квартале 2023 года. За год — $201,18 млрд против $200,58 млрд годом ранее.Продажи Mac составили $7,74 млрд за квартал и $29,35 млрд за год. Выручка от iPad — $6,9 млрд за квартал и $28,3 млрд за год.AirPods, Apple Watch и другие устройства и аксессуары принесли $9,04 млрд за квартал и $39,84 млрд за год (в четвёртом квартале 2023-го — $9,3 млрд и $37 млрд соответственно).Выручка от услуг (Apple Music, Apple TV+ и другие) — $24,97 млрд за квартал против $22,31 млрд годом ранее. За год — $96,16 млрд против $85,2 млрд в 2023-м.#новости #apple
Даже "национальное достояние" столько не зарабатывает.
Ибо срепы – бесценны. А по сему, эпл рядом не стоял, со своими жалкими миллиардами.
сотрудники нац достояния вероятно на 16-ые уже пересели
не вы конечно сравнили, поставщика дров и производителя техники
Ну молодцы, че! 100 свободных ярдов пойдут на ОКР и обновление линейки чехлов для девайсов?
Байбек
На дивёрсити.