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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: последняя миля в космосе, бесплатный обмен едой и другие

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в #стартапдня были четыре проекта.

Американский Momentus Space с российскими корнями занимается последней милей в космосе, её буксир будет возить спутники между орбитами.

Momentus Space - буксир на орбите
Три версии поста поста о русскоязычном американском Momentus Space: от бизнеса и технологии, от…
startupoftheday.ru

Magic Leap — очки дополненной реальности. Все знают название этого проекта, но интересно копнуть глубже названия.

Magic Leap - очки виртуальной реальности
Название #стартапдня Magic Leap знают все, но, кажется, мало кто правильно представляет себе, что…
startupoftheday.ru

Amixr — менеджер ИТ-инцидентов в Slack. Российские основатели делают американскую компанию.

Amixr - менеджер IT-инцидентов в Slack
Американский стартап с российскими корнями Amixr объявил об успешном раунде и попал в акселератор…
startupoftheday.ru

Английский Olio помогает людям меняться едой бесплатно и без SMS. Пусть лучше лишнее пирожное съест сосед, чем оно отправится в мусорную корзину.

Olio - обмен едой бесплатно
Сельское хозяйство ответственно за X% вредных выбросов и глобального потепления, а Y% продуктов…
startupoftheday.ru

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет.

Как обычно по субботам — обзор новостей #стартапдня прошлых лет.

Thanx и Osper без новостей и это плохие новости, Swap, Aceable и Blind просто без новостей, Molotov, Peerspace и asodesk без новостей растут.

Vida Health

Vida Health — мобильное приложение, в котором тренеры по здоровому образу жизни поддерживают здоровых людей на пути к похудению, а хроническим больным помогают соблюдать предписания врачей.

В 2019 году компания привлекла $30 млн инвестиций. Предыдущий раунд на $18 млн был в 2016 году — стартап не взлетает ракетой пока.

Andela

Andela строила центры аутсорс-разработки в Африке. По местным меркам компания платила невероятно много, за счет этого привлекала огромное количество желающих поработать, по огромному конкурсу выбирала из них самых умных, а потом учила программировать с нуля. А уж дальше начинались будни заказной разработки.

Поигрались и хватит. Летом 2019 года стартап сказал, что клиенты заинтересованы в более опытных разработчиках, школу закрыл и превратился в обычного аутсорсера. А как дышал! Дальше следить за ними неинтересно.

Splitwise

Приложение по взаимозачету долгов между друзьями. Как продукт оно довольно удобное, у меня в окружении даже фанат есть, но как бизнес — очень странное, к моменту прошлогоднего обзора восемь лет без выручки жило.

После попадания в мой блог основатели взялись за ум и выпустили платную версию. Не верю, что она приведет стартап к прибыли, но все же попытка достойна уважения.

Все материалы «Стартап дня» можно оперативно читать в Телеграме, Facebook, ВК или на моем сайте.

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