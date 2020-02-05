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Сервисы
Лиана Липанова
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«Яндекс.Дзен» встроит рекомендательную ленту в стандартный браузер на смартфонах Samsung Материал редакции

Лента «Яндекс.Дзена» уже встроена в браузеры Opera в Турции, Бразилии и Индонезии и в Coc Coc во Вьетнаме.

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Лента с персональными рекомендациями «Яндекс.Дзена» появится на главной странице мобильного браузера Samsung Internet. Она будет доступна пользователям в России и Беларуссии, сообщил vc.ru представитель «Яндекса».

«Яндекс»

Сейчас лента в Samsung Internet работает в тестовом режиме. Кроме того, в начале 2020 года в смартфонах Samsung появится новый сервис Samsung Daily с виджетом «Яндекс.Дзена» с новостями, видео, музыкой и другим контентом. Сейчас сервис доступен в Samsung S10.

Рекомендательная лента «Яндекс.Дзена», кроме браузера «Яндекс», встроена в браузеры Opera в Турции, Бразилии и Индонезии и в Coc Coc во Вьетнаме.

По данным «Яндекс.Радара», доля Samsung Internet среди браузеров в России составляет 4,26%. Это пятый результат после Google Chrome (37,60%), Safari (17,2%), «Яндекс.Браузера» (13,3%) и Android Browser (5,02%).

В августе 2019 года «Яндекс.Дзен» в тестовом режиме встроил вкладку с персональной лентой новостей в мессенджер Viber. Так сервис хочет увеличить аудиторию площадки.

#яндекс #новость #дзен

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1 комментарий
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Eugene Gultyaev

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Лол, еще немного приятных фич для пользователей от Самсунга.

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