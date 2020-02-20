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Татьяна Боброва
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Microsoft запланировала выпустить антивирус Defender для iOS и Android в 2020 году Материал редакции

Но он может быть доступен только корпоративным клиентам, считает The Verge.

  • Microsoft планирует выпустить антивирус Defender для приложений на Android и iOS в 2020 году, пишет The Verge. Компания пока не раскрывает, какие именно функции будут у приложений, но обещает рассказать детали на конференции по информационной безопасности RSA, которая пройдёт 24-28 февраля 2020 года.
  • Мобильные приложения могут появиться спустя год после того, как Microsoft публично представила Defender для macOS, отмечает издание. Этот антивирус предоставляет защиту от вирусов и киберугроз, а также возможность сканирования устройства.
  • Вероятно, мобильные приложения Defender будут сильно отличаться от десктопных версий, указывает The Verge. Например, iOS не позволяет приложениям на iPhone и iPad искать вредоносные программы.
  • По мнению издания, основной задачей Defender для iOS и Android станет предотвращение фишинга. The Verge считает, что приложения, скорее всего, будут доступны только корпоративным клиентам.

#новость #microsoft

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21 комментарий
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Родион Галанев

1

Наконец на моем iPad не будет вирусов.

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Nick Sidorov

0

А кто вообще сам сознательно ставил себе антивирус на телефон? 

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Semyashkin Oleg

Nick
2

Моя бабушка

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Миша Ландау

0

Ну всё же было хорошо. И вот опять.

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Антон Фомин

0

Как мы раньше то жили без него?

Ответить

Andre Macareno

0

ну-ка, господа овёс-разработчики, расскажите мне, что хотя бы теоретически можно делать антивирусом на этой платформе?

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Sergey Ontime

Andre
0

Касперский делает телефонный антиспам, против рекламных звонков, и он реально работает.

Ответить

Олег

Sergey
0

Может, стоит его сначала включить?

Ответить

Mike Kosulin

Олег
0

Касперского?

Ответить

Олег

Mike
0

Их покупать надо.

Ответить

Mike Kosulin

Олег
0

кого?

Ответить

Олег

Mike
0

Кого?

Ответить

Mike Kosulin

Олег
0

Тест Тьюринга проходишь быстрее себя прошлого в будущем или сейчас?

Ответить

Олег

Mike
0

Второе.

Ответить

Mike Kosulin

Олег
0

хм, итерации приводят к деградации?

Ответить

Andre Macareno

Sergey
0

а, да, подключение внешней базы номеров, точно, но, может, есть что-то поинтереснее? Телеграм из хоккейаппа, помнится, через какие-то профили ставился, но сейчас найти не могу

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Vladimir Chyorniy

0

А от смсок от Лены спасает?))

Ответить

Sergey Ontime

Vladimir
0

Блокировка

Ответить

Andrew Black

0

Чтобы что, они себе этот вопрос похоже не задавали)

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Dmitriy Sedov

0

Свои домены, блин, защитить от угона не могут, чуть ли ни каждый месяц глюки с апдейтами, с откатами и breaking news: we obosralis, win32k.sys хрен знает сколько лет был притчей во языцах у всех lpe-сплойтеров. И вот эти чудилы теперь будут Android и iOS защищать?

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Den Zomann

0

Виндой на телефоне никто не пользуется, а Майкрософт тоже хочет следить за вами 😁

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