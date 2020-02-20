Но он может быть доступен только корпоративным клиентам, считает The Verge.
- Microsoft планирует выпустить антивирус Defender для приложений на Android и iOS в 2020 году, пишет The Verge. Компания пока не раскрывает, какие именно функции будут у приложений, но обещает рассказать детали на конференции по информационной безопасности RSA, которая пройдёт 24-28 февраля 2020 года.
- Мобильные приложения могут появиться спустя год после того, как Microsoft публично представила Defender для macOS, отмечает издание. Этот антивирус предоставляет защиту от вирусов и киберугроз, а также возможность сканирования устройства.
- Вероятно, мобильные приложения Defender будут сильно отличаться от десктопных версий, указывает The Verge. Например, iOS не позволяет приложениям на iPhone и iPad искать вредоносные программы.
- По мнению издания, основной задачей Defender для iOS и Android станет предотвращение фишинга. The Verge считает, что приложения, скорее всего, будут доступны только корпоративным клиентам.
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Родион Галанев
Наконец на моем iPad не будет вирусов.
Nick Sidorov
А кто вообще сам сознательно ставил себе антивирус на телефон?
Semyashkin OlegNick
Моя бабушка
Миша Ландау
Ну всё же было хорошо. И вот опять.
Антон Фомин
Как мы раньше то жили без него?
Andre Macareno
ну-ка, господа овёс-разработчики, расскажите мне, что хотя бы теоретически можно делать антивирусом на этой платформе?
Sergey OntimeAndre
Касперский делает телефонный антиспам, против рекламных звонков, и он реально работает.
ОлегSergey
Может, стоит его сначала включить?
Mike KosulinОлег
Касперского?
ОлегMike
Их покупать надо.
Mike KosulinОлег
кого?
ОлегMike
Кого?
Mike KosulinОлег
Тест Тьюринга проходишь быстрее себя прошлого в будущем или сейчас?
ОлегMike
Второе.
Mike KosulinОлег
хм, итерации приводят к деградации?
Andre MacarenoSergey
а, да, подключение внешней базы номеров, точно, но, может, есть что-то поинтереснее? Телеграм из хоккейаппа, помнится, через какие-то профили ставился, но сейчас найти не могу
Vladimir Chyorniy
А от смсок от Лены спасает?))
Sergey OntimeVladimir
Блокировка
Andrew Black
Чтобы что, они себе этот вопрос похоже не задавали)
Dmitriy Sedov
Свои домены, блин, защитить от угона не могут, чуть ли ни каждый месяц глюки с апдейтами, с откатами и breaking news: we obosralis, win32k.sys хрен знает сколько лет был притчей во языцах у всех lpe-сплойтеров. И вот эти чудилы теперь будут Android и iOS защищать?
Den Zomann
Виндой на телефоне никто не пользуется, а Майкрософт тоже хочет следить за вами 😁