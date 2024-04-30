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Полина Лааксо

Павел Дуров показал, как может выглядеть отправка сообщений в Telegram с эффектами Статьи редакции

Преднастроенные анимации уже есть у некоторых интерактивных эмодзи.

  • С 16 апреля по 27 апреля 2024 года Telegram принимал конкурсные заявки от UI-дизайнеров — они должны были прислать три коротких деморолика с визуализацией трёх потенциальных функций мессенджера.
  • Призовой фонд должен составить до $30 тысяч, а лучший дизайнер может получить шанс попасть в команду Telegram. Его основатель Павел Дуров ранее говорил, что подобные инициативы помогают компании находить подходящих специалистов.
  • Победителя на момент публикации не объявили, однако Дуров публично отметил, что «вдохновился» идеей добавить различные эффекты для отправки сообщений. Её предложил дизайнер под ником Nimble Sheep, показав на видео, как в зависимости от выбора по экрану разлетаются купюры, снежинки и огоньки.
  • На основе его идеи команда Telegram отрисовала собственный вариант того, как могут выглядеть такие эффекты. Дуров призвал отметиться в реакциях тех, кто хотел бы увидеть соответствующую функцию в сервисе. На момент публикации этой заметки «за» проголосовали 20,7 тысячи человек.

Демо от Telegram

Демо от Nimble Sheep

  • Похожая опция есть в iMessage на iOS, где можно отправлять сообщения с «хлопком», «громко», «мягко» и с другими эффектами. Среди них: «Эхо», «Невидимые чернила», «Прожектор», «Шарики», «Конфетти», «Лазеры».
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#новости #telegram

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14 комментариев
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 Жошы хан

Свистелки перделки — самое точное описание этой хуйни. Надеюсь у них в коде классы так же называются)

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Иван Москальков

Это был официальный комментарий от совета директоров WhatsApp...

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GOLD

В этой huyne смысл жизни людей с тик-током головного мозга))

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Анна Келсо
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Igor S

Кому-то это нужно?

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Corwin

Каждое приложение достигает того состояния, когда становится перегруженным супераппом с кучей бесполезных функций.

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Gruntofos

Больше свистелок богу перделок

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Вадим Д.

А мне больше нравится такой вариант заголовка:

Павел Дуров показал, как может

Место для интриги сохранено (-:

А вообще — лишний шум и грязь какая-то.

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Vladimir Mi

Мания анимированных утят ещё со времён управленчества соц.сетей стремала.

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Анна Келсо

что то как то одноклассниками потянуло

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Вася Никитин

детский сад, детям и подростком зайдет ,а зачем это функция взрослому человеку не понимаю

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selecadm

На айфоне с 3 ГБ оперативки однажды 500 МБ сожрал этот телеграм и ещё 30 раз подряд одно и то же фото открыл. Так как я 30 раз подряд тыкал и оно 30 раз открылось. В том плане, что чтобы вернуться в переписку, надо было 30 раз смахнуть. И после этого зависло намертво.

Боюсь представить, что будет, если мне такое сообщение с эффектом придёт. Телефон взорвётся нафиг. Эффект будет просто бомба ))

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D.

Просто невероятно! Каждый раз киллер фича от Пашки после холодной ванны.

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Bezoblachno

При этом найти собеседника в массе сообщений стало адом

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11 комментариев
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