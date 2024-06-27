Приложение Rutube вернули в App Store

Компания так и не сказала, почему его удаляли.Сервис пропал из магазина приложений Apple 17 июня 2024 года. По одной из версий, его могли убрать из-за обращения эстонской антипиратской компании AXG House. Та сообщала, что направила жалобу в App Store, но на какой контент — не уточнила.Пользуетесь Rutube?НетДа, постоянно или частоДа, но редкоНет голосовАнонимныйИсточник фото: РБКВ мае 2022 года Rutube подвергся «сильнейшей за историю» сервиса атаке, которая повредила более 75% его основной инфраструктуры. Positive Technologies, которая устраняла последствия, рассказывала, что злоумышленники вошли в систему за два месяца до этого.В августе Apple потребовала от Rutube скрыть видео российских государственных СМИ в своём iOS-приложении или сделать его доступным только для пользователей из России. Сервис выбрал второй вариант.В мае 2023 года Роскомнадзор внёс Rutube в реестр соцсетей. Они обязаны самостоятельно выявлять и блокировать «запрещённую информацию» и размещать форму для пользовательских жалоб на такой контент.27 июня 2024 года «Региональный общественный центр интернет-технологий» сообщил, что 28 июня в его медиацентре представят «новую российскую альтернативу YouTube».Полина ЛааксоСервисы06.07.2022Некомпетентность нового руководства или «заказ Google»: почему Rutube перестал развиваться после продажи «Газпрому» Одни говорят, из-за бывшего «куратора Rutube», получившего «возможность наворовать». Другие — потому что в Rutube никто не верил, хотя в России до сделки, по словам основателей, он шёл «ноздря в ноздрю» с YouTube. Главное из материала Baza.#новости #rutube
Рано скриншотил.
Сейчас там 20% альтернативно-одаренных, смотрящих это говно.
Плохая новость. Зачем ты, Эппл, сдал назад:(
наконец-то посмотрю шамана концерт 10 часов подряд!
О нет, это страшно.
https://www.youtube.com/watch?v=Llximmz38iY
Все правильно, вернули самое ненужное бесполезное приложение.