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Полина Лааксо
Сервисы

Приложение Rutube вернули в App Store

Компания так и не сказала, почему его удаляли.

  • Сервис пропал из магазина приложений Apple 17 июня 2024 года. По одной из версий, его могли убрать из-за обращения эстонской антипиратской компании AXG House. Та сообщала, что направила жалобу в App Store, но на какой контент — не уточнила.
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Источник фото: <a href="https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/05/2022/627a10239a794725a51d4dd0" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>
Источник фото: РБК
  • В мае 2022 года Rutube подвергся «сильнейшей за историю» сервиса атаке, которая повредила более 75% его основной инфраструктуры. Positive Technologies, которая устраняла последствия, рассказывала, что злоумышленники вошли в систему за два месяца до этого.
  • В августе Apple потребовала от Rutube скрыть видео российских государственных СМИ в своём iOS-приложении или сделать его доступным только для пользователей из России. Сервис выбрал второй вариант.
  • В мае 2023 года Роскомнадзор внёс Rutube в реестр соцсетей. Они обязаны самостоятельно выявлять и блокировать «запрещённую информацию» и размещать форму для пользовательских жалоб на такой контент.
  • 27 июня 2024 года «Региональный общественный центр интернет-технологий» сообщил, что 28 июня в его медиацентре представят «новую российскую альтернативу YouTube».
Полина Лааксо
Сервисы
Некомпетентность нового руководства или «заказ Google»: почему Rutube перестал развиваться после продажи «Газпрому»

Одни говорят, из-за бывшего «куратора Rutube», получившего «возможность наворовать». Другие — потому что в Rutube никто не верил, хотя в России до сделки, по словам основателей, он шёл «ноздря в ноздрю» с YouTube. Главное из материала Baza.

Сооснователи Rutube Олег Волобуев и Михаил Паулкин: Источник: Rutube, Baza

#новости #rutube

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1
21
21 комментарий
RK
2
2
Ответить
Невероятный Блондин

Рано скриншотил.
Сейчас там 20% альтернативно-одаренных, смотрящих это говно.

2
1
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redpanda

Плохая новость. Зачем ты, Эппл, сдал назад:(

4
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Артём Кондратьев

наконец-то посмотрю шамана концерт 10 часов подряд!

1
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Серафима Зоряева

О нет, это страшно.

1
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Griby Lenina

https://www.youtube.com/watch?v=Llximmz38iY

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Zloy Marketolog

Все правильно, вернули самое ненужное бесполезное приложение.

1
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