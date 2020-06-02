Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
«Яндекс» выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете», а «Сбербанк» — долю ИТ-компании в «Яндекс.Деньгах», говорят источники.
«Яндекс» и «Сбербанк» в июне могут объявить о прекращении сотрудничества по двум совместным предприятиям — «Яндекс.Маркету» и «Яндекс.Деньгам», сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
По данным издания, «Яндекс» выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете», куда входит маркетплейс «Беру». Сейчас партнёрам принадлежит по 45% площадки, ещё 10% — менеджменту.
Банк инвестировал в «Маркет» 30 млрд рублей, а «Яндексу» придётся заплатить за долю по рыночной цене, говорит один из собеседников издания. Сколько именно, он не уточнил. В апреле 2020 года аналитики Sberbank CIB и UBS оценивали всю компанию в 90-96 млрд рублей, напоминает The Bell.
«Сбербанк» получит 25%-ную долю ИТ-компании в «Яндекс.Деньгах», говорят источники. Согласно условиям сотрудничества, «Яндекс» с момента продажи банку 75% «Яндекс.Денег» не мог заниматься другими финтех-проектами, но после прекращения партнёрства это ограничение будет снято.
«"Яндекс" рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях», — заявил vc.ru представитель интернет-компании.
Кроме того, «Яндекс» планирует разместить до 5% своих обыкновенных акций класса А (на одну акцию приходится один голос), чтобы направить полученные деньги на выкуп и дальнейшее развитие экосистемы, говорят источники издания. Акции могут выкупить Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ, заявили двое собеседников The Bell.
Как уточняет один из источников издания, ни один из новых акционеров не консолидирует значительно больше 1% и не будет претендовать на включение своих представителей в совет директоров.
Кроме того, к концу 2019 года на счетах «Яндекса» было около $1,4 млрд, а в начале 2020 года компания разместила облигаций на $1,25 млрд.
В июле 2019 года The Financial Times со ссылкой на источники сообщал о разногласиях «Сбербанка» и «Яндекса» из-за контроля в совместном предприятии на базе «Яндекс.Маркета». Тогда партнёры якобы обсуждали смены структуры владения в СП.
Жаль. Использую ЯД с середины нулевых. Всё идентифицировано. Автоматизированы входящие и исходящие потоки. Как было удобно. Пора, видимо, искать пароль от киви-кошелька
Не думаю, что концептуально что-то поменяется. ЯД уже давно фактически под Сбером, потому что раньше электронный кошелек развивался и был привлекательным с разных сторон, но в последний год-полтора и программа лояльности не о чём и издёвки с персонализированным кэшбеком на основе предпочтений. Причём предпочтения такие - что я бы никогда на это не потратил денег. Тот случай, когда лучше бы ничего не делали, чем так.
То есть де факто, Яндекс.Деньги итак планомерно становятся всё более бесполезным на фоне других предложений. Поэтому вполне достоин быть под Сбербанком полностью. Там и добьют. ;D
Последнее яркое событие - стилизация карда под Ведьмака. Чисто кастомизация как в играх пошла.
Лутбоксы только забыли.... Хотя как забыли. У них там постоянно какие-то рулетки, натуральное казино уже. Скорее раздражает своих же клиентов, чем привлекает.
Яндекс деньги не так и нужны последнее время, учитывая ту же сбп, так что скатертью дорожка в ад
Вообще, при существовании все растущего холдинга сбер|Mail.ru, удивлён, как они и с Яндексом работают и с ними, учитывая что тот же али это тоже доставка, какой смысл в двух конкурирующих подразделениях
а с кем еще майлу и яндексу работать то)
Учитывая, что Тинькофф вчера анонсировал электронный кошелёк по виртуальным картам, яндекс.деньги очень нужны сберу. Там есть инфраструктура и огромное количество пользователей.
Битва титанов
Чтобы развивать Беру нужны баблосы. К Яндекса таких ресурсов нет. Сбер возьмет и запустит такой же маркетплейс, при этом всех сотрудников переманит из Беру.
Блоги компаний
Показать еще