«Яндекс» выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете», а «Сбербанк» — долю ИТ-компании в «Яндекс.Деньгах», говорят источники.

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«Яндекс» и «Сбербанк» в июне могут объявить о прекращении сотрудничества по двум совместным предприятиям — «Яндекс.Маркету» и «Яндекс.Деньгам», сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По данным издания, «Яндекс» выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете», куда входит маркетплейс «Беру». Сейчас партнёрам принадлежит по 45% площадки, ещё 10% — менеджменту.

Банк инвестировал в «Маркет» 30 млрд рублей, а «Яндексу» придётся заплатить за долю по рыночной цене, говорит один из собеседников издания. Сколько именно, он не уточнил. В апреле 2020 года аналитики Sberbank CIB и UBS оценивали всю компанию в 90-96 млрд рублей, напоминает The Bell.

«Сбербанк» получит 25%-ную долю ИТ-компании в «Яндекс.Деньгах», говорят источники. Согласно условиям сотрудничества, «Яндекс» с момента продажи банку 75% «Яндекс.Денег» не мог заниматься другими финтех-проектами, но после прекращения партнёрства это ограничение будет снято.

«"Яндекс" рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях», — заявил vc.ru представитель интернет-компании.

Кроме того, «Яндекс» планирует разместить до 5% своих обыкновенных акций класса А (на одну акцию приходится один голос), чтобы направить полученные деньги на выкуп и дальнейшее развитие экосистемы, говорят источники издания. Акции могут выкупить Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ, заявили двое собеседников The Bell.

Как уточняет один из источников издания, ни один из новых акционеров не консолидирует значительно больше 1% и не будет претендовать на включение своих представителей в совет директоров.

Кроме того, к концу 2019 года на счетах «Яндекса» было около $1,4 млрд, а в начале 2020 года компания разместила облигаций на $1,25 млрд.

В июле 2019 года The Financial Times со ссылкой на источники сообщал о разногласиях «Сбербанка» и «Яндекса» из-за контроля в совместном предприятии на базе «Яндекс.Маркета». Тогда партнёры якобы обсуждали смены структуры владения в СП.