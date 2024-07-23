Сервис аналитики мобильных приложений AppMagic привлёк $3 млн

На инвестиции команда планирует ускорить разработку продукта и создать региональные отделы продаж.AppMagic привлёк $2,5 млн в раунде A от фонда GEM Capital и $500 тысяч от Vibranium, пишет GamesBeat. Детали сделки и оценку компании издание не приводит. О раунде также пишет Forbes.На привлечённые деньги AppMagic планирует ускорить разработку новых инструментов и сформировать отделы продаж в США, Китае, Южной Корее и Японии.AppMagic в 2018 году запустил Максим Саморуков, который до этого руководил проектами в игровой студии Crazy Panda. Сервис аналитики позволяет отслеживать доли игроков мобильного рынка, метрики и доходы приложений и другое.На старте в проект основатель вложил около $300 тысяч. В 2020 году компания привлекла $200 тысяч от американского маркетингового агентства RoasUp, писал Forbes. Конкурирующий сервис — Sensor Tower, который в марте 2024-го объявил о покупке ещё одного конкурента data.ai (до 2022 года называлась App Annie).Евгений ДелюкинСервисы18.03.2021Продал две квартиры и борется с гигантами: с чем AppMagic Макса Саморукова идёт на рынок аналитики приложений Зачем рынку альтернатива App Annie и Sensor Tower, как разработчикам достучаться до своей аудитории и каких инструментов аналитики им не хватает — рассказал в интервью создатель AppMagic.#новости #appmagic
плакали три ляма
А знает кто аналоги для нищих, с бОльшим количеством бесплатных опций? SensorTower так вообще за каждый чих хочет денях
Апметрика.
кому это все нужно - правильно - никому
думал, что единственное, что можно ускорить в этом мире - это мой пульс от просмотра очередного мема