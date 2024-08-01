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Таня Боброва
Сервисы

«Не результат технических проблем или действий с нашей стороны»: в Google прокомментировали сбой YouTube в России

Российские пользователи столкнулись с массовыми перебоями в работе сервиса 1 августа 2024 года.

  • К утру 1 августа некоторые пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube в России: сервис открывался, но видео могли не загружаться. В Google сообщили в ответ на запрос «Ъ», что знают о проблеме, но она не связана с действиями со стороны компании.
Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны.
представитель Google (цитата по «Ъ»)
  • Большинство опрошенных операторов связи отказались от комментариев или не ответили на вопросы газеты о YouTube. В «Ростелекоме» и «Мегафоне» лишь сказали, что операторское оборудование работает без сбоев.
  • 12 июля 2024 года «Ростелеком» предупреждал о возможных сбоях из-за «технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google». После этого депутат Александр Хинштейн заявил, что в России специально начали замедлять YouTube. Но затем пояснил: «деградация качества» началась из-за того, что Google перестала обслуживать оборудование в России.
Полина Лааксо
Сервисы
Замедление YouTube в России вызвано «регулированием Роскомнадзора» — «Дом.ру»

Провайдер опроверг предположения о том, что проблема в оборудовании поставщиков связи.

Источник: <a href="https://vk.com/wall-20785629?q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">группа</a> «Дом.ру» во «ВКонтакте»

#новости

33
10
10 комментариев
Alex Nevi

Как эта тупая власть зае долбала!!😠😡🤬

9
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Вадим Д.

Гугл, да кроме телепузнутых никто в этом и не сомневался.
Всё норм. То есть плохо, но уже привычно.

И да, это не результат технических проблем, это результат проблем с ... межушным ганглием у принимателей таких решений.

3
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Михаил

С этим и так все понятно, лучше бы узнали у них в курсе ли в гугл, что они «не уважают русских» (с) 😀

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Илья

Гугл, заплати штрафы и всё заработает.

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hakhagmon

Ооо Гугл нечем платить

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Эдвард

В 2008 об этом даже представить было нельзя

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день за днем
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