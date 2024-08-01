«Не результат технических проблем или действий с нашей стороны»: в Google прокомментировали сбой YouTube в России

Российские пользователи столкнулись с массовыми перебоями в работе сервиса 1 августа 2024 года.К утру 1 августа некоторые пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube в России: сервис открывался, но видео могли не загружаться. В Google сообщили в ответ на запрос «Ъ», что знают о проблеме, но она не связана с действиями со стороны компании.Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны.представитель Google (цитата по «Ъ»)Большинство опрошенных операторов связи отказались от комментариев или не ответили на вопросы газеты о YouTube. В «Ростелекоме» и «Мегафоне» лишь сказали, что операторское оборудование работает без сбоев.12 июля 2024 года «Ростелеком» предупреждал о возможных сбоях из-за «технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google». После этого депутат Александр Хинштейн заявил, что в России специально начали замедлять YouTube. Но затем пояснил: «деградация качества» началась из-за того, что Google перестала обслуживать оборудование в России.Полина ЛааксоСервисы16:56Замедление YouTube в России вызвано «регулированием Роскомнадзора» — «Дом.ру» Провайдер опроверг предположения о том, что проблема в оборудовании поставщиков связи. #новости
Как эта тупая власть зае долбала!!😠😡🤬
Гугл, да кроме телепузнутых никто в этом и не сомневался.
Всё норм. То есть плохо, но уже привычно.
И да, это не результат технических проблем, это результат проблем с ... межушным ганглием у принимателей таких решений.
С этим и так все понятно, лучше бы узнали у них в курсе ли в гугл, что они «не уважают русских» (с) 😀
Гугл, заплати штрафы и всё заработает.
Ооо Гугл нечем платить
В 2008 об этом даже представить было нельзя