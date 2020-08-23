«Будем в конфликте с Apple на всех фронтах»: что просила Epic Games и почему решила судиться из-за условий App Store Материал редакции
Перевод писем главы Epic Games Тима Суини Apple и ответа компании.
21 августа 2020 года Apple публично ответила на иск Epic Games. Разработчик подал в суд из-за удаления игры Fortnite из App Store после добавления в неё оплаты внутриигровых покупок в обход магазина.
Компания представила несколько писем, в которых Суини просил освободить Fortnite от стандартной комиссии в 30% и получить «особые права» в App Store. Сам Суини подчёркивал, что просил такие условия для всех iOS-разработчиков.
Письмо Тима Суини в Apple
От: Тим Суини.
Дата: 30 июня 2020.
Кому: Тим Кук, Фил Шиллер, Крейг Федериги, Мэтт Фишер.
Тема: Выбор потребителя и конкуренция.
Уважаемые Тим, Фил, Крейг и Мэтт.
Из-за ограничений, наложенных Apple, компания Epic Games не может предоставить пользователям некоторые функции в наших приложениях для iOS. Мы хотели бы предложить потребителям следующие возможности:
- Альтернативную Apple платежную систему как в Fortnite, так и в других продуктах Epic Games, доступных в iOS App Store, без комиссии Apple.
- Альтернативное приложение Epic Games Store, доступное как через iOS App Store, так и с возможностью установки напрямую, и имеющее равный с iOS App Store доступ к основным функциям операционной системы для установки и обновления программного обеспечения, включая возможность установки и обновления программного обеспечения так же легко, как и через iOS App Store.
Как вам известно, компания Epic Games обязана была принять стандартные, не подлежащие обсуждению, контракты, такие как Лицензионный договор об использовании программы для разработчиков компании Apple, для того, чтобы распространять продукты для устройств на базе iOS через iOS App Store. Компания Epic Games также обязана соблюдать требования документов по односторонним стандартам Apple, чтобы приложение было одобрено. Среди них, например, Общее руководство для продуктов App Store.
Контракты и документы по стандартам Apple содержат ограничительные положения, которые запрещают компании Epic Games предлагать потребителям альтернативный магазин приложений, а также альтернативные платежные системы. Компания Apple должна будет предоставить письмо-соглашение или внести изменения в свои контракты и документы по стандартам, чтобы устранить такие ограничения, и разрешить Epic Games предлагать пользователям iOS альтернативные магазины приложений и платежные системы.
Пожалуйста, подтвердите в течение двух недель согласие компании Apple предоставить Epic Games возможность предлагать собственный магазин приложений и платежную систему. После подтверждения мы встретимся с вашей командой, чтобы более детально проработать продукт, включая обязательство Epic Games предоставлять услуги добросовестно, защищая безопасность устройства, конфиденциальность клиентов и сохраняя высокое качество обслуживания.
Отсутствие подтверждения мы расценим как нежелание Apple вносить изменения, необходимые для того, чтобы предоставить клиентам Android возможность выбора магазина приложений и платежной системы.
Что ответили в Apple
Дата: 10 июля 2020.
Кому: Кэнон Пенс, глава юридического отдела Epic Games.
Уважаемый мистер Пенс.
Я являюсь юрисконсультом юридического отдела Apple и пишу в ответ на письмо мистера Суини Тиму Куку, Филу Шиллеру, Крейгу Федериги и Мэтту Фишеру от 30 июня 2020 года. Содержание письма оказалось досадным и требует официального ответа.
В качестве примера можно привести тот факт, что на протяжении многих лет Epic использует революционную графическую технологию Apple — Metal. Когда Apple выпустила Metal для Mac на WWDC в 2015 году, коллега мистера Суини, Билли Брамер, стоял на сцене и объяснял, как Metal «произвел революцию в графическом дизайне» и «дал возможность разработчикам создавать более яркие 3D миры».
Epic, как и множество других разработчиков, все еще использует Metal, чтобы делать свои игры более четкими, быстрыми и легкими в управлении. Apple не взимает отдельной платы за использование Metal или любого другого инструмента, который Epic использует для разработки игр на iOS.
Тем не менее, у Epic есть много способов охвата потребителей, в том числе через магазины Android, платформы на базе ПК, приставки (Xbox, Nintendo, Play Station) и собственный рынок приложений. Согласно публичным отчетам, только Fortnite «принесла $1,8 млрд дохода в 2019 году» — это более чем в семь раз больше, чем $245 млн, получаемых от поступлений в App Store от всех приложений Epic.
Компания Epic самостоятельно приняла решение использовать App Store в качестве еще одного из своих каналов дистрибуции, и вряд ли можно удивляться тому, что это влечет за собой принятие лицензионного соглашения и связанных с ним документов, так как это делают и собственные разработчики компании Epic.
Сотни тысяч разработчиков распространяют свои приложения в App Store, и компания Apple гордится тем, что предлагает им всем, начиная от студента, работающего дома, и заканчивая крупнейшими в мире компаниями, равные условия и возможности.
Что приводит нас к требованиям, изложенным в письме мистера Суини. Epic просит предоставить право предлагать через App Store «альтернативное приложение Epic Games Store», которое без проблем позволило бы пользователям iOS-устройств устанавливать приложения напрямую через компанию Epic. Также Epic хочет иметь возможность предлагать «альтернативные платежные системы» в Fortnite и других приложениях Epic вместо использования системы встроенных покупок (IAP) Apple.
Epic Store внутри App Store. Что касается первого запроса, Apple разработала App Store как надежную платформу, с помощью которой пользователи могут находить и скачивать приложения. Главным требованием компании Apple является тщательная проверка каждого приложения для iOS.
Компания Apple инвестирует значительные ресурсы, чтобы обеспечить соответствие приложений высоким стандартам конфиденциальности, безопасности, контента и качества; наши рецензенты работают на трёх континентах, с 81 языком, и просматривают в среднем 100 000 заявок в неделю.
Один из способов, с помощью которого компания Apple помогает сохранить доверие своих пользователей — это не разрешать приложения, создающие «интерфейс для отображения сторонних приложений, расширений или плагинов, похожих на App Store, или предоставляющих похожие услуги».
Общее руководство для продуктов App Store, §3.2.2. В отсутствие этого руководства у компании Apple не будет надежного способа выполнить свои обязательства перед пользователями в отношении того, что каждое приложение, доступное в магазине App Store, соответствует строгим стандартам безопасности, конфиденциальности и контента компании Apple.
Потребители справедливо полагаются на это обязательство при покупке устройств Apple и совершая покупки в App Store. Они вполне обоснованно могут привлекать компанию Apple к ответственности за невыполнение этого обязательства. Эффективная работа Apple и, соответственно, репутация производителя высококачественного оборудования зависят правил, указанных §3.2.2 Руководства.
Обход встроенных покупок (IAP). Epic также просит создать возможность платежной системы в приложениях Epic, отличную от системы встроенных покупок Apple (IAP).
IAP — это централизованная платёжная система App Store. Она позволяет пользователям приобретать цифровые товары и услуги внутри приложений без неудобств и рисков безопасности, связанных с регистрацией платежной информации у каждого отдельного разработчика. Как вы заметили, Общее руководство для продуктов App Store требует, чтобы приложения использовали IAP для дополнительных функций и возможностей. См. §3.1.1. Общего руководства для продуктов App Store.
И, как уже говорилось, Apple не взимает плату за то, что позволяет миллионам пользователей iOS бесплатно играть в Fortnite. Однако без IAP у Apple не было бы ни практичного, ни надёжного способа взимать комиссионные за цифровые продажи в App Store. Требование использовать IAP в равной степени применимо и к App Store для Mac, который вы считаете «открытым и конкурентоспособным».
App Store не является общественной услугой. Похоже, что Epic хочет открыть свой магазин внутри доверенного App Store, который построила Apple, и не платить аренду. Epic хочет получить «равный доступ» к операционной системе Apple и «беспрепятственное» взаимодействие вашего магазина и iOS, не осознавая, что беспрепятственность работы Apple основана на изобретательности, инновациях и инвестициях компании.
Epic хочет получить доступ ко всем инструментам Apple, таким как Metal, ARKit и другим технологиям и функциям. Но платить за них не хочет. По сути, вы хотите взять эти технологии, а затем взимать плату с других за доступ к ним.
Как подписант Соглашения с разработчиками Apple и Лицензионного соглашения об использовании Программы, компания Epic признала эти права на интеллектуальную собственность (точно так же, как разработчики Epic делают то же самое в отношении интеллектуальной собственности Epic). См. §2.5 Лицензионного соглашения об использовании Программы.
Безусловно, компания Epic должна понимать, что Apple имеет право на возврат инвестиций и использование своей собственности. В конце концов, компания Epic сама прилагает огромные усилия для защиты своих собственных инвестиций и интеллектуальной собственности. Компания Epic справедливо требует от своих разработчиков гонорары за игры, созданные с использованием ее программного обеспечения. См. §5 Соглашения с конечным пользователем технологии Unreal Engine.
И она строго контролирует, как ее игры, дизайн и контент могут быть использованы, потому что, по ее собственным словам, «мы тратим много времени, ресурсов и денег, создавая нашу интеллектуальную собственность и должны ее защищать».
Кроме того, мистер Суини недавно предположил, что для других предприятий отрасли, таких как производители консолей, разумно брать плату за распространение программного обеспечения. Главный инвестор Epic, китайская компания Tencent, также взимает плату с разработчиков за использование ее платформы.
Тем не менее, по некой причине, вы считаете, что Apple не имеет права делать то же самое, и хотите, чтобы Apple и App Store предоставляла вам преимущества пользования без необходимости платить за них. Apple не может подчиниться этому необоснованному требованию. Поэтому мы вынуждены отказаться от внесения изменений, о которых вы просите.
Ответ Тима Суини — Apple
От: Тим Суини.
Дата: 17 июля 2020.
Кому: Тим Кук, Фил Шиллер, Крейг Федериги, Мэтт Фишер, Дуглас Веттер. Копия: Кэнон Пенс.
Тема: Re: Ответ на письмо от 30 июня.
Уважаемые Тим, Фил, Крейг, Мэтт и Дуглас.
Печально, что высшее руководство Apple передает чистосердечный запрос Epic юридической команде Apple, которая отвечает тирадой, пронизанной самодовольством и корыстолюбием — только юристы могут сделать вид, что Apple защищает потребителей, отказывая в выборе платежной системы и магазинов владельцам устройств на базе iOS. Тем не менее, я благодарю вас за быстрый и четкий ответ на два моих запроса.
Письмо Тима Суини в Apple
От: Тим Суини.
Дата: 13 августа 2020.
Кому: Тим Кук, Фил Шиллер, Крейг Федериги, Мэтт Фишер, Дуглас Веттер.
Тема: Платежи в Fortnite.
Уважаемые Тим, Фил, Крейг, Мэтт, Дуглас.
Я пишу, чтобы сообщить вам, что Epic больше не будет придерживаться ограничений Apple на обработку платежей.
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