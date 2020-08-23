Перевод писем главы Epic Games Тима Суини Apple и ответа компании.

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21 августа 2020 года Apple публично ответила на иск Epic Games. Разработчик подал в суд из-за удаления игры Fortnite из App Store после добавления в неё оплаты внутриигровых покупок в обход магазина.

Компания представила несколько писем, в которых Суини просил освободить Fortnite от стандартной комиссии в 30% и получить «особые права» в App Store. Сам Суини подчёркивал, что просил такие условия для всех iOS-разработчиков.

Письмо Тима Суини в Apple

От: Тим Суини.

Дата: 30 июня 2020.

Кому: Тим Кук, Фил Шиллер, Крейг Федериги, Мэтт Фишер.

Тема: Выбор потребителя и конкуренция.

Уважаемые Тим, Фил, Крейг и Мэтт.

Из-за ограничений, наложенных Apple, компания Epic Games не может предоставить пользователям некоторые функции в наших приложениях для iOS. Мы хотели бы предложить потребителям следующие возможности:

Альтернативную Apple платежную систему как в Fortnite, так и в других продуктах Epic Games, доступных в iOS App Store, без комиссии Apple.

Альтернативное приложение Epic Games Store, доступное как через iOS App Store, так и с возможностью установки напрямую, и имеющее равный с iOS App Store доступ к основным функциям операционной системы для установки и обновления программного обеспечения, включая возможность установки и обновления программного обеспечения так же легко, как и через iOS App Store.



Если бы у компании Epic Games была возможность предоставлять эти продукты пользователям устройств на iOS, у потребителей была бы возможность покупать цифровые продукты дешевле, а разработчики зарабатывали бы больше на их продаже. Компания Epic Games просит компанию Apple разрешить внедрять эти возможности на благо всех пользователей iOS. Мы также надеемся, что Apple создаст подобные возможности для всех разработчиков iOS, чтобы рынок продуктов для платформы iOS был настолько же открытым и конкурентоспособным, как и рынок продуктов для ПК. Тим Суини основатель и гендиректор Epic Games

Как вам известно, компания Epic Games обязана была принять стандартные, не подлежащие обсуждению, контракты, такие как Лицензионный договор об использовании программы для разработчиков компании Apple, для того, чтобы распространять продукты для устройств на базе iOS через iOS App Store. Компания Epic Games также обязана соблюдать требования документов по односторонним стандартам Apple, чтобы приложение было одобрено. Среди них, например, Общее руководство для продуктов App Store.

Контракты и документы по стандартам Apple содержат ограничительные положения, которые запрещают компании Epic Games предлагать потребителям альтернативный магазин приложений, а также альтернативные платежные системы. Компания Apple должна будет предоставить письмо-соглашение или внести изменения в свои контракты и документы по стандартам, чтобы устранить такие ограничения, и разрешить Epic Games предлагать пользователям iOS альтернативные магазины приложений и платежные системы.

Пожалуйста, подтвердите в течение двух недель согласие компании Apple предоставить Epic Games возможность предлагать собственный магазин приложений и платежную систему. После подтверждения мы встретимся с вашей командой, чтобы более детально проработать продукт, включая обязательство Epic Games предоставлять услуги добросовестно, защищая безопасность устройства, конфиденциальность клиентов и сохраняя высокое качество обслуживания.

Отсутствие подтверждения мы расценим как нежелание Apple вносить изменения, необходимые для того, чтобы предоставить клиентам Android возможность выбора магазина приложений и платежной системы.

Что ответили в Apple

Дата: 10 июля 2020.

Кому: Кэнон Пенс, глава юридического отдела Epic Games.

Уважаемый мистер Пенс.

Я являюсь юрисконсультом юридического отдела Apple и пишу в ответ на письмо мистера Суини Тиму Куку, Филу Шиллеру, Крейгу Федериги и Мэтту Фишеру от 30 июня 2020 года. Содержание письма оказалось досадным и требует официального ответа.

App Store — это не просто платформа, это часть большого набора инструментов, технологий и услуг, которые Apple предоставляет разработчикам для создания и разработки качественных приложений для iPhone, iPad и других продуктов Apple. Мы знаем, что Epic знает это. Компания Epic до настоящего момента получает выгоду от предоставляемой поддержки и инвестиций. Компания Epic успешно пользуется инструментами, разработанными Apple, такими как TestFlight, VOIP, Stickers, хранилищем iCloud, ARKit, расширением для сообщений, ReplayKit и пуш-уведомлениями. Дуглас Дж. Веттер вице-президент и заместитель генерального юрисконсульта

В качестве примера можно привести тот факт, что на протяжении многих лет Epic использует революционную графическую технологию Apple — Metal. Когда Apple выпустила Metal для Mac на WWDC в 2015 году, коллега мистера Суини, Билли Брамер, стоял на сцене и объяснял, как Metal «произвел революцию в графическом дизайне» и «дал возможность разработчикам создавать более яркие 3D миры».

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Epic, как и множество других разработчиков, все еще использует Metal, чтобы делать свои игры более четкими, быстрыми и легкими в управлении. Apple не взимает отдельной платы за использование Metal или любого другого инструмента, который Epic использует для разработки игр на iOS.

Apple предоставляет не только инструменты и технологии для того, чтобы у Epic была возможность создавать приложения, но и рынок — App Store — чтобы сделать их популярными. Благодаря App Store у компании Epic есть способ мгновенно и бесплатно предоставлять миллионам пользователей возможность пользоваться Fortnite и другими приложениями, поскольку Apple не взимает никакой предоплаты за дистрибуцию бесплатных приложений. Это приносит компании Epic сотни миллионов долларов от продажи контента в приложении, а также прибыльные партнёрства с брендами и рекламные размещения. Конечно, Epic не смогла бы достичь такого успеха без самих отличных приложений, но, тем не менее, это подчеркивает полезность Apple для таких разработчиков, как Epic. Дуглас Дж. Веттер вице-президент и заместитель генерального юрисконсульта

Тем не менее, у Epic есть много способов охвата потребителей, в том числе через магазины Android, платформы на базе ПК, приставки (Xbox, Nintendo, Play Station) и собственный рынок приложений. Согласно публичным отчетам, только Fortnite «принесла $1,8 млрд дохода в 2019 году» — это более чем в семь раз больше, чем $245 млн, получаемых от поступлений в App Store от всех приложений Epic.

Компания Epic самостоятельно приняла решение использовать App Store в качестве еще одного из своих каналов дистрибуции, и вряд ли можно удивляться тому, что это влечет за собой принятие лицензионного соглашения и связанных с ним документов, так как это делают и собственные разработчики компании Epic.

Сотни тысяч разработчиков распространяют свои приложения в App Store, и компания Apple гордится тем, что предлагает им всем, начиная от студента, работающего дома, и заканчивая крупнейшими в мире компаниями, равные условия и возможности.

Что приводит нас к требованиям, изложенным в письме мистера Суини. Epic просит предоставить право предлагать через App Store «альтернативное приложение Epic Games Store», которое без проблем позволило бы пользователям iOS-устройств устанавливать приложения напрямую через компанию Epic. Также Epic хочет иметь возможность предлагать «альтернативные платежные системы» в Fortnite и других приложениях Epic вместо использования системы встроенных покупок (IAP) Apple.

Насколько вам известно, Apple никогда не давала подобных разрешений. Ни когда запустила App Store в 2008 году, ни в настоящее время. Мы понимаем, что это может быть в финансовых интересах Epic, но Apple твердо убеждена, что эти правила необходимы для эффективной работы платформы Apple и приносят огромную пользу как потребителям, так и разработчикам. Принцип, которым руководствуется App Store, заключается в том, чтобы обеспечить безопасный, надежный и стабильный сервис для пользователей и отличную возможность для всех разработчиков достичь успеха, но, чтобы окончательно прояснить нашу позицию, при наличии дилеммы Apple находится на стороне потребителя. Дуглас Дж. Веттер вице-президент и заместитель генерального юрисконсульта

Epic Store внутри App Store. Что касается первого запроса, Apple разработала App Store как надежную платформу, с помощью которой пользователи могут находить и скачивать приложения. Главным требованием компании Apple является тщательная проверка каждого приложения для iOS.

Компания Apple инвестирует значительные ресурсы, чтобы обеспечить соответствие приложений высоким стандартам конфиденциальности, безопасности, контента и качества; наши рецензенты работают на трёх континентах, с 81 языком, и просматривают в среднем 100 000 заявок в неделю.

Эти инвестиции окупаются не только для Apple, но и для разработчиков приложений, как больших, так и маленьких, включая Epic. Благодаря правилам и инвестициям Apple, iOS и App Store всемирно признаны как самые надежные технологии для пользователей. Это позволяет пользователям загружать и оплачивать приложения и контент внутри приложений, не беспокоясь о том, что их устройство может быть взломано, что приватная информация или деньги могут быть украдены. Такой уровень безопасности приносит пользу разработчикам, предоставляя им активный и ангажированный рынок сбыта. Дуглас Дж. Веттер вице-президент и заместитель генерального юрисконсульта

Один из способов, с помощью которого компания Apple помогает сохранить доверие своих пользователей — это не разрешать приложения, создающие «интерфейс для отображения сторонних приложений, расширений или плагинов, похожих на App Store, или предоставляющих похожие услуги».

Общее руководство для продуктов App Store, §3.2.2. В отсутствие этого руководства у компании Apple не будет надежного способа выполнить свои обязательства перед пользователями в отношении того, что каждое приложение, доступное в магазине App Store, соответствует строгим стандартам безопасности, конфиденциальности и контента компании Apple.

Потребители справедливо полагаются на это обязательство при покупке устройств Apple и совершая покупки в App Store. Они вполне обоснованно могут привлекать компанию Apple к ответственности за невыполнение этого обязательства. Эффективная работа Apple и, соответственно, репутация производителя высококачественного оборудования зависят правил, указанных §3.2.2 Руководства.

Несмотря на заявление мистера Суини о том, что собственный магазин приложений Epic для iOS «защищал бы безопасность устройств, конфиденциальность потребителей и предоставлял высококачественные услуги», мы не можем быть уверены в том, что Epic или любой другой разработчик будет поддерживать те же строгие стандарты конфиденциальности, безопасности и качества контента, что и Apple. Поскольку Apple предоставляет всем разработчикам одни и те же условия, компания Epic, по сути, просит Apple передать безопасность пользователей Apple на аутсорсинг сотням тысяч разработчиков iOS. Даже если бы такая модель была осуществима (а это не так), мы просто не желаем рисковать доверием наших пользователей таким образом. Включение в iOS магазинов приложений сторонних производителей подорвало бы тщательно продуманную систему защиты конфиденциальности и безопасности Apple, а также серьезно ухудшило бы качество обслуживания пользователей и поставило бы под угрозу репутацию и бизнес Apple. Дуглас Дж. Веттер вице-президент и заместитель генерального юрисконсульта

Обход встроенных покупок (IAP). Epic также просит создать возможность платежной системы в приложениях Epic, отличную от системы встроенных покупок Apple (IAP).

IAP — это централизованная платёжная система App Store. Она позволяет пользователям приобретать цифровые товары и услуги внутри приложений без неудобств и рисков безопасности, связанных с регистрацией платежной информации у каждого отдельного разработчика. Как вы заметили, Общее руководство для продуктов App Store требует, чтобы приложения использовали IAP для дополнительных функций и возможностей. См. §3.1.1. Общего руководства для продуктов App Store.

Опять же, это правило играет центральную роль в бизнес-модели и эффективной работе App Store. IAP поддерживает беспрепятственную работу с потребителями и является средством, с помощью которого Apple получает оплату за услуги и потребительскую базу, которую она предоставляет. Воспользоваться преимуществами App Store от Apple просто: если вы взимаете плату за продукт, приобретенный через App Store, Apple берет процент от этой суммы в качестве комиссионного вознаграждения. Эта бизнес-модель осталась неизменной с момента запуска App Store.

Мистер Суини не принимает проблему этой модели в своем письме — возможно, потому, что Epic успешно ей пользуется. Apple не взимает дополнительной платы ни за рекламу в приложениях Epic, ни за продажу товаров, таких как скины и внутриигровая валюта, которые пользователи iOS-приложений покупают вне App Store.

Дуглас Дж. Веттер вице-президент и заместитель генерального юрисконсульта

И, как уже говорилось, Apple не взимает плату за то, что позволяет миллионам пользователей iOS бесплатно играть в Fortnite. Однако без IAP у Apple не было бы ни практичного, ни надёжного способа взимать комиссионные за цифровые продажи в App Store. Требование использовать IAP в равной степени применимо и к App Store для Mac, который вы считаете «открытым и конкурентоспособным».

Мистер Суини недавно заявил, что «от создателя зависит, продавать ли его продукт и, если да, то как именно». Мы согласны с ним. Однако, похоже, что Epic хочет сделать исключение для Apple и диктовать ей, как разрабатывать свои продукты, использовать свою собственность и обслуживать своих клиентов. Создается впечатление, что мистер Суини хочет превратить iOS-устройства и экосистему Apple в «открытую платформу... подобно первым компьютерам Apple, где у пользователей была свобода создавать или устанавливать любые программы по своему желанию».

В первую очередь, это заявление игнорирует фундаментальный факт того, что iPhone работает в совершенно иной среде, чем ноутбук или настольный компьютер, и отвечает совершенно иным ожиданиям пользователей. Как говорил Стив Джобс в 2007 году, «вы не хотите, чтобы ваш телефон был похож на компьютер. Вам совершенно не хочется загрузить три приложения на телефон, а затем захотеть сделать звонок — а телефон больше не работает. Они больше похожи на iPod'ы, чем на компьютеры».

Дуглас Дж. Веттер вице-президент и заместитель генерального юрисконсульта

App Store не является общественной услугой. Похоже, что Epic хочет открыть свой магазин внутри доверенного App Store, который построила Apple, и не платить аренду. Epic хочет получить «равный доступ» к операционной системе Apple и «беспрепятственное» взаимодействие вашего магазина и iOS, не осознавая, что беспрепятственность работы Apple основана на изобретательности, инновациях и инвестициях компании.

Epic хочет получить доступ ко всем инструментам Apple, таким как Metal, ARKit и другим технологиям и функциям. Но платить за них не хочет. По сути, вы хотите взять эти технологии, а затем взимать плату с других за доступ к ним.

Компания Apple инвестировала миллиарды долларов в разработку технологий и функций, которые разработчики, такие как Epic, могут использовать для создания отличных приложений, а также в создание безопасного и надежного места для загрузки этих приложений. Apple разрабатывает свои продукты и услуги для разработчиков благодаря использованию заказных микросхем, камер, функций операционной системы, API, библиотек, компиляторов, инструментов разработки, тестирования, библиотек интерфейсов, симуляторов, функций безопасности, сервисов для разработчиков, облачных сервисов и платежных систем. Эти инновации должным образом защищены законами об интеллектуальной собственности, и компания Epic не имеет права использовать их без лицензии Apple.

Дуглас Дж. Веттер вице-президент и заместитель генерального юрисконсульта

Как подписант Соглашения с разработчиками Apple и Лицензионного соглашения об использовании Программы, компания Epic признала эти права на интеллектуальную собственность (точно так же, как разработчики Epic делают то же самое в отношении интеллектуальной собственности Epic). См. §2.5 Лицензионного соглашения об использовании Программы.

Безусловно, компания Epic должна понимать, что Apple имеет право на возврат инвестиций и использование своей собственности. В конце концов, компания Epic сама прилагает огромные усилия для защиты своих собственных инвестиций и интеллектуальной собственности. Компания Epic справедливо требует от своих разработчиков гонорары за игры, созданные с использованием ее программного обеспечения. См. §5 Соглашения с конечным пользователем технологии Unreal Engine.

И она строго контролирует, как ее игры, дизайн и контент могут быть использованы, потому что, по ее собственным словам, «мы тратим много времени, ресурсов и денег, создавая нашу интеллектуальную собственность и должны ее защищать».

Кроме того, мистер Суини недавно предположил, что для других предприятий отрасли, таких как производители консолей, разумно брать плату за распространение программного обеспечения. Главный инвестор Epic, китайская компания Tencent, также взимает плату с разработчиков за использование ее платформы.

Тем не менее, по некой причине, вы считаете, что Apple не имеет права делать то же самое, и хотите, чтобы Apple и App Store предоставляла вам преимущества пользования без необходимости платить за них. Apple не может подчиниться этому необоснованному требованию. Поэтому мы вынуждены отказаться от внесения изменений, о которых вы просите.

Ответ Тима Суини — Apple

От: Тим Суини.

Дата: 17 июля 2020.

Кому: Тим Кук, Фил Шиллер, Крейг Федериги, Мэтт Фишер, Дуглас Веттер. Копия: Кэнон Пенс.

Тема: Re: Ответ на письмо от 30 июня.

Уважаемые Тим, Фил, Крейг, Мэтт и Дуглас.

Печально, что высшее руководство Apple передает чистосердечный запрос Epic юридической команде Apple, которая отвечает тирадой, пронизанной самодовольством и корыстолюбием — только юристы могут сделать вид, что Apple защищает потребителей, отказывая в выборе платежной системы и магазинов владельцам устройств на базе iOS. Тем не менее, я благодарю вас за быстрый и четкий ответ на два моих запроса.

Если когда-нибудь Apple решит вернуться к своим корням и создавать открытые платформы, на которых потребители смогут свободно устанавливать программы из выбранных ими исходных источников, а разработчики смогут обращаться к потребителям и вести бизнес напрямую, без посредничества, то Epic снова станет ярым поклонником Apple.

Но в данный момент взгляды Epic существенно расходятся с политикой и практикой Apple. Мы будем стремиться к нашей цели, как мы всегда делали, чтобы разрешить несправедливости в нашей индустрии. Тим Суини основатель и гендиректор Epic Games

Письмо Тима Суини в Apple

От: Тим Суини.

Дата: 13 августа 2020.

Кому: Тим Кук, Фил Шиллер, Крейг Федериги, Мэтт Фишер, Дуглас Веттер.

Тема: Платежи в Fortnite.

Уважаемые Тим, Фил, Крейг, Мэтт, Дуглас.

Я пишу, чтобы сообщить вам, что Epic больше не будет придерживаться ограничений Apple на обработку платежей.