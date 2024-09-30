Книжный сервис «Букмейт» переименовался в «Яндекс Книги»

Логотип остался.Источник: «Яндекс»С сайта «Букмейта» идёт переадресация на «Яндекс Книги», в Google Play и App Store приложение доступно под новым названием, пишет РБК.В логотипе сохранился элемент дизайна «Букмейта» — закладка с очками. Он остался как «символ бережного отношения и любви к книгам», отметили в «Яндекс Книгах».«Яндекс» купил права на использование технологий «Букмейт» на территории СНГ в июне 2022 года. Позже Forbes писал, что компания также получила клиентскую базу, право на использование бренда и оригинальных продуктов.В декабре 2022-го «Яндекс» сделал «Букмейт» опцией в подписке «Плюс», а в августе 2024-го — полноценно добавил в подписку.#новости #яндекс #букмейт #яндекскниги
Ну почему не Книгоприятель 🥲
Яндекнига 😎🤑
Было бы здорово назваться «Книжки»
Вообще пофиг. Переименовали и переименовали. Лучше бы дали возможность убирать этот сервис из подписки, что бы уменьшить стоимость, не всем это нужно
Так цель такой подписки как раз в том, чтобы вы платили за 1 сервис, который вам сильно нужен и за остальные, которые не нужны.
Соответственно, другому пользователю только книги нужны, но он платит также.
Получается, что такая стоимость выходит ниже, чем если бы каждый платил отдельно за каждый сервис.
В графе это получается выгоднее для компании, но не для пользователей одного сервиса.
Цель подписки как раз в другом, раздувать количество «пользователей» у сервисов
Я сначала думал нахрена мне. А сейчас на комиксы залип