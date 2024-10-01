«Ъ» узнал о планах запустить единую госплатформу для противодействия мошенничеству в интернете в 2025 году

На её создание могут потратить из бюджета больше 6 млрд рублей.Планы по разработке системы для обмена информации между банками, операторами и цифровыми платформами содержатся в предварительной версии федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности», с которой ознакомился «Ъ».Платформа будет называться «ТелекомЦерта», её планируют запустить в 2025 году, следует из документа. До 2030 года к ней подключат все финансовые организации, операторов связи и других участников. В их число могут войти владельцы соцсетей, маркетплейсов и разработчики мобильных приложений. На создание и развитие системы до 2030 года планируют выделить из бюджета 6,1 млрд рублей. Оператором проекта будет Минцифры, но «исполнитель» пока не определён, уточнил источник газеты.В «ТелекомЦерте» будет «единое окно» для приёма обращений граждан и компаний о мошенничестве. Авторы федпроекта полагают, что система позволит сократить срок блокировки мошеннических ресурсов с восьми до четырёх часов к 2030 году.В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что параметры федерального проекта ещё прорабатываются. В Минцифры подтвердили, что создание единой антифрод-платформы планируется, но её параметры находятся на межведомственном согласовании.Опрошенные «Ъ» операторы и банки поддерживают создание системы. Однако эксперты указывают, что реализация проекта несёт «риски концентрации критически важной информации» в одном месте.Сейчас в России существует несколько государственных платформ для противодействия мошенникам: ГосСОПКА (ФСБ), «Антифрод» (Роскомнадзор), «Антифишинг» (Минцифры) и ФинЦЕРТ (ЦБ).#новости #антифрод
В Корее на государственном уровне, вроде, уже сделали интересное противодействие мошенникам по переводам. Введена задержка отправки перевода. Владелец счета настраивает задержку отправки денег, например в 30 минут. При каждом переводе банк ждет 30 минут для отмены платежа. Только после истечении 30 минут и вторичного подтверждения действий, деньги уходят со счета владельца. Говорят очень подпортило жизнь мошенникам, так как человек имеет время на одуматься) и все это бесплатно, без 6 млрд🙂
У нас народ умудряется квартиры продавать и отправлять деньги на "безопасный" счет, нужно на 30 дней вводить задержку.
российским слугам народа больше по нраву решения из Северной Кореи. Кваньмень тот же.
удобно пиздец!
каждую оплату ждать полчаса и дублировать? нахуя? вон Долина полгода деньги мошенникам переводила, а ты про полчаса какието...
Для снятия в банкомате налички тоже задержка?
Люди на такси к банкомату едут болтая попутно с мошенником, а тут какие-то полчала человека подержать.
Из-за отдельных долбоебов портить всем жизнь?
Проще сделать так, чтобы пенсионер (или его близкие) мог заблокировать себе онлайн переводы.
В северной еще круче сделали - у народа просто нет денег, переводить нечего, мошенников нет. Нет денег - нет проблем