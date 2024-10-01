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Артур Томилко
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«Ъ» узнал о планах запустить единую госплатформу для противодействия мошенничеству в интернете в 2025 году

На её создание могут потратить из бюджета больше 6 млрд рублей.

  • Планы по разработке системы для обмена информации между банками, операторами и цифровыми платформами содержатся в предварительной версии федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности», с которой ознакомился «Ъ».
  • Платформа будет называться «ТелекомЦерта», её планируют запустить в 2025 году, следует из документа. До 2030 года к ней подключат все финансовые организации, операторов связи и других участников. В их число могут войти владельцы соцсетей, маркетплейсов и разработчики мобильных приложений.
  • На создание и развитие системы до 2030 года планируют выделить из бюджета 6,1 млрд рублей. Оператором проекта будет Минцифры, но «исполнитель» пока не определён, уточнил источник газеты.
  • В «ТелекомЦерте» будет «единое окно» для приёма обращений граждан и компаний о мошенничестве. Авторы федпроекта полагают, что система позволит сократить срок блокировки мошеннических ресурсов с восьми до четырёх часов к 2030 году.
  • В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что параметры федерального проекта ещё прорабатываются. В Минцифры подтвердили, что создание единой антифрод-платформы планируется, но её параметры находятся на межведомственном согласовании.
  • Опрошенные «Ъ» операторы и банки поддерживают создание системы. Однако эксперты указывают, что реализация проекта несёт «риски концентрации критически важной информации» в одном месте.
  • Сейчас в России существует несколько государственных платформ для противодействия мошенникам: ГосСОПКА (ФСБ), «Антифрод» (Роскомнадзор), «Антифишинг» (Минцифры) и ФинЦЕРТ (ЦБ).

#новости #антифрод

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55 комментариев
Natalya Mizina

В Корее на государственном уровне, вроде, уже сделали интересное противодействие мошенникам по переводам. Введена задержка отправки перевода. Владелец счета настраивает задержку отправки денег, например в 30 минут. При каждом переводе банк ждет 30 минут для отмены платежа. Только после истечении 30 минут и вторичного подтверждения действий, деньги уходят со счета владельца. Говорят очень подпортило жизнь мошенникам, так как человек имеет время на одуматься) и все это бесплатно, без 6 млрд🙂

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Roman

У нас народ умудряется квартиры продавать и отправлять деньги на "безопасный" счет, нужно на 30 дней вводить задержку.

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Aina Timo

российским слугам народа больше по нраву решения из Северной Кореи. Кваньмень тот же.

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Артур Маслов

удобно пиздец!
каждую оплату ждать полчаса и дублировать? нахуя? вон Долина полгода деньги мошенникам переводила, а ты про полчаса какието...

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Jeronimo

Для снятия в банкомате налички тоже задержка?
Люди на такси к банкомату едут болтая попутно с мошенником, а тут какие-то полчала человека подержать.

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Денис Демидов

Из-за отдельных долбоебов портить всем жизнь?
Проще сделать так, чтобы пенсионер (или его близкие) мог заблокировать себе онлайн переводы.

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рэджон рондо

В северной еще круче сделали - у народа просто нет денег, переводить нечего, мошенников нет. Нет денег - нет проблем

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