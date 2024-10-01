В «VK Видео» добавили функцию редактирования роликов после загрузки и инструмент для быстрого создания «клипов»

А к длинным видео теперь можно «привязывать» «клипы» для продвижения. В сервисе рассказали об обновлении видеоредактора. В веб-версии «VK Видео» появилась возможность редактировать ролики после загрузки. Можно обрезать видео в начале и конце, а также вырезать ненужные фрагменты из любой части. Все метрики (количество просмотров, лайки) при этом сохраняются.В мобильном приложении VK для iOS и Android появилась функция «Создать клип». Она позволяет выбрать фрагмент из ролика и перенести его в «Редактор клипов», где можно добавлять музыку и субтитры. Инструмент «Умная обрезка» автоматически преобразует горизонтальное видео в вертикальный клип, «сохраняя самый интересный элемент».Кроме того, для продвижения видео к нему теперь можно «привязать» до 20 «клипов». В них появится кнопка «перейти в полную версию». Функция доступна в том числе для уже опубликованных роликов.В сентябре 2024 года «VK Видео» начал тестировать новую программу монетизации. Авторы оригинального контента смогут получать 50-80% выручки площадки от встроенной рекламы, рассказали в сервисе.#новости #vkвидео
У меня мама протестила вк видео как замену ютубу, вместо рутрубы. Короче вердикт взрослого, умного и образованного человека таков: это полный шлак с контентом только для умственно отсталых.
Рудруба по отзывам еще хуже.
Короче ютуб вообще ничего не заменит. А концепция суверенного чебурнета – ничто иное как путинские капризульки и смачный харчок в лицо всем своим согражданам.
святая женщина, как жаль что всем плевать и все равно нас лишат ютубчика.
Это конечно очень слезливая история с «мхатовской» драматургией, но сыграно не очень))) старайтесь лучше. Пока вердикт - не верю!))
Да это невооруженным глазом видно
Моя мама умнее и образованее вашей, и она сказала что в VKV полно контента, в т.ч. фильмов, сериалов, документалок, курсов, обучалок, чего угодно. Много контента прямо сейчас перезаливается из ютуба. Конечно по масштабам он с ютубом никогда не сравнится, но это уже вполне живая и юзабельная площадка. А шлак можно и в ютубе найти, а затем обозвать его местом для умственно отсталых.
Сколько маме лет то и чем она занимается, что может дать такую экспертную оценку? Контентмейкер?
Заменить ютуб можно, было бы желание и грамотный подход
может, люди начнут больше читать вместо поисков приложений с видео(