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vc.ru
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Евгения Евсеева
Сервисы

У части пользователей Gmail в России перестало работать приложение на iOS — не показывает новые письма и не обновляется

По какой причине — неизвестно.

  • Жалобы на проблемы в работе приложения начали поступать со 2 октября 2024 года, следует из данных «Сбой.рф».

  • Пользователи жалуются, что приложение не показывает новые письма, а при попытке обновить почтовый ящик начинается бесконечная загрузка, пишет «Хабр». С такой же проблемой столкнулся и редактор vc.ru — последнее письмо в приложении отображается за 1 октября.

  • Сбой это или возможная блокировка — неизвестно. Приложение не работает только на iOS, десктопная версия работает без ошибок.

Работает ли у вас приложение?
Не работает на iOS, на Android и в веб-версии без проблем
Не работает на iOS и Android, в веб-версии без проблем
Не работает на Android, в iOS и в веб-версии без проблем
Работает везде
Нет голосовАнонимный

#новости #google #gmail

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110 комментариев
Комментарий удалён модератором
Комментарий удалён модератором
Lovely Dealer

Яндекс недалеко ушел, такая же помойка, как и mail ru, хорошая почта та где ты сам хостишься

5
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Костя Иночкин

А куда стоит податься за почтой? Яндекс?

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Олег Панков

как на вещи посмотреть.

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Олег Юрьевич

Реально, кто ей пользуется то вообще

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Вадим Д.

Счастливые обладатели i-девайсов останутся без почты, а потом и без iOS, но будут всё так же счастливы и горды приобщением в недостижимому.

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