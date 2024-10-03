У части пользователей Gmail в России перестало работать приложение на iOS — не показывает новые письма и не обновляется

Жалобы на проблемы в работе приложения начали поступать со 2 октября 2024 года, следует из данных «Сбой.рф».

Пользователи жалуются, что приложение не показывает новые письма, а при попытке обновить почтовый ящик начинается бесконечная загрузка, пишет «Хабр». С такой же проблемой столкнулся и редактор vc.ru — последнее письмо в приложении отображается за 1 октября.