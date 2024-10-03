У части пользователей Gmail в России перестало работать приложение на iOS — не показывает новые письма и не обновляется

По какой причине — неизвестно.Жалобы на проблемы в работе приложения начали поступать со 2 октября 2024 года, следует из данных «Сбой.рф». Пользователи жалуются, что приложение не показывает новые письма, а при попытке обновить почтовый ящик начинается бесконечная загрузка, пишет «Хабр». С такой же проблемой столкнулся и редактор vc.ru — последнее письмо в приложении отображается за 1 октября.Сбой это или возможная блокировка — неизвестно. Приложение не работает только на iOS, десктопная версия работает без ошибок.Работает ли у вас приложение?Не работает на iOS, на Android и в веб-версии без проблемНе работает на iOS и Android, в веб-версии без проблемНе работает на Android, в iOS и в веб-версии без проблемРаботает вездеНет голосовАнонимный#новости #google #gmail
Яндекс недалеко ушел, такая же помойка, как и mail ru, хорошая почта та где ты сам хостишься
А куда стоит податься за почтой? Яндекс?
как на вещи посмотреть.
Реально, кто ей пользуется то вообще
Счастливые обладатели i-девайсов останутся без почты, а потом и без iOS, но будут всё так же счастливы и горды приобщением в недостижимому.