Проект «Большой российской энциклопедии» ликвидируют, а его материалы передадут «Рувики» — РБК

Последнюю, как российский аналог «Википедии», запустили в 2023 году.В правительстве приняли решение о начале ликвидации АНО «Большая российская энциклопедия» с передачей материалов «Рувики», рассказал близкий к одному из профильных ведомств источник РБК и подтвердил близкий к правительству собеседник.По словам одного из источников, всего Большая российская энциклопедия подготовила 98 тысяч статей, но только половину опубликовала на сайте. Он отметил, что в отличие от других сайтов, её статьи «верифицированы научным сообществом».Собеседники добавили, что правительство также выделит АНО деньги на погашение долгов по зарплатам перед сотрудниками. Последние сообщали о проблемах с финансированием энциклопедии с весны 2024 года, указывает издание. В июне 2024-го о проблемах с выплатами зарплат написал Telegram-канал «Большая российская энциклопедия», добавив, что «судьба проекта ещё решается».Большая российская энциклопедия — преемница Большой советской энциклопедии, указывает РБК. В 2019 году на её базе создали научно-образовательный сайт.В 2022 году в России в тестовом режиме запустили «Знания» — российский аналог «Википедии», созданный на базе Большой российской энциклопедии. На начало октября 2024-го ссылка на сайт «Знаний» перенаправляет на «Рувики». «Рувики» — ещё одна интернет-энциклопедия, которую в 2023 году запустили участники «Викимедиа».#новости
«верифицированы научным сообществом».
научное сообщество это Петрик, Мединский и простите Рамзан Ахматович?
ахматович (не просто так со строчной) по русски с великим трудом изъясняется.
Мединский (с такой-то фамилией) — натуральный враг. А на петрике пробу ставить негде.
Триколор нового времени.
Да что ж ты будешь делать, не выходит аленький цветочек.
То есть сотрудники БРЭ за год не смогли скопипастить даже стотыщ статей? Не удивлюсь, если они реально руками копипастили, всем ведомством. Парсеры? Нейронки? Не, не слышали. Лол.
Ликвидируют. Понятно. Турбированные статьи для таких же поддержантов новой «истинной» истории переедут.
подготовила 98 тысяч статей, но только половину опубликовала на сайтеА деньги потраченные вернут?
Никогда такого не было и вот опять