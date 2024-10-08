Минцифры предложило блокировать все анонимные спам-звонки

И обязать компании сообщать операторам, кто они и зачем звонят.Минцифры разработало законопроект, согласно которому в России будут блокировать анонимные массовые спам-звонки.Как рассказали в ведомстве, механизм будет работать так: при обзвонах компания будет обязана сообщить своему оператору, кто она и зачем звонит. Эти данные автоматически передадут от оператора к оператору, а на телефоне абонента определится источник звонка.При этом абонент сможет отказаться от массовых вызовов или выбрать только определённые компании, звонки от которых он готов принимать. Если компания не предоставит сведения, вызов заблокируют.Критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит правительство.В Минцифры отметили, что у некоторых операторов уже есть сервисы для определения тех, кто совершает обзвоны. «Важно, чтобы эта функция была доступна для всех абонентов на постоянной основе», — добавили в министерстве.#новости #минцифры
Ай красота 👍🏻
Только обзвоны ведутся с частных номеров, виртуальных или нет — хз, но они явно не на ООО «Рога и копыта» оформляются.
Так что довольно сомнительно что прямо все и сразу звонилки прекратятся.
Тиньков со своими блядскими одноразовыми номерами
вадим, вы с 8 утра уже комменты начинаете писать?
Именно так, частные или виртуальные, в таком свете очень сложно себе представить как в техническом плане такое осуществимо.
Такие спам-звонки частники не могут себе позволить делать.
Да не прекратятся, как бы ещё хуже не стало)
Мне вот интересно, почему до сих пор остались анонимные звонки. Тут всех блогеров хотят пересчитать и в реестр занести, в интернет по паспорту ходишь, а звонки до сих анонимные. Почему так? Да и симку без паспорта уже давно не купить, так может операторов спросить, как так получилось?