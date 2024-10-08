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Евгения Евсеева
Сервисы

«Ъ» сообщил, что YouTube «тормозит» перенос видео на российские видеоплатформы

Но источник издания говорит, что сервис в целом борется с массовым скачиванием видео — так как их используют для обучения нейросетей.

  • YouTube начал блокировать трафик при переносе контента на российские площадки, рассказали «Коммерсанту» источники в двух ИТ-компаниях и топ-менеджер в одном из медиахолдингов.
  • В итоге Rutube и «VK Видео» «вынуждены» скачивать видео с YouTube при помощи двух зарубежных VPN-сервисов.
  • У «VK Видео» сервис переноса видео работает с 2023 года, Rutube добавил перенос контента из YouTube в августе 2024-го. Процесс зависит от качества и количества видео, в отдельных случаях может занимать до пяти дней.
  • В Rutube подтвердили наличие проблемы и заявили, что скачивание видео блокируется как с российских, так и с зарубежных IP-адресов. Блокировка случается через 12 часов. Но в сервисе делают «всё возможное», чтобы авторы и дальше могли переносить видео, хоть сейчас этот процесс и «занимает немного больше времени». В «VK Видео» отказались от комментариев. В Google не ответили «Ъ».
  • Источник издания говорит, что YouTube в последнее время блокирует подозрительную активность двумя способами. Если видео смотрят с IP-адреса с «плохой репутацией», сервис потребует войти в профиль. Если это уже сделано, но YouTube считает, что аккаунт используется для скрейпинга (автоматизированного сбора информации), тогда видео будет недоступно.
  • Этот же собеседник сомневается, что ограничивают именно российские площадки. Скорее — YouTube борется со скрейпингом видео в целом, так как компании могут заниматься им, чтобы потом обучать нейросети.

#новости #youtube

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65 комментариев
Максим Исаев

Сами же писали, что сервера у гугла дряхлые. Чего бухтите? Деградация - мать порядка

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1
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Тцин Тцитли

"Деградация - мать порядка"
звучит как план

4
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Невкусно и грустно

Деградация - мать порядкаЦап-царап - основа развития

1
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Микс из мусоровоза

😂😂😂

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Мелисса

Они сами интересно рутубом пользовались?

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Muchino

Сервера у Гугла, самые могущественные

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Денис Демидов

Ютуб все правильно делает, больше россиян узнают про vpn и меньше перейдут в чебурашный рутуб, чучхе придет с запозданием, а там может уже и долгожданные похороны случатся и нас всех пронесет!

29
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