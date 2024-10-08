«Ъ» сообщил, что YouTube «тормозит» перенос видео на российские видеоплатформы

Но источник издания говорит, что сервис в целом борется с массовым скачиванием видео — так как их используют для обучения нейросетей.YouTube начал блокировать трафик при переносе контента на российские площадки, рассказали «Коммерсанту» источники в двух ИТ-компаниях и топ-менеджер в одном из медиахолдингов.В итоге Rutube и «VK Видео» «вынуждены» скачивать видео с YouTube при помощи двух зарубежных VPN-сервисов.У «VK Видео» сервис переноса видео работает с 2023 года, Rutube добавил перенос контента из YouTube в августе 2024-го. Процесс зависит от качества и количества видео, в отдельных случаях может занимать до пяти дней.В Rutube подтвердили наличие проблемы и заявили, что скачивание видео блокируется как с российских, так и с зарубежных IP-адресов. Блокировка случается через 12 часов. Но в сервисе делают «всё возможное», чтобы авторы и дальше могли переносить видео, хоть сейчас этот процесс и «занимает немного больше времени». В «VK Видео» отказались от комментариев. В Google не ответили «Ъ».Источник издания говорит, что YouTube в последнее время блокирует подозрительную активность двумя способами. Если видео смотрят с IP-адреса с «плохой репутацией», сервис потребует войти в профиль. Если это уже сделано, но YouTube считает, что аккаунт используется для скрейпинга (автоматизированного сбора информации), тогда видео будет недоступно.Этот же собеседник сомневается, что ограничивают именно российские площадки. Скорее — YouTube борется со скрейпингом видео в целом, так как компании могут заниматься им, чтобы потом обучать нейросети.#новости #youtube
Сами же писали, что сервера у гугла дряхлые. Чего бухтите? Деградация - мать порядка
"Деградация - мать порядка"
звучит как план
Деградация - мать порядкаЦап-царап - основа развития
😂😂😂
Они сами интересно рутубом пользовались?
Сервера у Гугла, самые могущественные
Ютуб все правильно делает, больше россиян узнают про vpn и меньше перейдут в чебурашный рутуб, чучхе придет с запозданием, а там может уже и долгожданные похороны случатся и нас всех пронесет!