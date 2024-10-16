«Яндекс Карты» добавили настройку маршрута с учётом лестниц и «виброотклик» во время поворотов

Опции доступны в приложении для Android и iOS.«Яндекс Карты» обновили навигацию для пешеходов и велосипедистов: в частности, добавили возможность сделать маршрут полегче (с минимальным количеством подъёмов) и избегать лестниц (если выбрать эту опцию, приложение покажет путь без лестниц или подберёт лестницы с пандусами).Разработчики добавили режим Live Activity для iOS и виджет для Android, чтобы пользователи могли видеть детали маршрута на заблокированном экране. Также при приближении к нужному повороту телефон будет вибрировать.Источник: «Яндекс Карты»В апреле 2024 года сервис добавил график перепада высот и количество крутых подъёмов и лестниц в пути при построении маршрута пешком, на велосипеде или самокате.«2ГИС» добавил возможность строить маршруты для велосипедов и самокатов, которые учитывают лестницы, калитки, подземные и наземные переходы проезжей части, в мае 2022 года. В настройках можно исключить из маршрута лестницы.#новости #яндекскарты
Маршруты полегче: без лестниц, но через помойку.
и тут ему не угодишь…
Вадим, хочешь я оплачу твою терапию? Подберем вместе врача, я не эксперт, но кажется это параноидное расстройство личности. Может зайти далеко, если запустим
Маршруты через военкомат
https://youtu.be/IizqbpBKUcw?si=Dopio_KkzEBCznAr
Надо еще добавить карту Гоп-райнов и "повышенный спрос" с учетом вечернего времени и спроса в ближайших КБ, в этих районах.
Много гоп районов у вас?
Подобрали для вас лестницы с пандусами (и это еще лайтовый вариант)