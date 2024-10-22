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Артур Томилко
Сервисы

«Яндекс Аренда» запустила сервис для подбора жильцов «Коннект»

Он позволяет собственникам выбрать подходящего кандидата из базы анкет.

  • Инструмент помогает в том числе заранее оценить возможный спрос на аренду квартиры, а также оптимизировать процесс сдачи, сообщили в сервисе.
  • Чтобы получить подборку потенциальных жильцов, арендодателю нужно зарегистрироваться в «Яндекс Аренде», указать адрес сдаваемой квартиры, количество комнат и стоимость аренды. После этого в личном кабинете появятся анкеты жильцов, которые ищут схожее по параметрам жилье.
  • Для взаимодействия с кандидатом собственнику потребуется полностью заполнить объявление и прикрепить фотографии жилья.
  • Пользователям, которые хотят попасть в базу жильцов, нужно

    заполнить анкету с рассказом о себе и фотографией, указать желаемое местоположение квартиры, количество комнат и бюджет.

  • Когда собственник выберет анкету, арендатору придет сообщение со ссылкой на карточку квартиры. Подписать договор стороны могут на сайте или в приложении сервиса, а передать ключи — через курьерскую доставку.

#новости #яндексаренда

33
30 комментариев
Griby Lenina

нужнозаполнить анкету с рассказом о себе и фотографией, указать желаемое местоположение квартиры, количество комнат и бюджет.

А также указать свой пол, возраст, политические взгляды, сексуальные предпочтения, генеалогическое древо до 7 колена и трех доверенных лиц (уже зарегистрированных в системе).

3
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Дмитрий

Зачем? Это уже знают

1
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Вадим Д.

выбрать подходящего кандидата из базы анкетЛайки-сердечки, добавить в друзья или арендодатель жмёт "добавить в жильцы", и с арендатора начинают деньги списывать? (-:

3
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Строганов Иван

ну камон надо договор заключить, чтобы с тебя что-то списывали. А так как вы написали не бывает)

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under construction

А яндекс аренда будет финансово отвечать, если собственник обнаружит в квартире 10+ одновременно проживающих граждан?

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Ilnur Mustafin
6
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Sasha Step

А кто то отвечает?

1
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