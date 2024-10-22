«Яндекс Аренда» запустила сервис для подбора жильцов «Коннект»

заполнить анкету с рассказом о себе и фотографией, указать желаемое местоположение квартиры, количество комнат и бюджет.

Когда собственник выберет анкету, арендатору придет сообщение со ссылкой на карточку квартиры. Подписать договор стороны могут на сайте или в приложении сервиса, а передать ключи — через курьерскую доставку.