«Яндекс Аренда» запустила сервис для подбора жильцов «Коннект»

Он позволяет собственникам выбрать подходящего кандидата из базы анкет.Инструмент помогает в том числе заранее оценить возможный спрос на аренду квартиры, а также оптимизировать процесс сдачи, сообщили в сервисе.Чтобы получить подборку потенциальных жильцов, арендодателю нужно зарегистрироваться в «Яндекс Аренде», указать адрес сдаваемой квартиры, количество комнат и стоимость аренды. После этого в личном кабинете появятся анкеты жильцов, которые ищут схожее по параметрам жилье.Для взаимодействия с кандидатом собственнику потребуется полностью заполнить объявление и прикрепить фотографии жилья.Пользователям, которые хотят попасть в базу жильцов, нужно заполнить анкету с рассказом о себе и фотографией, указать желаемое местоположение квартиры, количество комнат и бюджет. Когда собственник выберет анкету, арендатору придет сообщение со ссылкой на карточку квартиры. Подписать договор стороны могут на сайте или в приложении сервиса, а передать ключи — через курьерскую доставку. #новости #яндексаренда
нужнозаполнить анкету с рассказом о себе и фотографией, указать желаемое местоположение квартиры, количество комнат и бюджет.
А также указать свой пол, возраст, политические взгляды, сексуальные предпочтения, генеалогическое древо до 7 колена и трех доверенных лиц (уже зарегистрированных в системе).
Зачем? Это уже знают
выбрать подходящего кандидата из базы анкетЛайки-сердечки, добавить в друзья или арендодатель жмёт "добавить в жильцы", и с арендатора начинают деньги списывать? (-:
ну камон надо договор заключить, чтобы с тебя что-то списывали. А так как вы написали не бывает)
А яндекс аренда будет финансово отвечать, если собственник обнаружит в квартире 10+ одновременно проживающих граждан?
А кто то отвечает?