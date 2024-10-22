Сбой у «Авито»: не работают приложение и сайт

И невозможно зайти в профиль.По данным «Сбой.рф», на 15:37 на проблемы с доступом к «Авито» поступило около 2500 жалоб, по данным Downdetector.su — около 2100. Большинство — из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области и Краснодарского края.Не работают сайт и приложения, в личном профиле не показываются выставленные объявления, не открываются сообщения. Редактора vc.ru сервис «выкинул» из аккаунта, а заново авторизоваться не получается, выдаётся ошибка.Редакция vc.ru запросила комментарий у «Авито», но на момент публикации не получила ответ. В Telegram-канале компания пишет, что уже исправила проблему, которая длилась «пару минут».#новости #авито
Это просто программисты перед камерой с дипломом лицом не покрутили
на этом все держится авито
фу блин это что новость не про яндекс?
очень удивительно полина!!!
Новости от А до Я)
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вот-вот, все должны писать только про Яндех.