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Евгения Евсеева
Сервисы

Сбой у «Авито»: не работают приложение и сайт

И невозможно зайти в профиль.

  • По данным «Сбой.рф», на 15:37 на проблемы с доступом к «Авито» поступило около 2500 жалоб, по данным Downdetector.su — около 2100. Большинство — из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области и Краснодарского края.
  • Не работают сайт и приложения, в личном профиле не показываются выставленные объявления, не открываются сообщения. Редактора vc.ru сервис «выкинул» из аккаунта, а заново авторизоваться не получается, выдаётся ошибка.
Сбой у «Авито»: не работают приложение и сайт
  • Редакция vc.ru запросила комментарий у «Авито», но на момент публикации не получила ответ. В Telegram-канале компания пишет, что уже исправила проблему, которая длилась «пару минут».

#новости #авито

11
11
47 комментариев
Фоксик

Это просто программисты перед камерой с дипломом лицом не покрутили

14
1
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Joe McEachern

на этом все держится авито

1
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Полина Лааксо

фу блин это что новость не про яндекс?

9
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Евгения Евсеева
Автор

очень удивительно полина!!!

6
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Oleg Kozyrev

Новости от А до Я)

2
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Техно Механиус

Минус рейтинг в такси

1
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Андрей Маркелов

вот-вот, все должны писать только про Яндех.

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