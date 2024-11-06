«Около 90% взрослого населения какие-то персональные данные имеют в открытом доступе»: зампред правления «Сбера» — о «плачевной» ситуации с утечками

Чаще всего данные «утекают» из интернет-магазинов и медицинских учреждений, оценили в компании.В результате утечек в открытом доступе в той или иной степени находятся личные данные около 90% взрослого населения России, заявил заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов. Его слова приводит РБК.Ситуация давно уже выглядит плачевной. По нашим данным, около 3,5 млрд строк находятся в открытом доступе. Уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеют в открытом доступе.Станислав Кузнецов, зампред правления «Сбера»Согласно анализу «Сбера» по итогам 2023-го и начала 2024-го, основные источники утечек — интернет-магазины и медицинские учреждения, добавил топ-менеджер. На кредитные организации пришлось не более 2% утечек. Остальное распределение долей и другие детали, Кузнецов не уточнил.В 2024 году «Сбер» зафиксировал рекордное количество мошеннических звонков россиянам. При этом звонки стали более «профессиональными», а схемы более продуманными.Где-то в феврале-марте мы зафиксировали пик телефонных звонков. Они составили около 20 млн попыток дозвониться до граждан России в сутки. Такого всплеска телефонного мошенничества не фиксировалось никогда. Сейчас эта цифра снизилась примерно до 6-6,5 млн звонков в сутки.Станислав Кузнецов, зампред правления «Сбера»По оценке исследовательской DLBI, по итогам 2023 года количество связанных с Россией утечек данных превысило 290 штук. В результате инцидентов злоумышленники получили доступ к 123 млн адресов электронной почты и 240 млн номеров телефонов. В компании указывали, что чаще всего утечки случались у онлайн-ритейлеров, а по объёму «слитых» данных лидировали банки.По данным ЦБ, во втором квартале 2024 года мошенники похитили у клиентов банков 4,8 млрд рублей, что на 6,7% больше показателя первого квартала. При этом количество мошеннических операций составило 257 тысяч — на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала.#новости #утечкиданных
Оправдание утечек чтоль? Или соболезнования - утекли у 90% населения персональные данные. И Рафик тут ниучем не виноват.
Я бы назвал это не утечкой, а продажей.
Так Сбер и сливает. Заказывал доставку на адрес в котором я был один раз. Мегамаркет. Больше ничего по этому адресу не заказывал. Итог, в глазе бога светится адрес, этаж.
А чтобы данные в глаз бога убрать, надо отправить им внимание
Паспортные данные Это вообще как, отправить паспортные данные тем, кто торгует сливами
Сначала все говнобанки незаконно отказывают в заключении договора пока ты не подпишешь согласие на пожизненную продажу любых данных о тебе любым лицам, а потом вдруг
Ситуация давно уже выглядит плачевной
Сколько же долбаного лицемерия
Ой, а кто в этом виноват?!