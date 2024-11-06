«Около 90% взрослого населения какие-то персональные данные имеют в открытом доступе»: зампред правления «Сбера» — о «плачевной» ситуации с утечками

Где-то в феврале-марте мы зафиксировали пик телефонных звонков. Они составили около 20 млн попыток дозвониться до граждан России в сутки. Такого всплеска телефонного мошенничества не фиксировалось никогда. Сейчас эта цифра снизилась примерно до 6-6,5 млн звонков в сутки.