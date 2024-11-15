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Таня Боброва
Сервисы

Сервис для аренды жилья Keygo привлёк 150 млн рублей от венчурного фонда «билайна» и других

Стартап бывших сотрудников «Яндекса» работает в Армении и планирует масштабировать сервис в страны СНГ и России.

  • Во втором раунде принял участие «Хайв», венчурный фонд «билайна», и другие инвесторы, которых стартап не называет. Оценка Keygo составила 700 млн рублей, рассказали в компании. Forbes уточняет, что «Хайв» получил 11,22%.
  • В октябре 2023 года Keygo привлёк $500 тысяч при оценке в $3,5 млн. В завершении второго раунда все инвесторы конвертировали свои займы в доли в холдинговой компании.
  • Keygo запустили в 2023 году Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов, которые развивали сервисы «Яндекса» на международных рынках. Стартап арендует у владельцев помещения на срок от года, а затем сдаёт. У сервиса процессы автоматизированы: например, заезд и выезд из апартаментов без собственников.
  • На октябрь 2023-го стартап управлял 50 объектами в Ереване и Бангкоке. Сейчас под управлением компании более 100 объектов в Ереване, которыми в 2024 году воспользовались свыше 10 тысяч туристов. В стартапе уточнили vc.ru, что в Таиланде «проверяли гипотезу» и после оценки первых результатов «решили сконцентрироваться на развитии в СНГ, где были сильные показатели».
  • Привлечённые во втором раунде инвестиции Keygo планирует направить на масштабирование проекта в странах СНГ и России.

#новости #keygo

77
8 комментариев
John Doe

Вот когда в Россию придут тогда и надо инвестировать, а так пусть в своей Армении сидят, предатели.

Сбежали из кровавой России, но в кормушку все равно лезут к нам. Деньги так то не маленькие.

1
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Камиль Харисян

Береги кормушку смолоду

5
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Vil

По чекисту за ними закрепить!

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Сергей Леопольдович

Просто условия стирки и глажки уж очень хорошие предложил...

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Denis Smirnov

В чем уникальность?

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Никита

"заезд и выезд из апартаментов без собственников."
Наверное это? Или где-то такая фича есть?

2
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Укладчик стекловаты

Как я понял, стартап арендует хату на год (хз сразу за год платит или каждый месяц). Собственника год можно не париться. Так база хаток растёт. А потом их сдают.

1
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