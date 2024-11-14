«2ГИС» обновил навигатор, добавил «ленту событий» и показал прототипы интерьеров для ТЦ

Геосервис рассказал о недавних изменениях на своей презентации.«Лента событий»В профиле пользователя появилась «Лента событий». В ней сервис показывает все места, о которых «друзья» оставили отзывы или к которым добавили фотографии. Помимо профиля отзывы можно будет найти в поиске.Если пользователя нет в «друзьях», но он написал отзыв и открыл свою ленту, другие могут подписаться на него и смотреть его публикации. Для этого нужно из конкретного отзыва перейти в профиль автора.В профиле появилась возможность посмотреть все общественные места (из сферы развлечений и общепита) на карте, где пользователь оставлял отзывы и добавлял фотографии. Рядом с каждым сервис будет показывать рейтинг, присвоенный автором. Закрыть профиль можно в настройках.Источник здесь и далее: «2ГИС»ЧатыПереписываться между собой могут только пользователи, которые добавили друг друга в друзья. Личные сообщения увидят только два участника диалога, они недоступны другим пользователям, даже общим «друзьям», отметили в сервисе. «В ближайшее время» «2ГИС» планирует добавить и групповые чаты.Для начала переписки нужно включить функцию «Друзья на карте», авторизоваться и подтвердить номер телефона. Написать «другу» можно по кнопке «Чаты» во вкладке друзей или в его карточке. Если нажать на уведомление о сообщении, чаты откроются автоматически. Для доступа к функции нужно обновить приложение.«Пуши о перемещениях» и шеринг времени прибытия«Пуши о перемещениях» можно настроить во вкладке «Друзья», для каждого «друга» можно настроить индивидуальный список мест. Пользователи могут выбрать, когда присылать пуш: когда «друг» прибыл или когда покинул определённое место. В сервисе считают, что функция пригодится, например, родителям.Сервис добавил возможность поделиться маршрутом с точным временем прибытия — даже с теми, кто не пользуется приложением. Пользователи могут выбрать время, в течение которого они «делятся» маршрутом: до конца поездки, на час, на восемь или 24 часа.Карта откроется в браузере, будет виден маршрут и прогресс движения. Поделиться можно любым маршрутом. Для запуска функции нужно нажать на «Поделиться геопозицией» и отправить ссылку в стороннем мессенджере или напрямую «друзьям» в «2ГИС».Прототипы интерьеровПользователи смогут посмотреть на картах не только поэтажные планы помещений, но и детали — эскалаторы, лифты, торговые киоски, банкоматы. Сначала интерьеры будут доступны только в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве, в будущем сервс планирует добавить их для других торговых центров, аэропортов и вокзалов.Навигация на лобовом стекле автомобиля«2ГИС» добавил возможность запустить навигацию на лобовом стекле автомобиля (Head-Up Display, HUD) и на цифровой приборной панели (Cluster Display): пользователи смогут посмотреть информацию о манёврах и маршрут на карте.Решение работает на автомобилях, в которых HUD или Cluster Display интегрированы с Apple CarPlay и Android Auto. В компании уточнили, что сейчас это преимущественно европейские марки машин и некоторые китайские, например Haval.Дополнительно устанавливать «2ГИС» на ПО машины не нужно, достаточно приложения на смартфоне, подключенного к CarPlay или Android Auto через Bluetooth или USB-кабель.«2ГИС» в Cluster DisplayДругие обновленияСервис начал показывать в приложении статус работы горнолыжных подъёмников, информация обновляется ежеминутно. «2ГИС» также покажет тип подъёмника, вместимость кабинок, наличие тёплых кабин, время подъёма и стоимость ски-пассов. В карточки курортов и трасс, где есть камеры, добавили ссылки на камеры с прямыми трансляциями.Сервис дополнительно выделит цветом камеры, под которыми водитель уже проезжал со скоростью выше разрешённой. При подъезде к такой камере «2ГИС» дополнительно добавит сообщение о нарушении скоростного режима.Компания рассказала, что в 2024 году количество доступных объектов размещения в её сервисе «Отелло» выросло в 3,5 раза — до 70 тысяч объектов по России. Также в 2024-м сервис запускает международное направление: пользователям доступно бронирование свыше 1 млн отелей в более чем 200 странах.#новости #2гис #отелло
2ГИС, ну куда вы прете в соц.сети с этой тупой темой "друзей - смотри где они, писать им" и т.п.?! У вас карты весят овердофига, стали неудобными, завалены рекламой с первого экрана, часто подтормаживают, да просто дофига всего что было бы куда полезнее реализовать, а не "где-ка Вася на карте?"
Не знаю, у меня 2Гис не разу не тупил, отлично работает. А вот Яндекс Карты тупят регулярно. Я часто езжу по России в командировки вообще всегда был доволен Гугл Картами, но они сейчас не обновляются и в этом проблема. В обще по удобству использования по факту лучше гугла нет. решения.
Да почему нет? Они развиваются.
По кривой дорожке пошёл ДубльГис:(
Мне очень понравилось обновление, особенно функция с уведомлениями о перемещениях. Это будет полезно родителям, чтобы следить, когда дети пришли или ушли с какого-то места. Еще удобно, что можно делиться маршрутом и временем прибытия с близкими.
Мне нравится как растёт и развивается 2ГИС.
Да, может местами некоторые фичи звучат странно, но тот же шеринг геопозиции для друзей - это почему-то популярная тема среди подростков. К качеству карт тоже особо претензий нет. Особенно в плане организаций. У Яндекс.Карт часто можно встретить дубли и неактуальность карт. Я 3 года рисую в Народных картах Яндекса и знаю о чём говорю)
Но очень хочется, конечно, фичу панорам и Зеркал, как у Яндекса. А может и аэрофотоснимки. Чтобы составить конкуренцию Яндексу как раз в плане актуальности данных, раз Гугл всё.
Андрей, спасибо за столько добрых слов! И за предложения по фичам — уже передали их команде 💚