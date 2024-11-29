Пользователи пожаловались на проблемы в работе Flowwow, «Вкусно — и точка», «Ростикса», «Магнита», «Яндекса», «Т-Банка» и других сервисов

Он может быть связан со сбоем облачного провайдера Yandex Cloud. По данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи «Т-Банка», МТС и «МТС Банка», «Магнита», «Додо Пиццы», «Купера», Lamoda и других сервисов.Клиенты в частности жалуются на сбои в работе мобильных приложений, а также ошибки при оформлении заказов. Компании пока не комментировали ситуацию.«Код Дурова», который также столкнулся с проблемами доступа к своему сайту, сообщает, что они вызваны сбоем в работе облачного провайдера Yandex Cloud. По словам источника издания в компании, техническая команда уже работает над исправлением инцидента.#новости #сбои
Яндекс замедляет сервера! ЗАБЛОКИРОВАТЬ.
В такой ситуации принято требовать два (2) ундециллиона разноцветных фантиков.
Да, вот тут они пишут что активно работают над проблемой - https://status.yandex.cloud/ru/incidents/1009 и почти что починили. А я вот бегаю по офису и ищу того кто придумал перенести все интернет-магазины наших клиентов туда, чтобы его слегка повесить. Но в пятницу вечером уже никого нет. Или бежать сразу в офис Яндекса?
Месяц назад была такая же петрушка, в отчете по инциденту прям клялись и божились, что больше ни-ни.
У вас настолько крупные магазины, что им нужен масштабируемый облачный хостинг? Или речь про CDN? Просто не понимаю зачем, обычный Таймвеб вполне выдерживает 5000 юзеров на сайте.
На этой неделе ехал в трамвае и видел как с виду нормальный человк заказывал вкус очка
Отвратительно