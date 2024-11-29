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Артур Томилко
Сервисы

Пользователи пожаловались на проблемы в работе Flowwow, «Вкусно — и точка», «Ростикса», «Магнита», «Яндекса», «Т-Банка» и других сервисов

Он может быть связан со сбоем облачного провайдера Yandex Cloud.

Пользователи пожаловались на проблемы в работе Flowwow, «Вкусно — и точка», «Ростикса», «Магнита», «Яндекса», «Т-Банка» и других сервисов
  • По данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи «Т-Банка», МТС и «МТС Банка», «Магнита», «Додо Пиццы», «Купера», Lamoda и других сервисов.
  • Клиенты в частности жалуются на сбои в работе мобильных приложений, а также ошибки при оформлении заказов. Компании пока не комментировали ситуацию.
  • «Код Дурова», который также столкнулся с проблемами доступа к своему сайту, сообщает, что они вызваны сбоем в работе облачного провайдера Yandex Cloud. По словам источника издания в компании, техническая команда уже работает над исправлением инцидента.

#новости #сбои

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32 комментария
Анон Аноныч

Яндекс замедляет сервера! ЗАБЛОКИРОВАТЬ.

3
1
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Вадим Д.

В такой ситуации принято требовать два (2) ундециллиона разноцветных фантиков.

3
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Ирина Савельева

Да, вот тут они пишут что активно работают над проблемой - https://status.yandex.cloud/ru/incidents/1009 и почти что починили. А я вот бегаю по офису и ищу того кто придумал перенести все интернет-магазины наших клиентов туда, чтобы его слегка повесить. Но в пятницу вечером уже никого нет. Или бежать сразу в офис Яндекса?

status.yandex.cloud
Yandex
3
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Император Нолимоций

Месяц назад была такая же петрушка, в отчете по инциденту прям клялись и божились, что больше ни-ни.

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Mari

У вас настолько крупные магазины, что им нужен масштабируемый облачный хостинг? Или речь про CDN? Просто не понимаю зачем, обычный Таймвеб вполне выдерживает 5000 юзеров на сайте.

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dru dru

На этой неделе ехал в трамвае и видел как с виду нормальный человк заказывал вкус очка

2
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xsignes

Отвратительно

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