«Убийца PowerPoint»: основатель Wunderlist запустил сервис онлайн-презентаций Pitch и привлёк $50 млн Материал редакции
Цель Pitch — не только упростить создание презентаций для бизнеса и сделать удобный инструмент для команд, а полностью переосмыслить подход к работе над слайдами.
Серийный предприниматель Кристиан Ребер продал Microsoft свой таск-менеджер Wunderlist в 2015 году. Он заработал от $100 до $200 млн, а в 2017 году вместе с основной командой разработчиков Wunderlist ушёл из корпорации и начал новый проект — Pitch.
Он представляет собой сервис для создания презентаций, ориентированный на командную работу — например, в Pitch есть видеоконференции, общее рабочее пространство и комментирование, таск-менеджер, а также интеграция с Google-таблицами и Google Analytics.
Сервис запустился в закрытой бете в 2019 году и за год привлек более 25 тысяч команд, среди которых Notion, Grammarly и Intercom. Среди инвесторов проекта — фонд Slack, основатели Instagram Кевин Систром и Марк Кригер, а также Эрик Юань из Zoom, всего Pitch привлёк $52,7 млн.
Ребер считает, что их проект позволит быстро и эффективно создавать красивые презентации, работать в команде и работать совместно. И на этом можно будет построить бизнес и успешно конкурировать с аналогичными сервисами от Microsoft, Google и Apple.
20 октября стартап запустился в открытой версии. «Pitch — это убийца PowerPoint», — заявил создатель сервиса в разговоре с Reuters.
Особенности Pitch
Совместная работа с видео
В основе Pitch — рабочее пространство для совместных презентаций. Участники могут обсуждать идеи через видеосвязь, распределять задачи, совместно редактировать слайды в режиме реального времени и комментировать действия друг друга.
Например, выступающие появляются в виде «пузырей» на экране, которые не мешают просмотру слайда, а у каждого слайда есть свой статус — его можно пометить как «в работе» или «готово», чтобы наглядно понимать прогресс работы над презентацией.
Чтобы поделиться презентацией, достаточно скопировать ссылку общего доступа — экспорт в другие форматы не требуется.
Шаблоны
В галерее Pitch более 40 шаблонов, которые можно адаптировать под свои нужды. Например, заменить тон с тёмного на светлый, автоматически адаптировать изображения и цвета и тонко настроить стиль и одним кликом применить его на всех слайдах. Это может пригодиться при замене оформления по корпоративным гайдам.
Также сервис оптимизирован для ускорения обычных задач, связанных с версткой. Изображения автоматически форматируются под слайд, есть «умные» направляющие и другие инструменты.
В будущем процесс создания презентации вручную должен прекратиться, а этим будет заниматься ИИ, считает Ребер.
«У нас есть очень четкое представление: вы должны уметь написать план презентации и представить дизайн, а затем объединить их — и у вас будет готовая презентация». По его словам, первые «проблески» ИИ для презентаций могут появиться через год.
Он сравнивает презентации будущего с небольшими интерактивными сайтами с данными, обрабатываемыми в реальном времени. По сути должен появиться «Instagram для презентаций», заключает основатель Pitch.
Интеграция
Одна из ключевых идей Pitch, от которой зависит будущее проекта — интеграции со сторонними сервисами. Сейчас сервис поддерживает быстрый поиск и вставку изображений из Unsplash и Giphy, интеграцию YouTube и Loom, а также импорт данных из сервисов Google Analytics и Google-таблиц.
В Pitch появится интеграция с Stripe, Typeform и MailChimp, а в 2021 году сервис запустит открытую платформу для партнеров и разработчиков.
В понимании Ребера презентация в итоге должна стать интерактивным документом, которым можно поделиться — с аналитикой и комментариями, открытой платформой презентаций и шаблонов.
У Pitch два тарифа — бесплатный для одиночек и небольших команд, и Pitch Pro за $10 в месяц для командной работы с приватными папками, загрузкой видео, неограниченным объемом файлов, экспортом в PDF без водяного знака и аналитикой (например, какие слайды презентации привлекают больше всего внимания).
Сейчас создатели собирают отзывы от клиентов, чтобы понять, какие ещё сервисы и функции нужно интегрировать в Pitch, разрабатывают корпоративную версию продукта и продолжают его совершенствовать.
Например, на бета-тестировании находится приложение для iOS и Android, дорабатывается сервис аналитики и увеличивается число возможных источников данных.
по видосу складывается ощущение, что все вокруг на работах только и занимаются тем, что создают презентации
Возможно, что «феномен-презентации» не так близок нашей ментальности, как он близок ментальности американских обитателей офисных глубин :)
В комедийном сериале «Корпорация» (Corporate — https://www.kinopoisk.ru/series/1111925/) была целая серия, высмеивавшая заёбы по подготовке презентации и её «важности» (хотя в контексте серии можно и без кавычек) в цепочке принятия решения и итоговом исходе сделки в целом :)
Помню ещё эпизод в фильме Дудя (простите за упоминание в суе), где дочка показала презентацию "зачем нам нужен кот и какие проблемы он решит".
Уф, у меня от фразы «зачем нам {options} и какие проблемы это решит», прям вьетнамские флешбеки начались ... аж передёрнуло! D':
Майкрософт как был лидером рынка так им и будет еще долго, тоже можно сказать о таких веб-технологиях как PHP и jQuery их тоже часто хоронят только почти весь рынок под ними, а эти ребята вместо того чтобы придумать что то свое пытаются конкурировать по вашим словам с гигантом-это смешно
Я, наверное, несведущ, но часто ли люди целыми компаниями делают презентации? Все эти окошки-стрелочки лично мне бы мешали только + везде где есть коммуникация онлайн будет "ля-ля-ля" не по теме. Да и в целом "дали данные, сказали на что сделать акцент, делаешь, встретили, обсудили, дополнили-исправили, готово" видится более часто используемым и практичным вариантом.
Прям убийца?
Лишь немногие знают о Microsoft Sway
Спасибо за нормальный материал по теме, а то постят тут: https://vc.ru/services/168879-pitch-com-zapustilsya-publichno
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