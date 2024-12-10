Сервис для знакомств «Мамба» инвестирует $7 млн в ребрендинг и маркетинг

Новую версию тестируют 10% пользователей, в 2025 году она станет доступна для всех.К фирменному оранжевому цвету «Мамбы» добавили розовый, голубой и желтый. Центральным элементом стала волна, которая «символизирует взаимную симпатию между людьми». Над ребрендингом работало бюро Shuka Design, рассказали vc.ru в пресс-службе сервиса.Дизайн приложения до ребрендингаВ приложение также добавят «умный» поиск на основе «нейросетей и технологий больших данных». Обновлённый алгоритм будет учитывать индивидуальные предпочтения пользователей, включая лайки, переписки, информацию в профиле и другие параметры.Помимо этого, сервис усилит защиту от фейков и спама: подозрительные аккаунты начнут выявлять «ещё до регистрации», отметили в компании.Дизайн приложения после ребрендингаСервис для знакомств «Мамба» работает с 2003 года. По собственным данным компании, её доля на российском рынке составляет 35%, а ежедневная аудитория — 3 млн человек. Согласно сведениям «Контур Фокуса», в 2023 году выручка АО «Мамба» составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 450,2 млн рублей.#новости #мамба
Вот. И никакое агентство Suka Design не нужно. Ребрендинг в новых фирменных цветах
Вы приняты в студию Лебедева
Nearwhoyamba
Да норм, а то это лично для меня отголосок прошлого, где скуфы ищут скууфинью, или молодые милфуху, или молодые папика.
Думаешь новые цвета что-то изменят, да?
И где теперь скуфам искать скууфинью, или молодым милфуху, или молодым папика?
"молодые милфы" - это что-то новое