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Евгения Евсеева
Сервисы

Камера для видеосъёмки, редактор от Adobe, сервис для музыкантов: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2024 года

Впервые с сервисами для Vision Pro.

  • Apple традиционно выбрала победителей App Store Award 2024: всего — 17 приложений и игр для iPhone, iPad и других устройств в своей экосистеме.

Лучшее приложение для iPhone — Kino

  • Это камера для съёмки «кинематографичных» видео. Есть цветовые предустановки, которые создают «профессиональный» вид, но также доступен ручной режим — для собственных настроек.
Источник здесь и далее — Apple 
Источник здесь и далее — Apple 

Лучшее приложения для iPad — Moises

  • Это инструмент для музыкантов — для удаления голоса или создания «минуса» для песни.
Камера для видеосъёмки, редактор от Adobe, сервис для музыкантов: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2024 года

Лучшее приложение для Mac — Adobe Lightroom

  • Графический редактор от Adobe — для ретуши фотографий, удаления с них ненужных объектов и другого.
Камера для видеосъёмки, редактор от Adobe, сервис для музыкантов: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2024 года

Лучшее приложение для Vision Pro — What If…? An Immersive Story

  • Интерактивные игровые эпизоды на основе сериала «Что, если...?» от Marvel. Пользователи могут посетить миры из сериала и поучаствовать в повествовании.

Лучшее приложение для Apple Watch — Lumy

  • Приложение для отслеживания фаз Луны и количества солнечного света — чтобы спланировать прогулку, выбрать подходящее время для фотосъёмки и другого.
Камера для видеосъёмки, редактор от Adobe, сервис для музыкантов: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2024 года

Лучшее приложение для Apple TV — F1 TV

  • Сервис для просмотра гонок «Формулы-1». Можно настраивать языки трансляции, выбирать, с какой камеры наблюдать за трассой, просматривать повторы и другое.
Камера для видеосъёмки, редактор от Adobe, сервис для музыкантов: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2024 года

Лучшие игры

  • Для iPhone — AFK Journey, ролевая игра в жанре фэнтези с элементами стратегии.
Камера для видеосъёмки, редактор от Adobe, сервис для музыкантов: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2024 года
  • Для iPad — Squad Busters, командная экшн-игра.
Камера для видеосъёмки, редактор от Adobe, сервис для музыкантов: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2024 года
  • Для Mac — Thank Goodness You’re Here! Это приключенческая игра, где нужно в роли странствующего торговца выполнять поручения жителей городка в Англии.
Камера для видеосъёмки, редактор от Adobe, сервис для музыкантов: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2024 года
  • Для Vision Pro — THRASHER: Arcade Odyssey, аркадный экшн, в котором упор приходится на сражения.
Камера для видеосъёмки, редактор от Adobe, сервис для музыкантов: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2024 года
  • Для Apple Arcade — Balatro+. Это карточный «роглайк», основанный на покере.
Камера для видеосъёмки, редактор от Adobe, сервис для музыкантов: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2024 года

Номинация «Культурное воздействие»

Редакторы App Store выбрали шесть приложений, которые, по их мнению, «оказали влияние на культуру и жизнь людей».

  • Oko — помогает ориентироваться на улицах тем, кто плохо видит или не видит вовсе.
  • EF Hello — для обучения языкам с помощью ИИ-помощника.
  • DailyArt — помогает разбираться в искусстве, ежедневно присылая статьи о картинах, художниках и другом.
  • NYT Games — игры-головоломки от The New York Times.
  • The Wreck — визуальная новелла о женщине, которая раз за разом переживает автомобильную аварию и пытается осмыслить травму.
  • Do You Really Want to Know 2 — исследует аспекты жизни с диагнозом ВИЧ.

#новости #appstore #apple

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4 комментария
Слегка Придурковатый

Что-то на сектантском, не осилил.

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macarovalexa

Теперь осталось только выиграть в лотерею, чтобы купить всё это счастье

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Владислав Михайлов

Главное, не забыть, что я вообще не умею ничем из этого пользоваться

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Токс

Было ощущение, что с развитием GPT приложения начнут терять пользователей и долю рынка, особенно утилиты. Но пока люди, слава яйцам, продолжают качать приложения, индустрия разивается, AI становятся просто функциями продуктов

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