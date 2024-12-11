Камера для видеосъёмки, редактор от Adobe, сервис для музыкантов: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2024 года

Впервые с сервисами для Vision Pro.Apple традиционно выбрала победителей App Store Award 2024: всего — 17 приложений и игр для iPhone, iPad и других устройств в своей экосистеме.Лучшее приложение для iPhone — KinoЭто камера для съёмки «кинематографичных» видео. Есть цветовые предустановки, которые создают «профессиональный» вид, но также доступен ручной режим — для собственных настроек.Источник здесь и далее — Apple Лучшее приложения для iPad — MoisesЭто инструмент для музыкантов — для удаления голоса или создания «минуса» для песни.Лучшее приложение для Mac — Adobe LightroomГрафический редактор от Adobe — для ретуши фотографий, удаления с них ненужных объектов и другого.Лучшее приложение для Vision Pro — What If…? An Immersive StoryИнтерактивные игровые эпизоды на основе сериала «Что, если...?» от Marvel. Пользователи могут посетить миры из сериала и поучаствовать в повествовании.Лучшее приложение для Apple Watch — LumyПриложение для отслеживания фаз Луны и количества солнечного света — чтобы спланировать прогулку, выбрать подходящее время для фотосъёмки и другого.Лучшее приложение для Apple TV — F1 TVСервис для просмотра гонок «Формулы-1». Можно настраивать языки трансляции, выбирать, с какой камеры наблюдать за трассой, просматривать повторы и другое.Лучшие игрыДля iPhone — AFK Journey, ролевая игра в жанре фэнтези с элементами стратегии.Для iPad — Squad Busters, командная экшн-игра.Для Mac — Thank Goodness You’re Here! Это приключенческая игра, где нужно в роли странствующего торговца выполнять поручения жителей городка в Англии.Для Vision Pro — THRASHER: Arcade Odyssey, аркадный экшн, в котором упор приходится на сражения.Для Apple Arcade — Balatro+. Это карточный «роглайк», основанный на покере.Номинация «Культурное воздействие»Редакторы App Store выбрали шесть приложений, которые, по их мнению, «оказали влияние на культуру и жизнь людей».Oko — помогает ориентироваться на улицах тем, кто плохо видит или не видит вовсе.EF Hello — для обучения языкам с помощью ИИ-помощника.DailyArt — помогает разбираться в искусстве, ежедневно присылая статьи о картинах, художниках и другом.NYT Games — игры-головоломки от The New York Times.The Wreck — визуальная новелла о женщине, которая раз за разом переживает автомобильную аварию и пытается осмыслить травму.Do You Really Want to Know 2 — исследует аспекты жизни с диагнозом ВИЧ.#новости #appstore #apple
Что-то на сектантском, не осилил.
Теперь осталось только выиграть в лотерею, чтобы купить всё это счастье
Главное, не забыть, что я вообще не умею ничем из этого пользоваться
Было ощущение, что с развитием GPT приложения начнут терять пользователей и долю рынка, особенно утилиты. Но пока люди, слава яйцам, продолжают качать приложения, индустрия разивается, AI становятся просто функциями продуктов