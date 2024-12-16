«Как может курьер получать больше токаря или учителя»: глава Superjob — о дефиците специалистов на рынке

Сейчас налоговые выгоды в сфере услуг при найме самозанятых — примерно 3 трлн рублей в год, возможно больше. Основная часть этих денег уходит в доход людям, занятым в сфере услуг. И это позволяет работодателям в сфере услуг сильно конкурировать по зарплатам с реальным сектором.
То есть сфера услуг имеет такие налоговые преференции, которые ИТ-отрасли и не снились, наверное. Но нужно понимать, что ни за год, ни за два, ни за пять мы не сможем «перераспределить» 10 млн человек. Система, которая строилась 15 лет, за год не перестроится.
Что такого особенного в профессии токаря или учителя? Работают по одному скрипту каждый день
Курьер что? Каждый заказ уникальный, коммуникация с городским транспортом и отправителем/заказчиком + погодные условия, стресс и переработки
Считаю что они и так мало зарабатывают, имхо
У меня среди родственников старшего поколения были токари, не скажу что это прям интиллигенты и профессура, профессия осваивается достаточно быстро, потом это просто рутинный труд возле станка, раньше в ученики токаря шли те кому учеба вообще не нравилась и они еле досиживали до 8 класса и потом на завод.
Настолько толсто, что даже тонко!
А ты хорош
Я когда вижу курьеров на великах, едущих и в дождь и в снегопад вспоминаю песенку мамонтенка! Реально работа не из легких!
https://www.youtube.com/watch?v=MKlXoiSo-VU
поэтому такой дефицит учителей и токарей, а курьеров попой жуй?