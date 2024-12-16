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Евгения Евсеева
Сервисы

«Как может курьер получать больше токаря или учителя»: глава Superjob — о дефиците специалистов на рынке

Сфера услуг перетягивает к себе рабочую силу, а «кадровый голод» останется, пока не изменится госрегулирование.

  • В интервью «Коммерсанту» гендиректор Superjob Алексей Захаров заявил, что рынок труда в России «разбалансирован», в первую очередь — из-за «сомнительного государственного регулирования».
  • По его словам, «опережающими темпами» развивается сфера услуг, «перетягивая в себя всё больше и больше людей из реального сектора».

Связано это с отдельным налоговым регулированием, которое делает возможным работодателям из сферы услуг платить за неквалифицированную занятость больше, чем может платить реальный сектор за квалифицированную.

Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может.

Алексей Захаров, глава Superjob
  • Как изменится рынок — никто не знает, говорит он. Но если в ближайшее время не поменяется государственное регулирование, «мы так и будем говорить о кадровом голоде».

Это хорошая новость для всех трудящихся: работу будет находить или менять всё проще и быстрее, зарплаты будут расти, а работать можно будет меньше. И плохая для всех работодателей: поиск и удержание людей будут обходиться все дороже и дороже. За меньшую производительность труда придется платить больше.

Алексей Захаров, глава Superjob
  • Дефицит кадров должен подталкивать бизнес к ускоренной автоматизации и роботизации, отмечает Захаров. Но для этого нужны кадры «намного более высокой квалификации».

А зачем молодому человеку становиться инженером, если курьер зарабатывает больше? И кто будет учить будущих инженеров, если в школах у нас не хватает минимум 500 тысяч учителей и получают учителя меньше курьеров?

Алексей Захаров, глава Superjob
  • По его мнению, людей нужно перераспределить по секторам экономики. Также нужно поменять налоговое законодательство и «закрыть тему самозанятости».

Сейчас налоговые выгоды в сфере услуг при найме самозанятых — примерно 3 трлн рублей в год, возможно больше. Основная часть этих денег уходит в доход людям, занятым в сфере услуг. И это позволяет работодателям в сфере услуг сильно конкурировать по зарплатам с реальным сектором.

То есть сфера услуг имеет такие налоговые преференции, которые ИТ-отрасли и не снились, наверное. Но нужно понимать, что ни за год, ни за два, ни за пять мы не сможем «перераспределить» 10 млн человек. Система, которая строилась 15 лет, за год не перестроится.

Алексей Захаров, глава Superjob
Евгения Евсеева
Сервисы
«Сервисы доставки убыточны и ничего не производят, но перетягивают рабочую силу»: в Минпромторге сочли курьеров «помехой» для развития экономики

Они «оттягивают» из важных секторов около 1,5 млн людей.

Источник: «Комсомольская правда»

#новости #курьеры

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189 комментариев
Fred Han

Что такого особенного в профессии токаря или учителя? Работают по одному скрипту каждый день
Курьер что? Каждый заказ уникальный, коммуникация с городским транспортом и отправителем/заказчиком + погодные условия, стресс и переработки

Считаю что они и так мало зарабатывают, имхо

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Борис

У меня среди родственников старшего поколения были токари, не скажу что это прям интиллигенты и профессура, профессия осваивается достаточно быстро, потом это просто рутинный труд возле станка, раньше в ученики токаря шли те кому учеба вообще не нравилась и они еле досиживали до 8 класса и потом на завод.

8
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Gruntofos

Настолько толсто, что даже тонко!

4
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Сергей Лукьянчиков

А ты хорош

1
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HAS NOT BEEN SELECTED

Я когда вижу курьеров на великах, едущих и в дождь и в снегопад вспоминаю песенку мамонтенка! Реально работа не из легких!

https://www.youtube.com/watch?v=MKlXoiSo-VU

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under construction

поэтому такой дефицит учителей и токарей, а курьеров попой жуй?

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