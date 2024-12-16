«Дзен» открыл всем авторам доступ к подключению подписки на контент

Сервис тестировал функцию с мая 2024 года.Подключить подписку «Дзен Премиум» смогут авторы, которым уже доступна монетизация от «Дзена», сообщила компания.Статьи и видео авторов будут скрыты за «пэйволлом» — для доступа нужно будет оплатить месячную подписку. Можно настраивать разные уровни доступа и выбирать, кто может комментировать публикации. Стоимость указывает автор: от 99 рублей до 100 тысяч рублей.«Позднее» в личном кабинете авторов на платформе появится расширенная аналитика: воронка продаж, динамика, а также аудиторный анализ платных подписчиков.Источник: «Дзен»За время закрытого тестирования подписки авторы суммарно получили более 25 млн рублей. Количество оформленных платных подписок превысило 20 тысяч. Средний заработок топ-10 авторов, участвующих в бета-тесте «Дзен Премиума», за время тестирования составил 800 тысяч рублей.#новости #дзен
В этом говне столько рекламы на 5 мин ролика, что просто пзц. Помойка. Но я был терпелив и вчера ролик помог. Если что-то долгое или интересное смотреть - этот как стс в 2000х
За 1 000 000 показов рекламы в видео я получила, насколько помню, менее 100 рублей.
Ну все правильно им же как то нужно стимулировать авторов на производство контента. Они вроде даже что то платят своим авторам но там выходит не большая сумма, хотя все зависит от многих факторов.
это было при Яндексе. потом резко на дно
чтобы было развитие нужны просмотры, а СЕО там стало никакущее
В нормальных странах он запрещен
Нормальных, это каких?
Почему не сделают вместо подписки 3% отчисления?