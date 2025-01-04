Фотоагентство Getty Images обсуждает слияние с фотобанком Shutterstock — Bloomberg

Но сделка может и не состояться. По словам источников Bloomberg, Getty Images рассматривает вариант сделки, при котором две компании объединятся. На каких условиях — неизвестно.Источники также добавляют, что Getty Images «ещё размышляет» и сделка может не состояться. Компании на запросы не ответили.Переговоры о слиянии проходят на фоне резкого роста спроса на фотографии, видео и другие медиа, пишет Bloomberg. Он растёт, так как пользователи больше времени проводят в интернете.Getty Images — основанное в 1995 году американское фотоагентство, которому принадлежит один из крупнейших банков изображений. Shutterstock — крупный американский фотобанк. В 2021 году Getty Images уже приобрело платформу бесплатных стоковых фотографий Unsplash.#новости #gettyimages #shutterstock
на фоне резкого роста спроса на фотографииНет, на фоне резкого спроса на ДЕШЕВЫЕ фотографии. А что у нас сейчас дешевое? Поделия нейросетей. Шаттер обучал свою сеть на контенте контрибуторов и Гетти делал так же. Только, вероятно, модель iStock (это Гетти, только дешевый) генерит хуже/дороже. А так как продажи обычного фотоконтента упали, то ищут варианты кому то продаться, пока еще есть возможность.
Кухню знаю изнутри, так как длительное время работал моделью для стокового контента.
длительное время работал моделью для стокового контента.я твое фото нашел
Нейронки всю сеть заполонили, так что не удивительно
https://vk.com/video-25557243_456278068
Гетти такой же сток как шаттер по сути, только с разделом эксклюзивных фото задораха, хотя у шаттера тоже что-то такое было. Вот только у гетти долгов был почти лярд баксов года 3-4 назад. "Они еще подумают" :D
Фотобанк? Первый раз такое слышу, там и кредиты тоже выдают какие-то?))
Не позорьтись. :)