«ВКонтакте» и «Авито» попали в список контрафакции и пиратства торгпредставительства США за 2024 год

«Вконтакте» — за неудаление «пиратского» видео, «Авито» — за контрафакт на площадке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ежегодный обзор рынков контрафакции и пиратства торгового представительства США (USTR) за 2024 год, который опубликовали 8 января 2025 года.Согласно документу, «ВКонтакте» с 2022 года отказывается работать с правообладателями и удалять пиратский контент. «Авито» же якобы игнорирует «множество запросов от правообладателей» и не борется с продажей контрафакта. В списке они не в первый раз — их включали в него и в 2023 году.Также среди российских сервисов в отчёте упоминаются торрент-трекер Rutracker, файлообменик Rapidgator, библиотеки научной литературы LibGen и Sci-Hub. Среди «распространителей контрафакции и пиратства» USTR упомянуло российские рынки «Дубровка» и «Садовод», а также ТЦ «Горбушкин двор». Все последние — не первый раз в списке.В «Авито» заявили, что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские и другие права. У компании «есть налаженный процесс работы с любыми правообладателями вне зависимости от страны происхождения». В VK отказались от комментариев.#новости #авито #вконтакте
Странно, что до рутуб не внесли, но, возможно, просто не смогли разобраться с интерфейсом
он не загрузился.
Не прошли тест «О чем была реклама перед видео?».
Господи, это лучший коммент за квартал! 😁
Там еще мало фильмов )
Большинство фильмов в вк публиковали
Санкции рутуба, чтобы амерам зайти надо впн врубать, а они такому не научены
Никто не знает как оно работает