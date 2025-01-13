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Евгения Евсеева
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«ВКонтакте» и «Авито» попали в список контрафакции и пиратства торгпредставительства США за 2024 год

«Вконтакте» — за неудаление «пиратского» видео, «Авито» — за контрафакт на площадке.

  • Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ежегодный обзор рынков контрафакции и пиратства торгового представительства США (USTR) за 2024 год, который опубликовали 8 января 2025 года.
  • Согласно документу, «ВКонтакте» с 2022 года отказывается работать с правообладателями и удалять пиратский контент. «Авито» же якобы игнорирует «множество запросов от правообладателей» и не борется с продажей контрафакта. В списке они не в первый раз — их включали в него и в 2023 году.
  • Также среди российских сервисов в отчёте упоминаются торрент-трекер Rutracker, файлообменик Rapidgator, библиотеки научной литературы LibGen и Sci-Hub. Среди «распространителей контрафакции и пиратства» USTR упомянуло российские рынки «Дубровка» и «Садовод», а также ТЦ «Горбушкин двор». Все последние — не первый раз в списке.
  • В «Авито» заявили, что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские и другие права. У компании «есть налаженный процесс работы с любыми правообладателями вне зависимости от страны происхождения». В VK отказались от комментариев.

#новости #авито #вконтакте

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129 комментариев
Максим Исаев

Странно, что до рутуб не внесли, но, возможно, просто не смогли разобраться с интерфейсом

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Ray Smith

он не загрузился.

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Император Нолимоций

Не прошли тест «О чем была реклама перед видео?».

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2
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Буквоед

Господи, это лучший коммент за квартал! 😁

9
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ТрактАрист

Там еще мало фильмов )
Большинство фильмов в вк публиковали

3
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vasiliy bykov

Санкции рутуба, чтобы амерам зайти надо впн врубать, а они такому не научены

3
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Кирилл Сушков

Никто не знает как оно работает

2
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