«Ростелеком» подтвердил утечку данных у одного из подрядчиков

По словам исследователей, слитая база содержит 254 тысячи электронных адресов и номеров телефонов.Об утечке 21 января 2025 года сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI. В публикации говорится, что за взлом ответственна та же группировка, которая уже публиковала «дампы» Росреестра, «Киа Россия и СНГ», «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Клуб клиентов Альфа‑Банка».В качестве доказательства хакеры предоставили некоторые таблицы. Информация в них датируется 20.09.2024.В утечке содержится информация о 154 тысячах адресов электронной почты и 101 тысяче номеров телефонов.В «Ростелекоме» заявили «РИА Новости», что ранее фиксировали «инциденты информационной безопасности» у одного из подрядчиков и допустили их связь с утечкой. Сейчас специалисты анализируют базу данных, чтобы понять, какие именно сведения попали в сеть.По предварительным данным «Ростелекома», «утечки особо чувствительных персональных данных не было». Однако пользователям ресурсов рекомендовали сбросить пароли и включить двухфакторную аутентификацию там, где она доступна.Как часто меняете пароли для своих акаунтов?Раз в полгодаРаз в год и режеЕщё ни разу не менялНет голосовАнонимный#новости #утечкиданных
Тем временем в тюрьме: "вам пришла новая база номеров"
— работаем брать
Учитывая кол-во сливов за последние 3 года, у них там уже ничего нового не появилось
Они уже по несколько раз всем позвонили
Это тоже из новояза? Не “у нас дыра в безопастности” а «фиксируем проблемы у одного из наших подрядчиков»?
т.е. все эти сертификаты фстек и фсб не помогают? :-)
Просто хакеры прошли курсы от скиллбокс
Штраф 5000 рублей