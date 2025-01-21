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Карина Пардаева
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«Ростелеком» подтвердил утечку данных у одного из подрядчиков

По словам исследователей, слитая база содержит 254 тысячи электронных адресов и номеров телефонов.

  • Об утечке 21 января 2025 года сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI. В публикации говорится, что за взлом ответственна та же группировка, которая уже публиковала «дампы» Росреестра, «Киа Россия и СНГ», «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Клуб клиентов Альфа‑Банка».
  • В качестве доказательства хакеры предоставили некоторые таблицы. Информация в них датируется 20.09.2024.
  • В утечке содержится информация о 154 тысячах адресов электронной почты и 101 тысяче номеров телефонов.
  • В «Ростелекоме» заявили «РИА Новости», что ранее фиксировали «инциденты информационной безопасности» у одного из подрядчиков и допустили их связь с утечкой. Сейчас специалисты анализируют базу данных, чтобы понять, какие именно сведения попали в сеть.
  • По предварительным данным «Ростелекома», «утечки особо чувствительных персональных данных не было». Однако пользователям ресурсов рекомендовали сбросить пароли и включить двухфакторную аутентификацию там, где она доступна.
Как часто меняете пароли для своих акаунтов?
Раз в полгода
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Ещё ни разу не менял
Нет голосовАнонимный

#новости #утечкиданных

4
1
25 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Тем временем в тюрьме: "вам пришла новая база номеров"
— работаем брать

10
1
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Nenueto Flex

Учитывая кол-во сливов за последние 3 года, у них там уже ничего нового не появилось

9
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Олег Юрьевич

Они уже по несколько раз всем позвонили

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Serg

Это тоже из новояза? Не “у нас дыра в безопастности” а «фиксируем проблемы у одного из наших подрядчиков»?

13
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sles

т.е. все эти сертификаты фстек и фсб не помогают? :-)

8
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ZIPA

Просто хакеры прошли курсы от скиллбокс

15
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Макгаффин

Штраф 5000 рублей

5
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