Число утечек данных россиян за 2024 год сократилось, но их объём увеличился на 70% — DLBI

Чаще с ними сталкиваются небольшие компании, у которых меньше возможностей инвестировать в информбезопасность, говорят аналитики. За 2024 год сервис поиска уязвимостей и мониторинга утечек DLBI зафиксировал 382 утечки по сравнению с 445 случаями в 2023-м. При этом их объём вырос на 70% году к году — хакеры похитили 438 млн телефонных номеров и 227 млн адресов электронной почты. С исследованием компании ознакомились «Ведомости».В начале января 2025 года Роскомнадзор привёл свою статистику по утечкам. За 2024 год регулятор зафиксировал 135 случаев, в результате которых «утекло» больше 710 млн записей. Из них 500 млн пришлось на один крупный инцидент, подробности о котором не раскрыли.Лидером по числу утечек, как и в 2023 году, стала сфера электронной коммерции (38% случаев), следует из данных DLBI. На втором месте — развлекательные ресурсы (8%), на третьем — медицинские сервисы (7%).По объёму «слитых» данных на первом месте развлекательные ресурсы, с которых «утекло» 37% всех телефонных номеров и 47% адресов электронной почты. Второе место занял финансовый сектор, на который пришлось 28% номеров и 17% email-адресов. На третьем — электронная коммерция с 10% и 13% соответственно. Основной причиной утечек остаётся взлом ИТ-инфраструктуры через обнаруженные уязвимости или с помощью украденных паролей администраторов. Чаще с утечками сталкиваются небольшие компании, у которых меньше возможностей для инвестиций в информационную безопасность, отмечают исследователи.В 2025 году кибератаки на российские компании продолжатся, а число утечек будет расти, прогнозируют эксперты. По их словам, оборотные штрафы не станут «волшебным средством» по борьбе с утечками — многие крупные организации уже перевели работу с персональными данными на небольшие фирмы, чтобы избежать больших штрафов.#новости #утечки #dlbi
Пророссийское издание: "Число утечек данных россиян за 2024 год сократилось"
Прозападное издание: "Объём утечек увеличился на 70%"
Честное VC: "Число утечек данных россиян за 2024 год сократилось, но их объём увеличился на 70%"
Россиян всё меньше, данных всё больше.
Но так как платежеспособность людей уменьшилась, то мошенники украдут меньше денег. Это же хорошо!
В этом году же говорили, что лучше качественно выполнять свою работу. Качество>Количество, как завещал президент
Рабоют на качество, а не количество
Следуют заветам Суворова "Побеждай не числом, а умением". Респект пацанам!
Мне тут Почта России начала рассылку делать на email, который я никогда не испоьзовал - мой отдельный персональный. Долго писал жалобы, наконец-то какой-то хер ответил, что я этот email засветил на каком-то маркетплейсе. WTF?