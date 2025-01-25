Пользователи на Reddit пожаловались на «многочасовую» непропускаемую рекламу на YouTube

Компания заявила, что реклама нужна авторам видеороликов. На жалобы обратило внимание Android Authority. У некоторых пользователей показывается реклама длиной в час, у других она длится почти три часа.Источник: Android AuthorityИсточник: Android AuthorityИздание пишет, что не знает, включали ли пользователи блокировщики рекламы, но на одном из скриншотов заметила, что такой сервис включён. Поэтому оно предположило, что «абсурдно долгая» реклама появляется у тех, кто использует сервисы для блокировки рекламы.Google в ответ на публикацию заявило, что реклама — «жизненная сила авторов», а использование блокировщиков рекламы нарушает правила платформы. «Мы хотим убедить пользователей либо разрешить показ рекламы на YouTube, либо попробовать YouTube Premium, чтобы смотреть видео без неё», — говорят в компании.Также Google заявила, что обычно непропускаемая реклама длится 15 секунд, но также признала, что выявляет пользователей, которые блокируют рекламу, и пытается «отучить их от этого». Android Authority предположило, что многочасовая реклама — один из инструментов компании для этого.#новости #youtube
Реклама на YouTube начинает утомлять. Я не пользуюсь блокировщиками рекламы и два коротких ролика подряд могу стерпеть. Но то, что они пропускают откровенный скам от псевдобеженцев на Ближнем Востоке, разводки про MediCare, а также ролики игр с демонстрацией доказанно фейкового геймплея типа Hero Wars, раздражает.
Не проще купить premium и забыть про проблемы?
К этому добавим казино на детском контенте и рекламу трейдинга крипты
Вы сильно уменьшите количество рекламы, если у вас будут покадрово сотрудники разбирать каждый ролик.
С репортами правильно сделали. Ну увидят пара человек - не чп, кинут на проверку.
Но вот я сомневаюсь, что об этой кнопке `i` кто то знает. Куда-нибудь виднее ее разместить.
Часто пользуюсь у яндекса "не показывать мне эту хрень". 1 раз жалобу отправил.
Пусть просто регион на Россию поменяют и проблема с рекламой решится сама собой.
Походу реально сервера устарели
с впн такая долгая реклама..