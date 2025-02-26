Opera обновила браузер Opera One — интегрировала Bluesky, Slack и Discord в боковую панель

Сервисы дополнили уже доступные WhatsApp*, Instagram* и Telegram.Пользователи смогут быстро получать к ним доступ без необходимости открывать множество вкладок и приложений, сообщается в блоге компании.Чтобы добавить Bluesky, Slack и Discord в боковую панель браузера, нужно в меню «Настройки» выбрать раздел «Мессенджеры» и отметить нужные сервисы. Список можно изменить в любое время.OperaВ Opera One также добавили новые темы — Metamorphic и Interstellar. В обеих доступны светлые и тёмные режимы.В июне 2023 года Opera выпустила публичную версию обновлённого браузера Opera One со встроенным ИИ. До этого он был доступен только для разработчиков.*Instagram, WhatsApp принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена#новости #opera