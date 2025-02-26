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Карина Пардаева
Сервисы

Opera обновила браузер Opera One — интегрировала Bluesky, Slack и Discord в боковую панель

Сервисы дополнили уже доступные WhatsApp*, Instagram* и Telegram.

  • Пользователи смогут быстро получать к ним доступ без необходимости открывать множество вкладок и приложений, сообщается в блоге компании.
  • Чтобы добавить Bluesky, Slack и Discord в боковую панель браузера, нужно в меню «Настройки» выбрать раздел «Мессенджеры» и отметить нужные сервисы. Список можно изменить в любое время.
Opera
Opera
  • В Opera One также добавили новые темы — Metamorphic и Interstellar. В обеих доступны светлые и тёмные режимы.
Opera
Opera
  • В июне 2023 года Opera выпустила публичную версию обновлённого браузера Opera One со встроенным ИИ. До этого он был доступен только для разработчиков.

*Instagram, WhatsApp принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена

#новости #opera

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